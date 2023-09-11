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ການສໍາພັດຂອງຈິດຕະນາການ: ລາຍລະອຽດທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ໃນຮູບແຕ້ມສົບຂອງຊາວອີຢິບບູຮານ

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
ການສໍາພັດຂອງຈິດຕະນາການ: ລາຍລະອຽດທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ໃນຮູບແຕ້ມສົບຂອງຊາວອີຢິບບູຮານ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ CNRS, ມະຫາວິທະຍາໄລ Sorbonne, ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Grenoble Alpes ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນຮູບແຕ້ມສົບຂອງຊາວອີຢິບບູຮານ, ສ່ອງແສງເຖິງເຕັກນິກສິລະປະແລະການປະຕິບັດຂອງເວລາ. ເຮັດວຽກໂດຍການຮ່ວມມືກັບກະຊວງວັດຖຸບູຮານຂອງອີຢິບ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Liège, ທີມງານໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືແບບພົກພາເພື່ອບໍ່ທໍາລາຍໃນການວິເຄາະ ແລະຮູບພາບທາງເຄມີ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການດັດແປງທີ່ບໍ່ເຫັນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດງານສິລະປະ.

ຮູບ​ແຕ້ມ​ທີ່​ເປັນ​ຄຳ​ຖາມ, ມີ​ມາ​ແຕ່​ປະ​ມານ 1,400 ແລະ 1,200 BCE, ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ອຸບ​ໂມງ​ຂອງ Nakhtamon ແລະ Menna ໃນ Luxor. ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະຂອງພວກເຂົາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າອົງປະກອບບາງຢ່າງຂອງຮູບແຕ້ມໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງຫຼືສໍາຜັດ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, headdress, ສາຍຄໍ, ແລະ scepter ໃນຮູບຄົນຂອງ Ramses II ມີການດັດແກ້ທີ່ສໍາຄັນ. ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ, ແຂນ​ໃນ​ສາກ​ຂອງ​ການ​ອຸ​ປະ​ຖໍາ​ໃນ​ອຸບ​ໂມງ​ຂອງ Menna ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ແລະ​ສີ.

ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ທ້າ​ທາຍ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ສິ​ລະ​ປະ​ອີ​ຢິບ​ສະ​ໄຫມ​ບູ​ຮານ​ແມ່ນ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ສູງ​ແລະ​ເຂັ້ມ​ແຂງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະເຫນີວ່າການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຖືກເຮັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຄະນະກໍາມະການຫຼືເປັນຜົນມາຈາກວິໄສທັດຂອງນັກສິລະປິນ. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືແບບພົກພາ, ລວມທັງການວິເຄາະທາງເຄມີ, ການສ້າງຄືນໃຫມ່ດິຈິຕອນ 3D, photogrammetry, ແລະ macrophotography, ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທີມງານຟື້ນຟູສີຕົ້ນສະບັບຂອງຮູບແຕ້ມແລະນໍາສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈແບບເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂອງ masterpieces ເຫຼົ່ານີ້.

ການສຶກສານີ້ເປັນພຽງແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສືບສວນຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສິລະປະຂອງອີຢິບບູຮານ. ຈຸດປະສົງໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອວິເຄາະຮູບແຕ້ມອື່ນໆເພື່ອຊອກຫາຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຂອງຝີມືແລະຕົວຕົນສິລະປະຂອງນັກແຕ້ມ - ນັກຂຽນຊາວອີຍິບບູຮານ.

ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ຂອງ​ໂຄງການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວາລະສານ PLOS ONE.

ກະສານອ້າງອີງ:
"ຄວາມລຶກລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນຮູບແຕ້ມຂອງຊາວອີຍິບບູຮານຈາກ Theban Necropolis ສັງເກດເຫັນໂດຍແຜນທີ່ XRF ໃນບ່ອນ" ໂດຍ Philippe Martinez, Matthias Alfeld, Catherine Defeyt, Hishaam Elleithy, Helen Glanville, Melinda Hartwig, François-Philippe Hocquet, Maguy Jaber, Davide Martin Strivay, ແລະ Philippe Walter, 12 ກໍລະກົດ 2023, PLOS ONE.
DOI: 10.1371 / journal.pone0287647

By Gabriel Botha

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