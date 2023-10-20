ນັກດາລາສາດກວດພົບການລະເບີດອັນລຶກລັບຂອງຄື້ນຟອງວິທະຍຸຕັ້ງແຕ່ 8 ຕື້ປີກ່ອນ

ລາຍງານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຈາກ CNN.com ເປີດເຜີຍວ່ານັກດາລາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ໜ້າຈັບໃຈ - ການຄົ້ນພົບຄື້ນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງອັນລຶກລັບ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 8 ຕື້ປີມາເຖິງໂລກ. ການລະເບີດທາງວິທະຍຸໄວເຫຼົ່ານີ້ (FRBs) ບໍ່ພຽງແຕ່ຫ່າງໄກຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ແຕ່ຍັງແຂງແຮງຢ່າງໂດດເດັ່ນ.
FRBs ແມ່ນການລະເບີດທີ່ຮຸນແຮງຂອງຄື້ນວິທະຍຸທີ່ມີເວລາພຽງແຕ່ milliseconds. ຕົ້ນກຳເນີດຂອງພວກມັນຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ແຕ່ເຊື່ອວ່າພວກມັນເປັນຄື້ນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແບບຂ້າມຜ່ານທາງກາລັກຊີ. ບາງ FRBs ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນວ່າມີໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງບາງອັນສະແດງໃຫ້ເຫັນການລະເບີດຍ່ອຍທີ່ແກ່ຍາວເຖິງພຽງແຕ່ microseconds ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນສາມາດຄົງຢູ່ເປັນເວລາຫຼາຍວິນາທີ.
ການສັງເກດ FRB ຫຼ້າສຸດ, ທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ FRB 20220610A, ໄດ້ຖືກທ້ອງຖິ່ນເປັນລະບົບ galaxy ເຈົ້າພາບທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ມີມູນຄ່າ redshift ຂອງ 1.016 ± 0.002. ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງ FRBs ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການຄາດເດົາແລະທິດສະດີມາດົນນານ, ໂດຍມີບາງຄົນແນະນໍາວ່າພວກເຂົາອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກ pulsars colliding ກັບຮູບດາວໃນລະບົບ stellar ຫ່າງໄກ.
ນັກດາລາສາດໄດ້ອາໄສກ້ອງສ່ອງທາງວິທະຍຸເຊັ່ນ ASKAP array ໃນຕາເວັນຕົກອົດສະຕຣາລີເພື່ອຕິດຕາມ ແລະສຶກສາການລະເບີດຂອງໜ່ວຍໂລກທີ່ຫາຍາກເຫຼົ່ານີ້. ASKAP array ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກວດພົບຂອງເດືອນມິຖຸນາ 2022 FRB, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມັນ. ການຕິດຕາມການສັງເກດການໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍຂອງຢູໂຣບພາກໃຕ້ເປີດເຜີຍວ່າກາແລັກຊີແຫຼ່ງຂອງ FRB ມີອາຍຸເກົ່າກວ່າ ແລະໄກກວ່າແຫຼ່ງ FRB ອື່ນໆທີ່ຄົ້ນພົບມາກ່ອນໜ້ານີ້, ອາດຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມກາແລັກຊີທີ່ຮວມຕົວກັນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວໄດ້ແຕ້ມຂະຫນານທີ່ຫນ້າສົນໃຈລະຫວ່າງ FRBs ແລະປະກົດການທໍາມະຊາດເຊັ່ນແຜ່ນດິນໄຫວແລະ flares ແສງຕາເວັນ. ໃນຂະນະທີ່ FRBs ສະແດງຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກແສງຕາເວັນ, ພວກມັນແບ່ງປັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ໂດດເດັ່ນກັບແຜ່ນດິນໄຫວ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສະຫນັບສະຫນູນທິດສະດີວ່າ FRBs ແມ່ນເກີດມາຈາກ "ດາວແຜ່ນດິນໄຫວ" ທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ດ້ານຂອງດາວນິວຕຣອນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງສານທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງແລະລັກສະນະຂອງຟີຊິກນິວເຄຼຍສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການສຶກສາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບ FRBs.
ສາເຫດຂອງ FRBs ຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີຕົ້ນກໍາເນີດນອກໂລກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທິດສະດີທົ່ວໄປແນະນໍາວ່າຢ່າງຫນ້ອຍບາງ FRBs ຖືກປ່ອຍອອກມາໂດຍແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງເປັນດາວນິວຕຣອນທີ່ມີສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ການຄົ້ນພົບຂອງ FRB ອາຍຸ 8 ຕື້ປີອາດຈະສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປຂອງຈັກກະວານ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງເລື່ອງທີ່ຄວນຈະມີຢູ່ໃນຈັກກະວານໃນມື້ນີ້ແມ່ນຂາດຫາຍໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. "ບັນຫາທີ່ຂາດຫາຍໄປ" ນີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ baryons, ສານທໍາມະດາທີ່ປະກອບດ້ວຍ protons ແລະ neutrons. ໃນຂະນະທີ່ FRBs ເດີນທາງຜ່ານໄລຍະທາງທີ່ກວ້າງຂວາງ, ລັງສີຂອງພວກມັນຖືກກະແຈກກະຈາຍໂດຍບັນຫາທີ່ຂາດຫາຍໄປນີ້. ໂດຍການວັດແທກໄລຍະຫ່າງໄປຫາ FRBs ບໍ່ຫຼາຍປານໃດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາດຈະສາມາດກໍານົດຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຈັກກະວານແລະອາດຈະຊອກຫາບັນຫາ baryonic ທີ່ຂາດຫາຍໄປ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: CNN.com, Science Direct, The New Scientist, SciTechDaily, Space.com