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ອົງການ NASA ກໍາລັງຕິດຕາມເບິ່ງດາວເຄາະນ້ອຍໃຫຍ່ທີ່ໃກ້ຈະມາໃກ້ໂລກ

ByRobert Andrew

Oct 16, 2023
ອົງການ NASA ກໍາລັງຕິດຕາມເບິ່ງດາວເຄາະນ້ອຍໃຫຍ່ທີ່ໃກ້ຈະມາໃກ້ໂລກ

ອົງການ NASA ກໍາລັງຕິດຕາມເບິ່ງວິທີການຂອງດາວເຄາະນ້ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ 1998 HH49. ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຂະໜາດ​ຂອງ​ຕຶກ​ສູງ 600 ຟຸດ, ຮູບ​ດາວ​ດວງ​ນີ້​ຈະ​ບິນ​ມາ​ສູ່​ໂລກ​ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ຕຸລາ​ນີ້. ດ້ວຍການເຂົ້າໃກ້ທີ່ສຸດປະມານ 1.17 ລ້ານກິໂລແມັດ, ອົງການ NASA ໄດ້ຈັດປະເພດເປັນຮູບດາວດວງນີ້ວ່າອາດເປັນອັນຕະລາຍເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງມັນ.

ເປັນຂອງກຸ່ມ Apollo ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ, ທີ່ຂ້າມໂລກແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, 1998 HH49 ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນທີ 28 ເດືອນເມສາປີ 1998. ມັນຈະເດີນທາງໃນຄວາມໄວພີ່ນ້ອງກັນຂອງ 53,233 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ດາວເຄາະນ້ອຍຊັ້ນ Apollo ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນປີ 2013 ໃນເວລາທີ່ meteor Chelyabinsk, ຂຶ້ນກັບກຸ່ມນີ້, ໄດ້ລະເບີດຢູ່ເຫນືອເມືອງ Chelyabinsk ຂອງລັດເຊຍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແລະການບາດເຈັບຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຜົນກະທົບແລະເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວົງໂຄຈອນຂອງຮູບດາວທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກເຫຼົ່ານີ້, NASA ໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ເອີ້ນວ່າ Sentry II. ໂດຍການເກັບກໍາຂໍ້ສັງເກດທີ່ຊັດເຈນຂອງຕໍາແຫນ່ງຂອງຮູບດາວຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ, ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກລາຍງານໃຫ້ສູນ Minor Planet, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາຂໍ້ມູນນັ້ນເຂົ້າໄປໃນສູນສໍາລັບການສຶກສາວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ (CNEOS). CNEOS ໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອສ້າງວົງໂຄຈອນທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍອ້ອມດວງອາທິດ.

Sentry II ໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່ທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອປະເມີນສະຖານະການຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແລະຍຸດທະສາດການເລືອກຈຸດແບບສຸ່ມພາຍໃນພາກພື້ນທີ່ບໍ່ແນ່ນອນເພື່ອກໍານົດເຫດການທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕໍ່າ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການ NASA ຕິດຕາມແລະຕິດຕາມຮູບດາວທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍແລະອອກການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ.

ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸແສງຕາເວັນ ແລະດາວເຄາະນ້ອຍຍັງສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ການຕິດຕາມຢ່າງພາກພຽນ ແລະລະບົບທີ່ກ້າວໜ້າຂອງອົງການ NASA ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນເພື່ອປົກປ້ອງໂລກຈາກຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- NASA CNEOS
– ສູນດາວເຄາະນ້ອຍ

By Robert Andrew

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