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ດາວເຄາະນ້ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ໃກ້ຈະມາເຖິງໂລກ ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງ

ByMampho Brescia

Oct 2, 2023
ດາວເຄາະນ້ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ໃກ້ຈະມາເຖິງໂລກ ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງ

ດາວເຄາະນ້ອຍແມ່ນວັດຖຸທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຕໍ່ນັກວິທະຍາສາດອາວະກາດ ເນື່ອງຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດມີຕໍ່ໂລກ. ຫີນອະວະກາດເຫຼົ່ານີ້, ທີ່ຕິດຕາມວົງໂຄຈອນສະເພາະ, ສາມາດຂັດກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການທໍາລາຍທົ່ວໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ດາວເຄາະນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນແຖບຮູບດາວລະຫວ່າງດາວພະຫັດແລະດາວອັງຄານ, ບາງຕົວເຂົ້າມາໃກ້ກັບໂລກ, ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.

ອົງການ NASA, ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເພື່ອປົກປ້ອງໂລກຈາກການຂົ່ມຂູ່ເປັນຮູບດາວ, ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດກັບໂງ່ນຫີນອະວະກາດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານພື້ນດິນແລະອາວະກາດແລະຫໍສັງເກດການ. ນີ້ລວມມີ NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1, ແລະ Catalina Sky Survey, ເຊິ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບຂະໜາດ ແລະລັກສະນະຂອງດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້.

ຄວາມກັງວົນໂດຍສະເພາະແມ່ນການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ 349507 (2008 QY) ທີ່ຈະມາເຖິງໂລກ. ດາວເຄາະນ້ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ໜ່ວຍນີ້, ມີຄວາມກວ້າງປະມານ 2200 ຟຸດ, ຄາດວ່າຈະມາພາຍໃນ 6.32 ລ້ານກິໂລແມັດຈາກດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ຄາດວ່າຄວາມໄວຂອງມັນແມ່ນ 75,457 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ດາວເຄາະນ້ອຍນີ້ເປັນຂອງຄອບຄົວ Apollo ແລະໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 1989. ການສັງເກດເຫັນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງມັນແມ່ນໃນຕົ້ນປີນີ້.

ອີງຕາມອົງການ NASA, ເປັນຮູບດາວໄດ້ຖືກຈັດປະເພດທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຖ້າມັນເກີນຄວາມກວ້າງຂອງ 492 ຟຸດ. ດ້ວຍຄວາມກວ້າງຂອງ 2200 ຟຸດ, ເປັນຮູບດາວ 349507 (2008 QY) ເກີນຂອບເຂດນີ້, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຄາດຄະເນໃນປະຈຸບັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຈະຜ່ານໂລກຢ່າງປອດໄພໂດຍບໍ່ມີອັນຕະລາຍໃດໆ.

ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດສືບຕໍ່ຕິດຕາມແລະສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກອາວະກາດ. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີກ້າວຫນ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບສິ່ງຂອງ cosmic ເຫຼົ່ານີ້ແລະສາມາດປະຕິບັດຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປົກປ້ອງດາວຂອງພວກເຮົາຈາກຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA: https://www.nasa.gov
– HT Tech: https://tech.hindustantimes.com

By Mampho Brescia

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