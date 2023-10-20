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ດາວເຄາະນ້ອຍຫ້າດວງທີ່ຈະຜ່ານໂລກໃນໄລຍະທາງໃກ້: ຄວາມໄວ, ຂະຫນາດ, ແລະອື່ນໆອີກ

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ດາວເຄາະນ້ອຍຫ້າດວງທີ່ຈະຜ່ານໂລກໃນໄລຍະທາງໃກ້: ຄວາມໄວ, ຂະຫນາດ, ແລະອື່ນໆອີກ

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ NASA ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ດາວ​ເຄາະ​ນ້ອຍ XNUMX ໜ່ວຍ​ຈະ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້​ໂລກ​ທີ່​ສຸດ ແລະ​ຈະ​ຜ່ານ​ດາວ​ເຄາະ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້. ຄວາມໄວ, ຂະຫນາດ, ໄລຍະຫ່າງ, ແລະລາຍລະອຽດອື່ນໆຂອງຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງ intriguing.

ດາວເຄາະນ້ອຍໜ່ວຍໜຶ່ງ, ຊື່ວ່າ Asteroid 2023 TK15, ຄາດວ່າຈະຜ່ານໂລກມື້ນີ້, ວັນທີ 20 ຕຸລາ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນກວ່ານັ້ນກໍຄື ໃນລະຫວ່າງທີ່ມັນເຂົ້າໃກ້, ມັນຈະເຂົ້າມາໃກ້ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາຫຼາຍກວ່າດວງຈັນ. ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 TK15 ກັບໂລກຈະມີພຽງ 380,000 ກິໂລແມັດ. ໂງ່ນຫີນອະວະກາດນີ້ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວເກືອບ 79,022 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະມີຄວາມກວ້າງປະມານ 75 ຟຸດ.

ເປັນຮູບດາວອີກອັນໜຶ່ງຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ແມ່ນດາວເຄາະນ້ອຍ 2020 UR, ເຊິ່ງຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍກວ່າທີ່ມີຄວາມກວ້າງພຽງແຕ່ 29 ຟຸດ. ມັນຍັງໄດ້ກໍານົດຈະຜ່ານໂລກໃນວັນທີ 20 ຕຸລານີ້, ແລະວົງໂຄຈອນຂອງມັນຈະນໍາມັນໄປໃກ້ກັບຫນ້າດິນຂອງດາວຂອງພວກເຮົາເຖິງ 2.2 ລ້ານກິໂລແມັດ. ອົງການ NASA ໄດ້ລະບຸວ່າ ດາວເຄາະນ້ອຍໜ່ວຍນີ້ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 46,490 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.

ໃນຂະນະທີ່ວິທີການທີ່ໃກ້ຊິດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕາຕົກໃຈ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າບໍ່ມີຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ຈະຜ່ານໂດຍແລະສືບຕໍ່ການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານຊ່ອງ. ການສຶກສາແລະການສັງເກດການຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງດັ່ງກ່າວໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນ.

ການເປີດເຜີຍໂດຍອົງການ NASA ກ່ຽວກັບດາວເຄາະນ້ອຍຫ້າດວງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຕິດຕາມແລະຕິດຕາມວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າແລະການສັງເກດການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ cosmos ແລະມີຄວາມສາມາດພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອປົກປ້ອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ໃນອະນາຄົດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA

By Robert Andrew

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