ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ດາວທຽມ Starlink ຂອງ Elon Musk ສ້າງຄວາມທ້າທາຍດ້ານດາລາສາດ

ByGabriel Botha

Sep 29, 2023
ດາວທຽມ Starlink ຂອງ Elon Musk ສ້າງຄວາມທ້າທາຍດ້ານດາລາສາດ

ວິ​ດີ​ໂອ​ໃໝ່​ທີ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ດາວ​ທຽມ Starlink ຂອງ Elon Musk ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ທີ່​ໜ້າ​ປະຫຼາດ​ໃຈ​ທີ່​ໄດ້​ບິນ​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອານາ​ຄົດ​ຂອງ​ດາລາສາດ. ວີດີໂອດັ່ງກ່າວເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກົດຕົວຂອງດາວທຽມ Starlink ປະມານ 5,000 ດວງ ແລະບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຄາດການວ່າຕົວເລກນີ້ອາດຈະເກີນຈຳນວນດາວທີ່ເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າໃນໄວໆນີ້.

Starlink, ສ້າງໂດຍບໍລິສັດ SpaceX ຂອງ Musk, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດບໍລະອົດແບນທົ່ວໂລກຈາກອາວະກາດ. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ນັກ​ດາລາສາດ​ກັງວົນ​ວ່າ​ດາວ​ທຽມ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສາມາດ​ລົບ​ກວນ​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ຂອງ​ມັນ. ພື້ນຜິວທີ່ສະທ້ອນແສງຂອງດາວທຽມສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງແສງສະຫວ່າງແລະລົບກວນການສັງເກດການຊັ້ນສູງ, ອາດຈະຂັດຂວາງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.

ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ດາວ​ທຽມ​ນີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຕົກ​ໃຈ. ນັກດາລາສາດອີງໃສ່ທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງ, ມືດມົວເພື່ອສັງເກດ ແລະສຶກສາກາແລັກຊີທີ່ຢູ່ໄກ, ດາວ, ແລະປະກົດການຂອງດາວເຄາະອື່ນໆ. ດ້ວຍດາວທຽມ Starlink ຫຼາຍພັນດວງທີ່ໂຄຈອນຮອບໂລກ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂັດຂວາງແລະການແຊກແຊງເພີ່ມຂຶ້ນ.

ກໍາລັງດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້. SpaceX ໄດ້ເລີ່ມຕິດຕັ້ງດາວທຽມຂອງພວກເຂົາດ້ວຍບ່ອນບັງແດດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສະທ້ອນຂອງພວກມັນແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ດາລາສາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຈໍານວນດາວທຽມ Starlink ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ນັກດາລາສາດຢ້ານວ່າເຖິງແມ່ນວ່າມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະພິສູດວ່າບໍ່ພຽງພໍ.

ໃນຂະນະທີ່ SpaceX ຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະປັບປຸງສະຖານະການ, ການຂະຫຍາຍດາວທຽມ Starlink ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໂດຍທັງຊຸມຊົນວິທະຍາສາດແລະວິສາຫະກິດອະວະກາດເອກະຊົນ. ການສ້າງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງການຄົ້ນຄວ້າດ້ານດາລາສາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືແລະການແກ້ໄຂໃຫມ່.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງເຄືອຂ່າຍດາວທຽມ Starlink ຂອງ Elon Musk ສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ນັກດາລາສາດທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍທ່າແຮງຂອງພວກມັນທີ່ຈະຫຼາຍກວ່າດາວທີ່ເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າ, ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ອານາຄົດຂອງດາລາສາດ. ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດແລະບໍລິສັດອະວະກາດຄົ້ນຫາວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ, ການຊອກຫາການແກ້ໄຂທີ່ປົກປ້ອງທັງການສື່ສານດາວທຽມແລະການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດຍັງຄົງເປັນບູລິມະສິດອັນດັບຫນຶ່ງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Martha Williams, "ດາວທຽມຂອງ Elon Musk ຖິ້ມລົງສູ່ທ້ອງຟ້າເປັນວິດີໂອທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຮືອບິນ Starlink 5,000 ລຳ ກຳ ລັງບິນອ້ອມໂລກແລະ 'ຈະຫຼາຍກວ່າດາວໃນບໍ່ດົນ'," Daily Mail.

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາເປີດເຜີຍຜົນກະທົບຂອງວົງຈອນມີເທນໃນທະເລສາບ Arctic ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

Sep 30, 2023 Mampho Brescia
ວິທະຍາສາດ

NASA ແລະ SpaceX ກໍານົດວັນທີເປີດຕົວເດືອນຕຸລາສໍາລັບພາລະກິດ Psyche

Sep 30, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງການຕັ້ງຄ່າຄຸກກີສໍາລັບປະສົບການອອນໄລນ໌ສ່ວນບຸກຄົນ

Sep 30, 2023 Mampho Brescia

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາເປີດເຜີຍຜົນກະທົບຂອງວົງຈອນມີເທນໃນທະເລສາບ Arctic ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

Sep 30, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

NASA ແລະ SpaceX ກໍານົດວັນທີເປີດຕົວເດືອນຕຸລາສໍາລັບພາລະກິດ Psyche

Sep 30, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງການຕັ້ງຄ່າຄຸກກີສໍາລັບປະສົບການອອນໄລນ໌ສ່ວນບຸກຄົນ

Sep 30, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

NASA ຂະຫຍາຍການປະຕິບັດງານຂອງຍານອາວະກາດ New Horizons ສໍາລັບວິທະຍາສາດຫຼາຍວິຊາ

Sep 30, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ