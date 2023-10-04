ໃນວັນເສົາ, ວັນທີ 14 ຕຸລາ, ແສງຕາເວັນເປັນຮູບວົງແຫວນທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມ “ວົງແຫວນໄຟ” ຈະປະກົດເຫັນຢູ່ບ່ອນຕ່າງໆໃນທົ່ວສະຫະລັດ. ຫນຶ່ງໃນສະຖານທີ່ທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຫດການຊັ້ນສູງນີ້ຈະແມ່ນ San Antonio, Texas. ມີປະຊາກອນ 1.45 ລ້ານຄົນ, San Antonio ແມ່ນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເສັ້ນທາງກາງຂອງ eclipse.
ໃນຂະນະທີ່ San Antonio ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງສູງສຸດສໍາລັບ eclipse ນີ້, ບໍ່ດົນມານີ້ມັນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນສະຖານທີ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມສໍາລັບການເດີນທາງ eclipse fly-in, fly-out. ເຖິງວ່າຈະມີໂອກາດ 61% ຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງເມຄໃນມື້, ເຖິງແມ່ນວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປ San Antonio, ມັນຍັງຄົງເປັນສະຖານທີ່ຕົ້ນຕໍສໍາລັບ Texans ເພື່ອເບິ່ງ "ວົງຂອງໄຟ."
ຄາດຄະເນວ່າຈະແກ່ຍາວເປັນເວລາປະມານ 4 ຊົ່ວໂມງ, ໂດຍຈະເຫັນ "ວົງຂອງໄຟ" ເປັນເວລາ 21 ນາທີ 11 ວິນາທີໃນ 52:2012 am CDT. ນີ້ຈະເປັນສຸລິຍະຄາດເປັນວົງກົມຄັ້ງທຳອິດໃນອາເມລິກາ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2039 ແລະຄັ້ງສຸດທ້າຍຮອດປີ XNUMX.
San Antonio ມີການກະກຽມທີ່ດີເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວສໍາລັບ eclipse ນີ້. ດ້ວຍຫ້ອງພັກໂຮງແຮມຫຼາຍກວ່າ 50,000 ຫ້ອງ, ຖະໜົນຫົນທາງທີ່ກວ້າງຂວາງ, ມີທາງເລືອກໃນການຮັບປະທານອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ແລະ ງານລ້ຽງ ແລະ ງານສັງສັນຕ່າງໆທີ່ຖືກຈັດຂື້ນຮອບດວງຈັນ, ມັນເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຊົມ. ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຖືກເຕືອນໃຫ້ໃຊ້ແວ່ນຕາແສງຕາເວັນສໍາລັບການເບິ່ງຢ່າງປອດໄພ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ເຄີຍປອດໄພທີ່ຈະເບິ່ງແດດໂດຍກົງໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນຕາທີ່ເຫມາະສົມ.
ພາກສ່ວນເຝົ້າລະວັງຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນໃນ San Antonio ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງສຸລິຍະຄາດຮູບວົງແຫວນ. La Fiesta del Sol: ການສະເຫຼີມສະຫຼອງເຫດການ Sun Annular Eclipse ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສູນການສຶກສາ Scobee. ໂອກາດໃນງານບຸນນີ້ຈະປະກອບມີລົດບັນທຸກອາຫານ, ການນໍາສະເຫນີ, telescopes ການກັ່ນຕອງແສງຕາເວັນ, ແລະກິດຈະກໍາມືສໍາລັບການເບິ່ງສາທາລະນະ.
SeaWorld San Antonio ຍັງຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານລ້ຽງສັດ, ໃຫ້ບໍລິການອາຫານຫວ່າງແລະເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຮູບແບບ eclipse, ເພງ DJ, ແລະໂອກາດທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນ coaster ໃນລະຫວ່າງການ eclipse ໄດ້.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາປະສົບການທີ່ຜ່ອນຄາຍຫຼາຍ, The Good Kind Southtown ຈະເປີດໃນຕອນຕົ້ນສໍາລັບ Eclipse Watch Party ໃນສະຫນາມຫຍ້າແລະພື້ນທີ່ກາງແຈ້ງ. ແຂກສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການຫຼິ້ນໂຍຄະຟຣີ, ເພີດເພີນກັບອາຫານທ່ຽງ, ແລະເພີດເພີນກັບຄັອກເທນພິເສດທີ່ມີຮູບແບບແສງອາທິດທີ່ມີຊື່ວ່າ The Eclipse.
ພາກສ່ວນເຝົ້າລະວັງອື່ນໆລວມມີສວນສັດ San Antonio, Hyatt Regency San Antonio Riverwalk, San Jose Mission Education Center, The DoSeum, ແລະ Eisenhower Park.
San Antonio ກໍາລັງກະກຽມເພື່ອສະຫນອງປະສົບການທີ່ຫນ້າຈົດຈໍາສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວແລະທ້ອງຖິ່ນຄືກັນໃນລະຫວ່າງການ "ວົງຂອງໄຟ" ແສງຕາເວັນ eclipse. ມັນເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ສະຫນອງທັງຄວາມງາມທໍາມະຊາດແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະເປັນພະຍານເຫດການທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Timeanddate.com
– WhenIsTheNextEclipse.com