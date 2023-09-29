ແສງຕາເວັນ Eclipse 2023: ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພສໍາລັບການສັງເກດເບິ່ງຄລິບ "ວົງຂອງໄຟ"

ແສງສຸລິຍະຄາດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ 2023 ແລະຈະເຫັນໄດ້ທົ່ວພາກເຫນືອ, ກາງ, ແລະອາເມລິກາໃຕ້. ເຫດການນີ້ຈະເປັນປະກົດການທີ່ໂດດເດັ່ນ, ໂດຍທຸກຄົນໃນສະຫະລັດສາມາດເປັນພະຍານເຖິງແສງຕາເວັນບາງສ່ວນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທິດຕາເວັນຕົກທີ່ໄກກວ່ານັ້ນຈະເຫັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງດວງຕາເວັນຖືກປິດບັງ. ພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງສະເພາະທີ່ແລ່ນຈາກ Oregon ຜ່ານ Texas, ລວມທັງລັດເຊັ່ນ California, Idaho, Nevada, Arizona, Utah, Colorado, ແລະ New Mexico, ທີ່ຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງ "ວົງໄຟ." ໃນລະຫວ່າງປະກົດການນີ້, ດວງເດືອນດວງໃໝ່ທີ່ນ້ອຍກວ່າສະເລ່ຍເລັກນ້ອຍຈະປິດບັງດວງຕາເວັນປະມານ 90% ເປັນເວລາເກືອບ XNUMX ນາທີ.
ໃນຂະນະທີ່ເຫດການນີ້ແມ່ນມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະເປັນເອກະລັກ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມ ສຳ ຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພໃນເວລາສັງເກດການ eclipse. ນີ້ແມ່ນເຄັດລັບ XNUMX ຢ່າງເພື່ອຮັບປະກັນການເບິ່ງເຫດການທີ່ຫາຍາກນີ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະມ່ວນຊື່ນ:
1. ໃຊ້ປ້ອງກັນຕາ: ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະໃສ່ແວ່ນຕາແສງຕາເວັນ eclipse ທີ່ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສໍາລັບການເບິ່ງ eclipses ບາງສ່ວນຢ່າງປອດໄພ. ການເບິ່ງດວງຕາເວັນໂດຍກົງໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນຕາສາມາດເປັນອັນຕະລາຍ, ເພາະວ່າມັນສະຫວ່າງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ການປ້ອງກັນຕາແມ່ນຈໍາເປັນໃນໄລຍະ eclipse ທັງຫມົດ.
2. ສັງເກດຫ່າງຈາກຖະໜົນຫົນທາງທີ່ຫຍຸ້ງຫຼາຍ: ແນະນຳໃຫ້ເບິ່ງຄລີບຈາກສວນສາທາລະນະ ຫຼືບ່ອນເປີດຢູ່ຫ່າງຈາກຖະໜົນທີ່ຫຍຸ້ງຫຼາຍ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະຊອກຫາສະຖານທີ່ສັງເກດການທີ່ປອດໄພ, ເພາະວ່າທາງຍ່າງແລະເສັ້ນທາງທີ່ຫຍຸ້ງຫຼາຍສາມາດເປັນອັນຕະລາຍ.
3. ສັງເກດເບິ່ງສະພາບອາກາດ: ເອົາໃຈໃສ່ກັບສະພາບອາກາດ, ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ. ຝົນຕົກໜັກ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາແຫ້ງແລ້ງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອັກຄີໄພ. ຕິດຕາມການອັບເດດສະພາບອາກາດ ແລະວາງແຜນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
4. ປົກປ້ອງຜິວໜັງ: ທາຄີມກັນແດດ ແລະ ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນ ເຊັ່ນ: ໝວກ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງວ່າງທີ່ເຮັດຈາກຜ້າແພປ້ອງກັນ ultraviolet. ພື້ນທີ່ເຊັ່ນ: Arizona, Utah, Colorado, ແລະ New Mexico, ເຊິ່ງຢູ່ໃນພູພຽງ Colorado, ອາດຈະປະສົບກັບຮັງສີ UV ທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມສູງຂອງມັນ. ການປົກປ້ອງຜິວຫນັງຂອງທ່ານເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜິວຫນັງ.
5. ວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ແລະ ຂັບຂີ່ຢ່າງລະມັດລະວັງ: ຫຼີກລ່ຽງການຟ້າວໄປບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງກ່ອນເຫດການຈະເລີ່ມຂຶ້ນ. ວາງແຜນການເດີນທາງຂອງທ່ານລ່ວງຫນ້າ, ກວດເບິ່ງແຜນທີ່ eclipse ແບບໂຕ້ຕອບ, ແລະໄດ້ຮັບຕາຕະລາງ eclipse ສໍາລັບສະຖານທີ່ສະເພາະຂອງທ່ານ. ຂັບລົດຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະຮັບປະກັນວ່າທ່ານມີເວລາພຽງພໍເພື່ອໄປຮອດຈຸດຊົມທີ່ກຳນົດໄວ້.
6. ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ: ການສັງເກດແສງຕາເວັນທັງໝົດອາດເຮັດໃຫ້ຂາດນໍ້າໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າດື່ມນ້ໍາຫຼາຍແລະຢູ່ໃນນ້ໍາຕະຫຼອດກິດຈະກໍາ.
ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳດ້ານຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດເພີດເພີນກັບແສງຕາເວັນທີ່ໃກ້ຈະມາຮອດໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ 2023. ຢ່າລືມໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າ ແລະ ປົກປ້ອງດວງຕາ ແລະ ຜິວໜັງໃນລະຫວ່າງເຫດການເທິງສະຫວັນທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້.
ນິຍາມ:
– ແສງຕາເວັນ eclipse: ເປັນປະກົດການທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອດວງຈັນຜ່ານລະຫວ່າງດວງອາທິດກັບໂລກ, ບັງແສງຕາເວັນທັງໝົດ ຫຼືບາງສ່ວນ.
– ວົງເດືອນ: ແສງຕາເວັນປະເພດໜຶ່ງທີ່ດວງຈັນປະກົດມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າດວງອາທິດເລັກນ້ອຍ, ສ້າງເປັນ “ວົງແຫວນໄຟ”.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- AAS ໜ່ວຍງານສັງເຄາະແສງຕາເວັນຢູ່ທີ່ສະມາຄົມດາລາສາດອາເມລິກາ (ບໍ່ມີ URL ສະຫນອງໃຫ້)
- Eclipsophile (ບໍ່ມີ URL ສະຫນອງໃຫ້)
- ວາລະສານນອກ (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)
- KRQE (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)