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ດາວເຄາະນ້ອຍ 5 ດວງເຂົ້າມາໃກ້ໂລກ: ຂະໜາດ, ຄວາມໄວ, ແລະໄລຍະທາງເປີດເຜີຍ

ByMampho Brescia

Sep 20, 2023
ດາວເຄາະນ້ອຍ 5 ດວງເຂົ້າມາໃກ້ໂລກ: ຂະໜາດ, ຄວາມໄວ, ແລະໄລຍະທາງເປີດເຜີຍ

ອົງການ NASA ໄດ້ລະບຸວ່າດາວເຄາະນ້ອຍ XNUMX ດວງທີ່ກຳລັງບິນມາສູ່ໂລກໃນຂະນະນີ້ ແລະຈະເຂົ້າມາໃກ້ໆໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້າ. ດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ມີຂະໜາດ ແລະຄວາມໄວແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍໜຶ່ງໃນນັ້ນມີຂະໜາດເກືອບເທົ່າກັບຕຶກ. ນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບແຕ່ລະຫີນຊ່ອງເຫຼົ່ານີ້.

ດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 SN1: ເປັນຮູບດາວດວງນີ້, ມີຄວາມກວ້າງ 15 ຟຸດ, ປະຈຸບັນກໍາລັງເດີນທາງໄປຫາໂລກ ແລະຈະຜ່ານຢ່າງໃກ້ຊິດໃນວັນທີ 20 ເດືອນກັນຍາ. ມັນກໍາລັງເດີນທາງໄປດ້ວຍຄວາມໄວ 58,306 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ເສັ້ນທາງທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍນີ້ຈະມີພຽງແຕ່ 332,000 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງແມ່ນໃກ້ກວ່າໄລຍະຫ່າງຂອງດວງຈັນ.

ດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 RP9: ມີຄວາມກວ້າງປະມານ 90 ຟຸດ, ດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 RP9 ຍັງມຸ່ງໜ້າສູ່ໂລກ ແລະ ຈະມີໄລຍະໃກ້ທີ່ສຸດໃນວັນທີ 20 ກັນຍານີ້. ມັນເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ໂດດເດັ່ນ 47,678 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຈະບິນຜ່ານໂລກພຽງ 881,000 ກິໂລແມັດ.

ດາວເຄາະສາມດວງທີ່ຍັງເຫຼືອບໍ່ໄດ້ຖືກອະທິບາຍເປັນສ່ວນບຸກຄົນໃນບົດຄວາມແຫຼ່ງ, ແຕ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບຂະຫນາດ, ຄວາມໄວ, ແລະຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂລກ.

ວິທີການທີ່ໃກ້ຊິດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍດາວເຄາະນ້ອຍເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນເຖິງຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຕ້ອງການໃນການຕິດຕາມວັດຖຸໃນອາວະກາດທີ່ມີໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າມາໃກ້ກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ອົງການ NASA ແລະອົງການອະວະກາດອື່ນໆ ໃນທົ່ວໂລກສືບຕໍ່ຕິດຕາມດາວເຄາະນ້ອຍ ແລະອົງເທິງຊັ້ນສູງອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນການຊອກຄົ້ນຫາໄວ ແລະຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຖ້າຈໍາເປັນ.

ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າໃນຂະນະທີ່ດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ ກຳ ລັງເຂົ້າມາໃກ້ກັບໂລກ, ປະຈຸບັນບໍ່ມີສາເຫດໃດທີ່ ໜ້າ ເປັນຫ່ວງຍ້ອນວ່າເສັ້ນທາງການຄິດໄລ່ຂອງພວກມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການປະທະກັນ. ການ​ພົບ​ປະ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໃຫ້​ໂອກາດ​ອັນ​ລ້ຳ​ຄ່າ​ສຳ​ລັບ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຫາ​ຫີນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ ແລະ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອົງ​ປະ​ກອບ ແລະ​ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ຂອງ​ມັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- NASA (ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ແລະ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​)

By Mampho Brescia

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