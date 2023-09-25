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ຕົວຢ່າງຮູບດາວວັດຖຸບູຮານລົງສູ່ໂລກຢ່າງສຳເລັດຜົນ

ByGabriel Botha

Sep 25, 2023
ຕົວຢ່າງຮູບດາວວັດຖຸບູຮານລົງສູ່ໂລກຢ່າງສຳເລັດຜົນ

ແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸກ້ອນຫີນ ແລະຝຸ່ນລະອອງທີ່ມີອາຍຸ 4.5 ພັນລ້ານປີໄດ້ມາຮອດໂລກຢ່າງປອດໄພແລ້ວ. ຕົວຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້, ຄາດຄະເນວ່າມີນໍ້າໜັກ 250 ກຣາມ, ຖືກເກັບຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ໃນເດືອນຕຸລາ 2020 ໂດຍຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະສຶກສາຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຊື່ອວ່າມັນຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງດາວເຄາະ, ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງທາດປະສົມອິນຊີ, ແລະການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊີວິດຂອງໂລກ.

ຫນຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວນີ້ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈການປັບປຸງທີ່ມັນຈະສະຫນອງກ່ຽວກັບຮູບດາວທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກໃນອະນາຄົດ. ໂດຍການວິເຄາະອົງປະກອບແລະໂຄງສ້າງຂອງ Bennu, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດປັບປຸງຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງຮູບດາວແລະພັດທະນາຍຸດທະສາດທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການປ້ອງກັນດາວເຄາະ.

Dante Lauretta, ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງ OSIRIS-REx ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບໂອກາດທີ່ຈະເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນຄວາມລັບຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າການສົ່ງຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ໄປສູ່ໂລກແມ່ນພຽງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງບົດໃຫມ່ຂອງການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດ.

ຕົວຢ່າງແຄບຊູນໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງຢ່າງປອດໄພໄປຫ້ອງສະອາດຊົ່ວຄາວຫຼັງຈາກລົງຈອດ. ທີມງານໄດ້ຖອດແຄບຊູນຢ່າງລະມັດລະວັງແລະຫຸ້ມຫໍ່ເນື້ອໃນຂອງມັນ. ຕົວຢ່າງຈະຖືກຂົນສົ່ງໃນກະປ໋ອງປິດສະໜາຂອງມັນຈາກລັດຢູທາ ໄປຫາສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນເມືອງ Houston, ບ່ອນທີ່ນັກວິທະຍາສາດດ້ານການບຳບັດຈະກວດສອບຢ່າງພິຖີພິຖັນ, ຊັ່ງນ້ຳໜັກ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງຫີນ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບາງສ່ວນຂອງຕົວຢ່າງຮູບດາວຈະຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກເພື່ອວິເຄາະຕື່ມອີກ.

ໂອກາດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນການສຶກສາຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວທີ່ມີອາຍຸ 4.5 ຕື້ປີມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາແລະເງື່ອນໄຂທີ່ນໍາໄປສູ່ການມີຊີວິດຢູ່ເທິງໂລກ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດອັນໂດດເດັ່ນໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະຫລາດແລະການຮ່ວມມືຂອງຊຸມຊົນວິທະຍາສາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດ​ຄວາມ​ຕົ້ນ​ສະ​ບັບ​
- NASA ລະບົບແສງຕາເວັນ Twitter

By Gabriel Botha

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