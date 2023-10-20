ເພັດຊັ້ນສູງວັດຖຸບູຮານສ່ອງແສງເຖິງການສ້າງຕັ້ງມະຫາສະໝຸດທະວີບ

ທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານສາກົນໄດ້ວິເຄາະເພັດຊັ້ນນໍາບູຮານຈາກລະເບີດຝັງດິນໃນປະເທດບຣາຊິນແລະອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ, ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ສະຖຽນລະພາບ, ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງ supercontinents. ເພັດເຫຼົ່ານີ້, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນລະຫວ່າງ 650 ແລະ 450 ລ້ານປີກ່ອນພາຍໃຕ້ supercontinent Gondwana, ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການວິວັດທະນາການຂອງທະວີບໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງຊີວິດສະລັບສັບຊ້ອນໃນໂລກ.
ເພັດ, ເຊິ່ງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຫຼາຍລ້ານຫາຫຼາຍຕື້ປີກ່ອນ, ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ mantle ຂອງໂລກ. ພວກມັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນແຮ່ທາດຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ສາມາດຢູ່ລອດແລະບັນທຶກຮອບວຽນວັດຖຸບູຮານຂອງການສ້າງແລະການທໍາລາຍ supercontinents. ການວິເຄາະຂອງເພັດຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍຂະບວນການທາງທໍລະນີສາດທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນແລະບົດບາດຂອງມັນໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະວີບສູງເຊັ່ນ Gondwana.
ທີມງານຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ນໍາໂດຍທ່ານດຣ Suzette Timmerman ຂອງວິທະຍາໄລ Bern ໃນສະວິດເຊີແລນ, ລົງວັນທີເພັດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເລິກພາຍໃຕ້ Gondwana. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ເພັດພອຍເກີດຂຶ້ນເມື່ອທະວີບໃຫຍ່ປົກຄຸມຂົ້ວໂລກໃຕ້ລະຫວ່າງ 650 ຫາ 450 ລ້ານປີກ່ອນ. ຫີນທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຂອງເພັດໄດ້ກາຍເປັນ buoyant ໃນລະຫວ່າງການສ້າງຕັ້ງຂອງເພັດ, ການຂົນສົ່ງວັດສະດຸ mantle subducted ແລະເພັດ, ປະສິດທິຜົນປະກອບສ່ວນໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ supercontinent ຈາກຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ປະມານ 120 ລ້ານປີກ່ອນ, Gondwana ເລີ່ມແຕກແຍກ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສ້າງຕັ້ງມະຫາສະຫມຸດໃນປະຈຸບັນເຊັ່ນ: Atlantic. ເພັດຊະນິດທີ່ບັນຈຸຫີນທີ່ຕິດຢູ່ກັບກ້ອນຫີນນັ້ນຖືກນຳມາສູ່ໜ້າໂລກໃນລະຫວ່າງການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟຢ່າງຮຸນແຮງເມື່ອປະມານ 90 ລ້ານປີກ່ອນ. ການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຊິ້ນສ່ວນທະວີບຂອງປະເທດບຣາຊິນແລະອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ, ເຊິ່ງເຄີຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Gondwana.
ການສຶກສາຂອງເພັດອັນເລິກຊຶ້ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະສະຖຽນລະພາບຂອງທະວີບ, ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດເທິງໂລກ. ປະຫວັດສາດທີ່ສັບສົນຂອງເພັດເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເດີນທາງຕາມແນວຕັ້ງແລະແນວນອນພາຍໃນໂລກ, ຕິດຕາມການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາການຂອງ supercontinent. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສໍາຄັນຂອງເພັດໃນການເຂົ້າໃຈການຂະຫຍາຍຕົວແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະວີບ.
ການທົດລອງແລະການວິເຄາະການລວມເພັດແມ່ນດໍາເນີນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Witwatersrand ໃນອາຟຣິກາໃຕ້, ບ່ອນທີ່ມີຫ້ອງທົດລອງ isotope ແລະວິທີການໃຫມ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາ. ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິທີການວິວັດທະນາການຂອງທະວີບແລະການເຄື່ອນໄຫວ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນສໍາລັບການພັດທະນາແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງຊີວິດໃນໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ເພັດ Superdeep ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວົງຈອນ supercontinent, ເຂດ subduction" - Phys.org
- "ອາຍຸເພັດ sublithospheric ແລະວົງຈອນ supercontinent" - ທໍາມະຊາດ