ການເຊື່ອມຕໍ່ໃຫມ່ທີ່ຄົ້ນພົບລະຫວ່າງແສງສະຫວ່າງແລະກົນໄກ: ເປີດເຜີຍການໂຕ້ຕອບພື້ນຖານ

ນັກຟິສິກຊາວໂຮນລັງ Christiaan Huygens, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ໄດ້ປະໄວ້ເຄື່ອງຫມາຍທີ່ບໍ່ສາມາດລົບລ້າງໄດ້ໃນສາຂາຂອງ optics ແລະກົນໄກຄລາສສິກໃນທ້າຍສະຕະວັດທີ 17th. ທິດສະດີຄື້ນຂອງລາວໄດ້ປະຕິວັດແສງທາງກາຍະພາບທາງກາຍະພາບ, ໃນຂະນະທີ່ການປະດິດໂມງ pendulum ຂອງລາວເປັນເຄື່ອງຈັບເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດເປັນເວລາເກືອບສາມສັດຕະວັດແລ້ວ. ບໍ່ດົນມານີ້, ນັກຟີຊິກທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີ Stevens ໄດ້ຄົ້ນຫາການເຮັດວຽກຂອງ Huygens ກ່ຽວກັບ pendulums ຈາກ 1673 ແລະຄົ້ນພົບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈລະຫວ່າງຄຸນສົມບັດຂອງແສງສະຫວ່າງແລະລະບົບກົນຈັກ.
ການນໍາໃຊ້ທິດສະດີກົນຈັກ Huygens ເປັນພື້ນຖານ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສືບສວນສອງລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງແສງ: Polarization ແລະການຕິດພັນແບບຄລາສສິກ. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລັກສະນະສອງເທົ່າຂອງແສງ, ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າເປັນທັງຄື້ນ ແລະອະນຸພາກ. ເຖິງແມ່ນວ່າອານາຈັກ quantum ມັກຈະຈັບຈຸດເດັ່ນໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບການຕິດພັນ, ການຄົ້ນພົບຂອງທີມງານໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີແສງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງແນວຄວາມຄິດຂອງຄື້ນອະນຸພາກໃນທັງສອງຄື້ນແສງສະຫວ່າງຄລາສສິກແລະລະບົບກົນຈັກ.
ການຕິດພັນແບບຄລາສສິກໝາຍເຖິງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄຸນສົມບັດຂອງວັດຖຸໂດຍບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາສະຖານະທີ່ບໍ່ແນ່ນອນກ່ອນການວັດແທກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Polarization ໝາຍ ເຖິງຄຸນສົມບັດທິດທາງຂອງການສັ່ນສະເທືອນຂອງຄື້ນແສງສະຫວ່າງ. ໂດຍການປິ່ນປົວແສງສະຫວ່າງເປັນລະບົບກົນຈັກ, ທີມງານໄດ້ຮັບຮູ້ມັນຢ່າງສໍາເລັດຜົນແລະໃຊ້ສົມຜົນທາງກາຍະພາບທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອອະທິບາຍພຶດຕິກໍາຂອງມັນ. ໃນການຕິດຕາມນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າລະດັບຂອງ polarization ກົງກັນໂດຍກົງກັບ vector-space entanglement. ເມື່ອຕົວກໍານົດການຫນຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ, ອື່ນຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ການ inference ຂອງລະດັບ entanglement ຈາກລະດັບ polarization ແລະໃນທາງກັບກັນ.
ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂລກທາງກາຍະພາບງ່າຍຂຶ້ນ, ແຕ່ຍັງເປີດເຜີຍການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນລະຫວ່າງກົດຫມາຍທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂດຍການອະທິບາຍຄວາມເຂົ້າໃຈກັນລະຫວ່າງແສງ ແລະ ກົນຈັກຜ່ານເລນຂອງການເຮັດວຽກຂອງ Huygens, ການສຶກສາໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມກ້າວໜ້າໃນດ້ານ optics ແລະກົນໄກຄລາສສິກ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: Christiaan Huygens ແມ່ນໃຜ?
A: Christiaan Huygens ເປັນນັກຟິສິກທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກປະເທດເນເທີແລນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນຂະແໜງ optics ແລະກົນຈັກຄລາສສິກໃນທ້າຍສະຕະວັດທີ 17.
ຖາມ: ການປະກອບສ່ວນທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Huygens ແມ່ນຫຍັງ?
A: Huygens ສະເໜີທິດສະດີຄື້ນຂອງແສງທີ່ສ້າງເປັນພື້ນຖານຂອງ optics ທາງກາຍະພາບ ແລະປະດິດໂມງ pendulum, ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຮັກສາເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດເປັນເວລາເກືອບ 300 ປີ.
ຖາມ: ມີການຄົ້ນພົບການເຊື່ອມຕໍ່ອັນໃດລະຫວ່າງແສງສະຫວ່າງ ແລະກົນຈັກ?
A: ນັກຟີຊິກທີ່ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຍີ Stevens ພົບວ່າລະດັບຂອງ polarization ໃນຄື້ນແສງມີຄວາມສໍາພັນກັບ vector-space entanglement. ເມື່ອ polarization ເພີ່ມຂຶ້ນ, entanglement ຫຼຸດລົງ, ແລະໃນທາງກັບກັນ.
ຖາມ: ການຕິດພັນແບບຄລາສສິກແມ່ນຫຍັງ?
A: ການຕິດພັນແບບຄລາສສິກອະທິບາຍຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄຸນສົມບັດຂອງວັດຖຸໂດຍບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາສະຖານະທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຂອງພວກມັນກ່ອນການວັດແທກ.
Q: Polarization ແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນສະພາບຂອງແສງສະຫວ່າງ?
A: Polarization ແມ່ນຄຸນສົມບັດທິດທາງຂອງການສັ່ນສະເທືອນຂອງຄື້ນແສງສະຫວ່າງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນບໍ່ວ່າຈະຂຶ້ນແລະລົງຫຼືຊ້າຍແລະຂວາ.