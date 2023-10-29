ການສຶກສາໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕີກ໊ອຟແລະເວລາຍ່າງປັບປຸງການທໍາງານຂອງສະຕິປັນຍາໃນຜູ້ສູງອາຍຸ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ BMJ Open Sport & Exercise Medicine ເປີດເຜີຍວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຮອບກ໊ອຟ 18 ຂຸມຫຼືສໍາເລັດ 6 ກິໂລແມັດຂອງ Nordic ຫຼືການຍ່າງປົກກະຕິສາມາດເສີມຂະຫຍາຍການເຮັດວຽກທາງດ້ານສະຕິປັນຍາທັນທີໃນຜູ້ສູງອາຍຸ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ດໍາເນີນການໂດຍທີມງານສາກົນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕາເວັນອອກຟິນແລນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Edinburgh, ແລະ ETH Zürich, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສືບສວນຜົນກະທົບທັນທີທັນໃດຂອງສາມກິດຈະກໍາ aerobics ສະເພາະກ່ຽວກັບສະຕິປັນຍາແລະການຕອບສະຫນອງທາງຊີວະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີສຸຂະພາບດີ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວມີສ່ວນຮ່ວມກັບນັກກ໊ອຟຜູ້ໃຫຍ່ 25 ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ທຳການອອກກຳລັງກາຍແບບແອໂຣບິກ 18 ເທື່ອຄື: ການຕີກ໊ອຟ 6 ຂຸມ, ການຍ່າງ Nordic 6 ກິໂລແມັດ, ແລະການຍ່າງປົກກະຕິ XNUMX ກິໂລແມັດ. ການອອກກໍາລັງກາຍແຕ່ລະຄົນໄດ້ຖືກດໍາເນີນໃນສະພາບແວດລ້ອມຊີວິດຈິງ, ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັກສາຈັງຫວະການຍ່າງປົກກະຕິຂອງພວກເຂົາ.
ການທໍາງານຂອງສະຕິປັນຍາໄດ້ຖືກວັດແທກໂດຍໃຊ້ Trail-Making Test (TMT) A ແລະ B, ເຊິ່ງປະເມີນຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມໄວໃນການປຸງແຕ່ງ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນວຽກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຕົວຢ່າງເລືອດໄດ້ຖືກເກັບກໍາເພື່ອຕິດຕາມລະດັບຂອງປັດໃຈ neurotrophic ທີ່ມາຈາກສະຫມອງ (BDNF) ແລະ cathepsin B (CTSB), ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາຂອງການອອກກໍາລັງກາຍ. ອຸປະກອນຕິດຕາມການອອກກຳລັງກາຍໄດ້ບັນທຶກຂໍ້ມູນສະເພາະການອອກກຳລັງກາຍ, ໃນຂະນະທີ່ເຊັນເຊີ ECG ຕິດຕາມອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ.
ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທັງສາມກິດຈະກໍາ - ກິລາກ໊ອຟ 18 ຮູ, ການຍ່າງ Nordic 6 ກິໂລແມັດ, ຫຼືການຍ່າງປົກກະຕິ 6 ກິໂລແມັດ - ປັບປຸງຫນ້າທີ່ຂອງມັນສະຫມອງຕ່ໍາ, ເຊັ່ນ: ຄວາມສົນໃຈແລະຄວາມໄວໃນການປຸງແຕ່ງ, ຕາມການວັດແທກໂດຍການທົດສອບ TMT-A. ການຍ່າງ Nordic ແລະການຍ່າງປົກກະຕິແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຫນ້າທີ່ບໍລິຫານ, ຕາມການວັດແທກໂດຍການທົດສອບ TMT-B.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍ aerobic ທີ່ເຫມາະສົມກັບອາຍຸ, ເຊັ່ນ: ຕີກ໊ອຟແລະການຍ່າງ, ໃນການຮັກສາແລະເສີມຂະຫຍາຍການເຮັດວຽກຂອງມັນສະຫມອງໃນບັນດາຜູ້ສູງອາຍຸ. ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈກົນໄກທີ່ຕິດພັນໄດ້ດີຂຶ້ນ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຍັງໄດ້ແນະນໍາວ່າການອອກກໍາລັງກາຍອາດມີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາທີ່ມີທ່າແຮງແລະສາມາດເປັນຍຸດທະສາດເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຫຼຸດລົງຂອງສະຕິປັນຍາ.
FAQ:
ຖາມ: ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນເທົ່າໃດໃນການສຶກສາ?
A: ການສຶກສາກ່ຽວຂ້ອງກັບນັກກ໊ອຟທີ່ມີສຸຂະພາບດີ 25 ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປ.
ຖາມ: ຫນ້າທີ່ຂອງມັນສະຫມອງຖືກວັດແທກແນວໃດ?
A: ການສຶກສາໄດ້ວັດແທກຫນ້າທີ່ຂອງມັນສະຫມອງຕ່ໍາ, ເຊັ່ນ: ຄວາມສົນໃຈແລະຄວາມໄວການປຸງແຕ່ງ (ການທົດສອບ TMT-A), ແລະຫນ້າທີ່ບໍລິຫານທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນວຽກ (ການທົດສອບ TMT-B).
ຖາມ: ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ລະດັບຂອງປັດໃຈ neurotrophic ທີ່ມາຈາກສະຫມອງ (BDNF) ແລະ cathepsin B (CTSB) ບໍ?
A: ບໍ່ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ລະດັບຂອງ BDNF ແລະ CTSB ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນ.