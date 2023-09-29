ດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ໂລກ: NASA ເປີດເຜີຍ 5 ກ້ອນຫີນໃນອາວະກາດ ທີ່ເກີດການປະທະກັນ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ NASA ປະກາດວ່າມີດາວເຄາະນ້ອຍ 426 ດວງພວມເດີນທາງມາສູ່ໂລກ, ແລະຈະເຂົ້າໃກ້ໃນຫຼາຍມື້ຂ້າງໜ້າ. ຫນຶ່ງໃນຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກ້ອນຫີນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມກວ້າງປະມານ XNUMX ຟຸດ. ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການປະທະກັນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ອົງການ NASA ໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມໄວ, ໄລຍະທາງ, ແລະເສັ້ນທາງຂອງພວກມັນ.
ໃນບັນດາໂງ່ນຫີນອາວະກາດທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາແມ່ນ Asteroid 2023 SE4, ເຊິ່ງຄາດຄະເນວ່າຈະມີຄວາມກວ້າງປະມານ 45 ຟຸດ. ດາວເຄາະນ້ອຍດວງນີ້ກຳລັງເລັ່ງມາຫາໂລກດ້ວຍຄວາມໄວ 16,662 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຢ້ານກົວໃນທັນທີ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຈະພາດໂລກຢ່າງປອດໄພໃນໄລຍະທາງປະມານ 2 ລ້ານກິໂລແມັດ.
ເປັນຮູບດາວອີກອັນນຶ່ງຢູ່ໃນ radar ຂອງ NASA ແມ່ນ Asteroid 2023 RF9, ເຊິ່ງມີຂະຫນາດລະຫວ່າງ 62 ຫາ 141 ຟຸດ. ຫີນພິເສດນີ້ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 33,274 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະຈະມາໃກ້ໂລກເຖິງ 4 ລ້ານກິໂລແມັດ ໃນລະຫວ່າງທີ່ມັນໃກ້ເຂົ້າມາ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າຂ້ອນຂ້າງໃກ້ຊິດ, ຍັງມີໄລຍະຫ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງຮູບດາວແລະດາວຂອງພວກເຮົາ.
ວິທີການທີ່ໃກ້ຊິດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໂດຍໂງ່ນຫີນໃນອາວະກາດ. ເຖິງວ່າໂອກາດຂອງຮູບດາວເຄາະທີ່ຈິງແລ້ວຈະມາຕຳກັບໜ່ວຍໂລກແມ່ນຫາຍາກ, ແຕ່ຜົນກະທົບອາດເປັນໄພພິບັດ. ໂດຍຜ່ານການຕິດຕາມແລະການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອົງການ NASA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາແລະລັກສະນະຂອງດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂົາທີ່ດີກວ່າແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃດໆໃນອະນາຄົດ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າເປັນຮູບດາວທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໂລກໃນທັນທີ. ເທັກໂນໂລຍີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະຍານສຳຫຼວດອາວະກາດຂອງອົງການ NASA ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຕິດຕາມໂງ່ນຫີນອະວະກາດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ຖ້າມີວັດຖຸອັນຕະລາຍເຂົ້າມາໃກ້ພວກເຮົາ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ສຳຫຼວດ ແລະ ເປີດເຜີຍເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ, ການຕິດຕາມ ແລະ ຕິດຕາມດາວເຄາະນ້ອຍມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.