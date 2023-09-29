ດາວທຽມ Starlink ຂອງ Elon Musk ສ້າງຄວາມທ້າທາຍດ້ານດາລາສາດ

ວິດີໂອໃໝ່ທີ່ເຜີຍແຜ່ທາງອອນລາຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນດາວທຽມ Starlink ຂອງ Elon Musk ເປັນຈຳນວນທີ່ໜ້າປະຫຼາດໃຈທີ່ໄດ້ບິນໄປທົ່ວໂລກ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບອານາຄົດຂອງດາລາສາດ. ວີດີໂອດັ່ງກ່າວເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກົດຕົວຂອງດາວທຽມ Starlink ປະມານ 5,000 ດວງ ແລະບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຄາດການວ່າຕົວເລກນີ້ອາດຈະເກີນຈຳນວນດາວທີ່ເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າໃນໄວໆນີ້.
Starlink, ສ້າງໂດຍບໍລິສັດ SpaceX ຂອງ Musk, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດບໍລະອົດແບນທົ່ວໂລກຈາກອາວະກາດ. ແນວໃດກໍດີ, ນັກດາລາສາດກັງວົນວ່າດາວທຽມຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດລົບກວນການສັງເກດການຂອງມັນ. ພື້ນຜິວທີ່ສະທ້ອນແສງຂອງດາວທຽມສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງແສງສະຫວ່າງແລະລົບກວນການສັງເກດການຊັ້ນສູງ, ອາດຈະຂັດຂວາງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
ຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດຈະເກີດຈາກການແຜ່ຂະຫຍາຍດາວທຽມນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຄົມວິທະຍາສາດຕົກໃຈ. ນັກດາລາສາດອີງໃສ່ທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງ, ມືດມົວເພື່ອສັງເກດ ແລະສຶກສາກາແລັກຊີທີ່ຢູ່ໄກ, ດາວ, ແລະປະກົດການຂອງດາວເຄາະອື່ນໆ. ດ້ວຍດາວທຽມ Starlink ຫຼາຍພັນດວງທີ່ໂຄຈອນຮອບໂລກ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂັດຂວາງແລະການແຊກແຊງເພີ່ມຂຶ້ນ.
ກໍາລັງດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້. SpaceX ໄດ້ເລີ່ມຕິດຕັ້ງດາວທຽມຂອງພວກເຂົາດ້ວຍບ່ອນບັງແດດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສະທ້ອນຂອງພວກມັນແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ດາລາສາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຈໍານວນດາວທຽມ Starlink ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ນັກດາລາສາດຢ້ານວ່າເຖິງແມ່ນວ່າມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະພິສູດວ່າບໍ່ພຽງພໍ.
ໃນຂະນະທີ່ SpaceX ຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະປັບປຸງສະຖານະການ, ການຂະຫຍາຍດາວທຽມ Starlink ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໂດຍທັງຊຸມຊົນວິທະຍາສາດແລະວິສາຫະກິດອະວະກາດເອກະຊົນ. ການສ້າງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງການຄົ້ນຄວ້າດ້ານດາລາສາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືແລະການແກ້ໄຂໃຫມ່.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງເຄືອຂ່າຍດາວທຽມ Starlink ຂອງ Elon Musk ສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ນັກດາລາສາດທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍທ່າແຮງຂອງພວກມັນທີ່ຈະຫຼາຍກວ່າດາວທີ່ເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າ, ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ອານາຄົດຂອງດາລາສາດ. ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດແລະບໍລິສັດອະວະກາດຄົ້ນຫາວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ, ການຊອກຫາການແກ້ໄຂທີ່ປົກປ້ອງທັງການສື່ສານດາວທຽມແລະການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດຍັງຄົງເປັນບູລິມະສິດອັນດັບຫນຶ່ງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Martha Williams, "ດາວທຽມຂອງ Elon Musk ຖິ້ມລົງສູ່ທ້ອງຟ້າເປັນວິດີໂອທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຮືອບິນ Starlink 5,000 ລຳ ກຳ ລັງບິນອ້ອມໂລກແລະ 'ຈະຫຼາຍກວ່າດາວໃນບໍ່ດົນ'," Daily Mail.