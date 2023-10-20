ດາວເຄາະນ້ອຍຫ້າດວງທີ່ຈະຜ່ານໂລກໃນໄລຍະທາງໃກ້: ຄວາມໄວ, ຂະຫນາດ, ແລະອື່ນໆອີກ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ດາວເຄາະນ້ອຍ XNUMX ໜ່ວຍຈະເຂົ້າມາໃກ້ໂລກທີ່ສຸດ ແລະຈະຜ່ານດາວເຄາະໃນໄວໆນີ້. ຄວາມໄວ, ຂະຫນາດ, ໄລຍະຫ່າງ, ແລະລາຍລະອຽດອື່ນໆຂອງຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງ intriguing.
ດາວເຄາະນ້ອຍໜ່ວຍໜຶ່ງ, ຊື່ວ່າ Asteroid 2023 TK15, ຄາດວ່າຈະຜ່ານໂລກມື້ນີ້, ວັນທີ 20 ຕຸລາ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນກວ່ານັ້ນກໍຄື ໃນລະຫວ່າງທີ່ມັນເຂົ້າໃກ້, ມັນຈະເຂົ້າມາໃກ້ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາຫຼາຍກວ່າດວງຈັນ. ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 TK15 ກັບໂລກຈະມີພຽງ 380,000 ກິໂລແມັດ. ໂງ່ນຫີນອະວະກາດນີ້ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວເກືອບ 79,022 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະມີຄວາມກວ້າງປະມານ 75 ຟຸດ.
ເປັນຮູບດາວອີກອັນໜຶ່ງຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ແມ່ນດາວເຄາະນ້ອຍ 2020 UR, ເຊິ່ງຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍກວ່າທີ່ມີຄວາມກວ້າງພຽງແຕ່ 29 ຟຸດ. ມັນຍັງໄດ້ກໍານົດຈະຜ່ານໂລກໃນວັນທີ 20 ຕຸລານີ້, ແລະວົງໂຄຈອນຂອງມັນຈະນໍາມັນໄປໃກ້ກັບຫນ້າດິນຂອງດາວຂອງພວກເຮົາເຖິງ 2.2 ລ້ານກິໂລແມັດ. ອົງການ NASA ໄດ້ລະບຸວ່າ ດາວເຄາະນ້ອຍໜ່ວຍນີ້ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 46,490 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
ໃນຂະນະທີ່ວິທີການທີ່ໃກ້ຊິດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕາຕົກໃຈ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າບໍ່ມີຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ຈະຜ່ານໂດຍແລະສືບຕໍ່ການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານຊ່ອງ. ການສຶກສາແລະການສັງເກດການຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງດັ່ງກ່າວໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນ.
ການເປີດເຜີຍໂດຍອົງການ NASA ກ່ຽວກັບດາວເຄາະນ້ອຍຫ້າດວງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຕິດຕາມແລະຕິດຕາມວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າແລະການສັງເກດການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ cosmos ແລະມີຄວາມສາມາດພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອປົກປ້ອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ໃນອະນາຄົດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA