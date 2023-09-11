ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ CNRS, ມະຫາວິທະຍາໄລ Sorbonne, ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Grenoble Alpes ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນຮູບແຕ້ມສົບຂອງຊາວອີຢິບບູຮານ, ສ່ອງແສງເຖິງເຕັກນິກສິລະປະແລະການປະຕິບັດຂອງເວລາ. ເຮັດວຽກໂດຍການຮ່ວມມືກັບກະຊວງວັດຖຸບູຮານຂອງອີຢິບ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Liège, ທີມງານໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືແບບພົກພາເພື່ອບໍ່ທໍາລາຍໃນການວິເຄາະ ແລະຮູບພາບທາງເຄມີ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການດັດແປງທີ່ບໍ່ເຫັນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດງານສິລະປະ.
ຮູບແຕ້ມທີ່ເປັນຄຳຖາມ, ມີມາແຕ່ປະມານ 1,400 ແລະ 1,200 BCE, ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນອຸບໂມງຂອງ Nakhtamon ແລະ Menna ໃນ Luxor. ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະຂອງພວກເຂົາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າອົງປະກອບບາງຢ່າງຂອງຮູບແຕ້ມໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງຫຼືສໍາຜັດ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, headdress, ສາຍຄໍ, ແລະ scepter ໃນຮູບຄົນຂອງ Ramses II ມີການດັດແກ້ທີ່ສໍາຄັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ແຂນໃນສາກຂອງການອຸປະຖໍາໃນອຸບໂມງຂອງ Menna ໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງຕໍາແຫນ່ງແລະສີ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ທ້າທາຍຄວາມຮັບຮູ້ວ່າສິລະປະອີຢິບສະໄຫມບູຮານແມ່ນເປັນທາງການສູງແລະເຂັ້ມແຂງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະເຫນີວ່າການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຖືກເຮັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຄະນະກໍາມະການຫຼືເປັນຜົນມາຈາກວິໄສທັດຂອງນັກສິລະປິນ. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືແບບພົກພາ, ລວມທັງການວິເຄາະທາງເຄມີ, ການສ້າງຄືນໃຫມ່ດິຈິຕອນ 3D, photogrammetry, ແລະ macrophotography, ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທີມງານຟື້ນຟູສີຕົ້ນສະບັບຂອງຮູບແຕ້ມແລະນໍາສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈແບບເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂອງ masterpieces ເຫຼົ່ານີ້.
ການສຶກສານີ້ເປັນພຽງແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສືບສວນຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສິລະປະຂອງອີຢິບບູຮານ. ຈຸດປະສົງໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອວິເຄາະຮູບແຕ້ມອື່ນໆເພື່ອຊອກຫາຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຂອງຝີມືແລະຕົວຕົນສິລະປະຂອງນັກແຕ້ມ - ນັກຂຽນຊາວອີຍິບບູຮານ.
ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ PLOS ONE.
ກະສານອ້າງອີງ:
"ຄວາມລຶກລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນຮູບແຕ້ມຂອງຊາວອີຍິບບູຮານຈາກ Theban Necropolis ສັງເກດເຫັນໂດຍແຜນທີ່ XRF ໃນບ່ອນ" ໂດຍ Philippe Martinez, Matthias Alfeld, Catherine Defeyt, Hishaam Elleithy, Helen Glanville, Melinda Hartwig, François-Philippe Hocquet, Maguy Jaber, Davide Martin Strivay, ແລະ Philippe Walter, 12 ກໍລະກົດ 2023, PLOS ONE.
DOI: 10.1371 / journal.pone0287647