ການສັງເກດເບິ່ງດວງຈັນ, ດາວພະຫັດ, ດາວພະຫັດ, ແລະດາວເສົາຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ

ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງລວມຂອງກິດຈະກໍາຂອງທ້ອງຟ້າໃນປັດຈຸບັນ, ລວມທັງຕໍາແຫນ່ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງ Venus, Jupiter, ແລະ Saturn.
ໃນທ້ອງຟ້າຕອນເຊົ້າ, ດວງດາວທີ່ສົດໃສສາມາດເຫັນໄດ້ໃນພາກຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ກ່ອນທີ່ຈະຕາເວັນຂຶ້ນ. ໃນປັດຈຸບັນມັນຢູ່ໃນໄລຍະສູງສຸດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະຕາເວັນຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຈະແກ່ຍາວເຖິງວັນທີ 6 ພະຈິກ. ໃນເວລາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ, ດາວພະຫັດແມ່ນສູງກວ່າ 30° ເໜືອຂອບຟ້າຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະກຳລັງເຄື່ອນທີ່ໄປທາງຕາເວັນອອກຕໍ່ໜ້າກຸ່ມດາວ Leo. ມັນຕັ້ງຢູ່ໜ້ອຍກວ່າ 20° ໄປທາງຊ້າຍລຸ່ມຂອງ Regulus, ດາວທີ່ສົດໃສທີ່ສຸດໃນ Leo. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກມີດວງຈັນທີ່ສົດໃສຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ, ນີ້ອາດຈະເປັນຕອນເຊົ້າສຸດທ້າຍສໍາລັບຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງອາທິດທີ່ຈະເຫັນດາວຂອງ Leo ໂດຍບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ດາວພະຫັດສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຕາເວັນຕົກ, ຫນ້ອຍກວ່າ 20 °ຂຶ້ນແລະຫຼາຍກວ່າ 125 °ຈາກ Venus. ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ Venus ແລະ Jupiter ຍັງສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງໃນແຕ່ລະມື້. ເມື່ອການແຍກອອກໄປຮອດ 180 ອົງສາ, ດາວພະຫັດຈະຕັ້ງເປັນດາວອັງຄານຂຶ້ນ. ນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ເດືອນທັນວາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ດາວພະຫັດຈະຕັ້ງກ່ອນທີ່ Venus ຈະສູງຂື້ນ.
ໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ, ດາວເສົາຈະເຫັນໄດ້ຢູ່ເທິງຂອບຟ້າໃຕ້-ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກ. ມັນບໍ່ສົດໃສຄືກັບດາວພະຫັດ ຫຼືດາວພະຫັດ ແຕ່ຍັງເປັນໜຶ່ງໃນດວງດາວທີ່ສົດໃສທີ່ສຸດຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ. ດາວເສົາສາມາດພົບເຫັນໄດ້ປະມານ 30° ເໜືອຂອບຟ້າ ແລະຢູ່ປະມານ 20° ເໜືອດາວ Fomalhaut.
ໃນເວລາກາງຄືນ, ດາວພະຫັດ, ດາວເສົາ, ແລະດວງຈັນຈະປາກົດໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກໄກກວ່າ ເນື່ອງຈາກການຫມຸນຂອງໂລກ. ດາວເສົາຈະຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າທາງໃຕ້ ໜ້ອຍກວ່າສາມຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກ ແລະຈະຕັ້ງຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ດາວພະຫັດຈະຂຶ້ນ. ດາວພະຫັດຈະຢູ່ໃນທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເມື່ອເວລາທ່ຽງຄືນໃກ້ເຂົ້າມາ ແລະຈະເຫັນໄດ້ອີກຄັ້ງໃນທ້ອງຟ້າຕາເວັນຕົກກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ.
ການສັງເກດເບິ່ງດວງຈັນ, ດາວພະຫັດ, ດາວພະຫັດ, ແລະດາວເສົາຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າສາມາດໃຫ້ປະສົບການຊັ້ນສູງທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ຢ່າພາດໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງທີ່ສວຍງາມເຫຼົ່ານີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ພົວພັນກັນຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ໂຄງການຄອມພິວເຕີ MICA ຂອງອົງການສັງເກດການກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ