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Cosmology: ການສຳຫຼວດຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ການວິວັດທະນາການຂອງຈັກກະວານ

ByGabriel Botha

Sep 30, 2023
Cosmology: ການສຳຫຼວດຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ການວິວັດທະນາການຂອງຈັກກະວານ

Cosmology, ການສຶກສາຕົ້ນ ກຳ ເນີດ, ໂຄງສ້າງ, ແລະການວິວັດທະນາການຂອງຈັກກະວານ, ໄດ້ເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈແລະສອບຖາມມາເປັນເວລາຫຼາຍສະຕະວັດ. ໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມລວມຂອງນັກຟີຊິກ ແລະນັກວິທະຍາສາດຈໍານວນຫຼາຍເຊັ່ນ Georges Lemaitre, Edwin Hubble, Stephen Hawking, Robert Herman, ແລະອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ cosmos ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຫນຶ່ງໃນທິດສະດີທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ cosmology ແມ່ນທິດສະດີ Big Bang, ເຊິ່ງສະເຫນີວ່າຈັກກະວານມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກເອກະລັກທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະຮ້ອນ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຈັກກະວານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາປະມານ 13.8 ຕື້ປີກ່ອນ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງສານແລະການວິວັດທະນາການຕໍ່ມາຂອງກາແລັກຊີແລະອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງ.

ການຄົ້ນພົບລັງສີພື້ນຫຼັງໄມໂຄຣເວບ (CMB) ຂອງ cosmic ສະຫນັບສະຫນູນທິດສະດີ Big Bang ຕື່ມອີກ. CMB ເປັນລັງສີອ່ອນໆທີ່ແຜ່ລາມໄປທົ່ວຈັກກະວານເປັນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຈັກກະວານຕອນຕົ້ນທີ່ຮ້ອນ ແລະໜາແໜ້ນ. ການກວດພົບຂອງມັນໄດ້ສະຫນອງຫຼັກຖານທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມໂປດປານຂອງ Big Bang ແລະໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງວິວັດທະນາການ cosmic.

ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງ cosmology ແມ່ນແນວຄວາມຄິດຂອງການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານ. ການສັງເກດການຂອງ Edwin Hubble ໃນຊຸມປີ 1920 ເປີດເຜີຍວ່າ galaxies ກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກກັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈັກກະວານກໍາລັງຂະຫຍາຍອອກ. ການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ປູທາງໄປສູ່ການພັດທະນາທິດສະດີຂອງຈັກກະວານທີ່ຂະຫຍາຍອອກ, ເຊິ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ cosmos.

Cosmology ຍັງສຳຫຼວດປະກົດການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງເຄື່ອງສຳອາງ ແລະເລື່ອງມືດ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງ Cosmic ແມ່ນທິດສະດີທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຈັກກະວານໄດ້ຮັບໄລຍະການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຫຼັງຈາກ Big Bang, ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປັນເອກະພາບທີ່ສັງເກດເຫັນໃນ CMB. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເລື່ອງມືດແມ່ນເປັນຮູບແບບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ບໍ່ພົວພັນກັບແສງສະຫວ່າງ, ແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຕໍ່ເລື່ອງທີ່ເຫັນໄດ້, ສະຫນອງຫຼັກຖານສໍາລັບການມີຢູ່ຂອງມັນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, cosmology ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ, ຈາກຕົ້ນກໍາເນີດມາເຖິງສະຖານະປັດຈຸບັນຂອງມັນ. ການປະກອບສ່ວນຂອງນັກຟິສິກເຊັ່ນ: Lemaitre, Hubble, Hawking, Herman, ແລະອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາແລະສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ cosmos. ໂດຍຜ່ານການສັງເກດການ, ຕົວແບບທິດສະດີ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, cosmologists ສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາແລະເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງຈັກກະວານທີ່ກວ້າງຂວາງແລະຫນ້າຢ້ານ.

ນິຍາມ:
– Cosmology: ການສຶກສາຕົ້ນກຳເນີດ, ໂຄງສ້າງ, ແລະວິວັດທະນາການຂອງຈັກກະວານ.
– ທິດສະດີສຽງປັ້ງໃຫຍ່: ເປັນຄຳອະທິບາຍທາງວິທະຍາສາດສຳລັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງຈັກກະວານ, ສະເໜີໃຫ້ມັນເລີ່ມມາຈາກຄວາມໝາຍອັນຮ້ອນ ແລະ ໜາແໜ້ນ.
– ພື້ນຫລັງຂອງ cosmic microwave (CMB) radiation: ລັງສີທີ່ຕົກຄ້າງຈາກຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງຈັກກະວານ, ສະຫນອງຫຼັກຖານສໍາລັບທິດສະດີ Big Bang.
– ການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານ: ການສັງເກດເຫັນວ່າກາລັກຊີກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກກັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈັກກະວານກໍາລັງຂະຫຍາຍອອກໄປ.
– ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງ Cosmic: ທິດສະດີທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍຈັກກະວານຢ່າງໄວວາ ແລະ ເລັ່ງລັດໃນໄລຍະຕົ້ນໆ.
– ວັດຖຸມືດ: ເປັນຮູບການທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ແລະບໍ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ຂອງວັດຖຸທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງດ້ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງຕໍ່ເລື່ອງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້, ໂດຍອ້າງອີງຈາກຜົນກະທົບທາງອ້ອມຂອງມັນ.

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By Gabriel Botha

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