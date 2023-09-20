Fibonacci Spiral ໃຊ້ສໍາລັບການນໍາທາງ Lunar

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການນໍາທາງຂອງດວງຈັນ, ການນໍາໃຊ້ກ້ຽວວຽນ Fibonacci ເພື່ອຄິດໄລ່ຕົວກໍານົດການທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລະບົບ GPS ທີ່ຄ້າຍຄືດວງຈັນ. ວິທີການປະດິດສ້າງຊ່ວຍປັບປຸງການນໍາທາງຂອງຍານພາຫານະຂອງດວງຈັນໃຫ້ທັນສະໄຫມ, ສະເຫນີແຜນທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຮູບຊົງ ellipsoidal ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງດວງຈັນ.
Kamilla Cziráki, ນັກສຶກສາ geophysics ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລEötvös Loránd, ຮ່ວມມືກັບສາດສະດາຈານ Gábor Timár ເພື່ອນໍາໃຊ້ວິທີການຂອງນັກຄະນິດສາດ Fibonacci ເພື່ອປັບລະບົບ GPS ຂອງໂລກສໍາລັບດວງຈັນ. ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Acta Geodaetica et Geophysica.
ໃນຂະນະທີ່ມະນຸດກະກຽມເພື່ອກັບຄືນສູ່ດວງຈັນ, ມີການສຸມໃສ່ການຊອກຫາວິທີການນໍາທາງຂອງດວງຈັນ. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າຍານຍົນດວງຈັນໃນອະນາຄົດຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລະບົບນໍາທາງດາວທຽມທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ GPS ເທິງໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບ GPS ໃນປະຈຸບັນບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາຮູບຮ່າງຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະໃຊ້ ellipsoid ພືດຫມູນວຽນທີ່ເຫມາະສົມກັບ geoid ທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ເພື່ອນໍາໃຊ້ການແກ້ໄຂຊອບແວ GPS ກັບດວງຈັນ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດຕົວກໍານົດການສະເພາະ. ຮູບຮ່າງຂອງຮູບສ້ວຍທີ່ເຫມາະກັບພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະແກນເຄິ່ງໃຫຍ່ ແລະເຄິ່ງນ້ອຍແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນ. ຮູບຮ່າງຂອງດວງຈັນບໍ່ເປັນຮູບຊົງກົມແຕ່ສາມາດປະມານໄດ້ເປັນຮູບສ້ວຍຫມຸນ.
ໃນການສຶກສາຂອງພວກເຂົາ, Cziráki ແລະ Timár ໄດ້ຄິດໄລ່ຕົວກໍານົດການຂອງຮູບໄຂ່ຫມູນວຽນທີ່ເຫມາະກັບຮູບຮ່າງທາງທິດສະດີຂອງດວງຈັນທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນທີ່ເອີ້ນວ່າ selenoid lunar. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບຊົງ Fibonacci ເພື່ອຈັດລຽງຈຸດຕົວຢ່າງຢູ່ດ້ານຂອງດວງຈັນ, ຄ່ອຍໆເພີ່ມຈໍານວນຈຸດຕົວຢ່າງເພື່ອສະຖຽນລະພາບຄ່າພາລາມິເຕີ.
Fibonacci spiral, ເປັນວິທີການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍນັກຄະນິດສາດ Leonardo Fibonacci, ໄດ້ຖືກເລືອກເພາະວ່າມັນສາມາດປະຕິບັດດ້ວຍລະຫັດງ່າຍດາຍແລະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ວິທີການນີ້ຍັງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ກັບໂລກ, reconstructing ປະມານທີ່ດີຂອງ WGS84 ellipsoid ທີ່ໃຊ້ໂດຍ GPS.
ວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການນໍາທາງດວງຈັນນີ້ຖືຄໍາສັນຍາສໍາລັບພາລະກິດການສໍາຫຼວດດວງຈັນໃນອະນາຄົດ, ສະຫນອງການສ້າງແຜນທີ່ທີ່ຊັດເຈນກວ່າໂດຍອີງໃສ່ຮູບຮ່າງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງດວງຈັນ. ມັນສະແດງເຖິງບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການປັບປຸງລະບົບການນຳທາງຍານພາຫານະຂອງດວງຈັນ ແລະປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພື້ນຜິວດວງຈັນ.
ອ້າງອິງ: “ພາລາມິເຕີຂອງຮູບວົງເດືອນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຕາມຮູບໄຂ່ຂອງ GRAIL” ໂດຍ Kamilla Cziráki ແລະ Gábor Timár, 27 ມິຖຸນາ 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w