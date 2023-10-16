ອົງການ NASA ກໍາລັງຕິດຕາມເບິ່ງດາວເຄາະນ້ອຍໃຫຍ່ທີ່ໃກ້ຈະມາໃກ້ໂລກ

ອົງການ NASA ກໍາລັງຕິດຕາມເບິ່ງວິທີການຂອງດາວເຄາະນ້ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ 1998 HH49. ຄາດວ່າຈະເປັນຂະໜາດຂອງຕຶກສູງ 600 ຟຸດ, ຮູບດາວດວງນີ້ຈະບິນມາສູ່ໂລກໃນວັນທີ 17 ຕຸລານີ້. ດ້ວຍການເຂົ້າໃກ້ທີ່ສຸດປະມານ 1.17 ລ້ານກິໂລແມັດ, ອົງການ NASA ໄດ້ຈັດປະເພດເປັນຮູບດາວດວງນີ້ວ່າອາດເປັນອັນຕະລາຍເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງມັນ.
ເປັນຂອງກຸ່ມ Apollo ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ, ທີ່ຂ້າມໂລກແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, 1998 HH49 ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນທີ 28 ເດືອນເມສາປີ 1998. ມັນຈະເດີນທາງໃນຄວາມໄວພີ່ນ້ອງກັນຂອງ 53,233 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ດາວເຄາະນ້ອຍຊັ້ນ Apollo ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນປີ 2013 ໃນເວລາທີ່ meteor Chelyabinsk, ຂຶ້ນກັບກຸ່ມນີ້, ໄດ້ລະເບີດຢູ່ເຫນືອເມືອງ Chelyabinsk ຂອງລັດເຊຍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແລະການບາດເຈັບຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຜົນກະທົບແລະເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວົງໂຄຈອນຂອງຮູບດາວທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກເຫຼົ່ານີ້, NASA ໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ເອີ້ນວ່າ Sentry II. ໂດຍການເກັບກໍາຂໍ້ສັງເກດທີ່ຊັດເຈນຂອງຕໍາແຫນ່ງຂອງຮູບດາວຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ, ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກລາຍງານໃຫ້ສູນ Minor Planet, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາຂໍ້ມູນນັ້ນເຂົ້າໄປໃນສູນສໍາລັບການສຶກສາວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ (CNEOS). CNEOS ໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອສ້າງວົງໂຄຈອນທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍອ້ອມດວງອາທິດ.
Sentry II ໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່ທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອປະເມີນສະຖານະການຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແລະຍຸດທະສາດການເລືອກຈຸດແບບສຸ່ມພາຍໃນພາກພື້ນທີ່ບໍ່ແນ່ນອນເພື່ອກໍານົດເຫດການທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕໍ່າ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການ NASA ຕິດຕາມແລະຕິດຕາມຮູບດາວທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍແລະອອກການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸແສງຕາເວັນ ແລະດາວເຄາະນ້ອຍຍັງສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ການຕິດຕາມຢ່າງພາກພຽນ ແລະລະບົບທີ່ກ້າວໜ້າຂອງອົງການ NASA ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນເພື່ອປົກປ້ອງໂລກຈາກຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- NASA CNEOS
– ສູນດາວເຄາະນ້ອຍ