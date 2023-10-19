STS-58: ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຊີວິດໃນອາວະກາດ

ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 1993, ຍານອະວະກາດ Columbia ໄດ້ເຂົ້າສູ່ພາລະກິດຂອງຍານອະວະກາດ STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). ພາລະກິດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງການປັບຕົວທາງດ້ານສະລີລະວິທະຍາກັບການບິນອະວະກາດໂດຍຜ່ານການທົດລອງທີ່ກ້າວຫນ້າ. ລູກເຮືອເຈັດຄົນຂອງ STS-58 ປະກອບດ້ວຍຜູ້ບັນຊາການ John E. Blaha, ນັກບິນ Richard A. Searfoss, ຜູ້ບັນຊາການ Payload Dr. M. Rhea Seddon, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາລະກິດ William S. McArthur, Dr. David A. Wolf, Shannon M. Lucid , ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ Payload Dr. Martin J. Fettman.
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດແມ່ນເພື່ອສຶກສາລະບົບ cardiovascular, pulmonary, ລະບຽບການ, neurovestibular, ແລະ musculoskeletal ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຕອບສະຫນອງທາງກາຍະພາບກັບຍານອະວະກາດ. ໃນໄລຍະ 14 ມື້, ລູກເຮືອໄດ້ປະຕິບັດ 14 ການທົດລອງ, ໃນນັ້ນ XNUMX ຄົນມີນັກບິນອາວະກາດເປັນວິຊາທົດສອບ ແລະອີກ XNUMX ຄົນແມ່ນໃຊ້ຫນູໃນຫ້ອງທົດລອງ.
ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການກັບຄືນວິທະຍາສາດສໍາລັບນັກສືບສວນຕົ້ນຕໍ, ພາລະກິດ Spacelab-4 ຕົ້ນສະບັບ, ທີ່ຖືກຈອງເກີນ, ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງພາລະກິດ. ພາລະກິດ STS-58 ນີ້, ເປັນສ່ວນທີສອງ, ມີຊື່ວ່າ SLS-2. ພາລະກິດ SLS-1 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ 1991 ແລະມີສ່ວນຮ່ວມ XNUMX ການທົດລອງທີ່ດໍາເນີນໂດຍລູກເຮືອເຈັດຄົນ.
ຍານອາວະກາດ Columbia ໄດ້ຍົກອອກຈາກສູນອາວະກາດ Kennedy ໃນລັດ Florida, ເປັນການເປີດຕົວຄັ້ງທີ່ 15 ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງມັນ. ລູກເຮືອໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂມດູນ Spacelab, ເຊິ່ງໄດ້ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນບ່ອນຈ່າຍຂອງລົດຮັບສົ່ງ. ໂມດູນນີ້ໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA) ແລະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາເຊັ່ນກັນ.
ການທົດລອງກ່ຽວກັບ STS-58 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກລູກເຮືອເກັບກໍາແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ທັງກ່ອນແລະໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, Lucid ແລະ Fettman ມີທໍ່ທໍ່ສາຍທໍ່ຜ່ານເສັ້ນເລືອດແຂນເຂົ້າໄປໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາເພື່ອວັດແທກຜົນກະທົບຂອງນ້ໍາຫນັກທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາຫນັກຕໍ່ຄວາມກົດດັນຂອງເສັ້ນເລືອດກາງ. ພວກລູກເຮືອຍັງໄດ້ສຶກສາການປັບຕົວຂອງມໍເຕີທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ, ໂດຍໃຊ້ໂດມຫມຸນທີ່ມີຈຸດສີ ແລະຕັ່ງຫມຸນເພື່ອວັດແທກການຮັບຮູ້ຂອງນັກບິນອາວະກາດ ແລະ ການສະທ້ອນຂອງການບໍ່ມີນໍ້າໜັກ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກການທົດລອງວິທະຍາສາດ, ລູກເຮືອໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການການແພດ Orbiter ໄລຍະເວລາຂະຫຍາຍແລະການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ໂດຍຜ່ານການທົດລອງວິທະຍຸນັກສມັກເລ່ນຂອງ Shuttle. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຖືໂອກາດເພື່ອຖ່າຍຮູບຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຮູບຂອງໂລກຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ພາລະກິດ STS-58 ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຊີວິດທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນອາວະກາດ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການປັບຕົວທາງດ້ານສະລີລະວິທະຍາກັບການບິນອະວະກາດແລະໄດ້ປູທາງໄປສູ່ພາລະກິດແລະການທົດລອງໃນອະນາຄົດໃນພາກສະຫນາມນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ