ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ການສັງເກດເບິ່ງດວງຈັນ, ດາວພະຫັດ, ດາວພະຫັດ, ແລະດາວເສົາຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ

ByVicky Stavropoulou

Oct 7, 2023
ການສັງເກດເບິ່ງດວງຈັນ, ດາວພະຫັດ, ດາວພະຫັດ, ແລະດາວເສົາຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ລວມ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​, ລວມ​ທັງ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ແລະ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ Venus​, Jupiter​, ແລະ Saturn​.

ໃນທ້ອງຟ້າຕອນເຊົ້າ, ດວງດາວທີ່ສົດໃສສາມາດເຫັນໄດ້ໃນພາກຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ກ່ອນທີ່ຈະຕາເວັນຂຶ້ນ. ໃນປັດຈຸບັນມັນຢູ່ໃນໄລຍະສູງສຸດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະຕາເວັນຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຈະແກ່ຍາວເຖິງວັນທີ 6 ພະຈິກ. ໃນເວລາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ, ດາວພະຫັດແມ່ນສູງກວ່າ 30° ເໜືອຂອບຟ້າຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະກຳລັງເຄື່ອນທີ່ໄປທາງຕາເວັນອອກຕໍ່ໜ້າກຸ່ມດາວ Leo. ມັນຕັ້ງຢູ່ໜ້ອຍກວ່າ 20° ໄປທາງຊ້າຍລຸ່ມຂອງ Regulus, ດາວທີ່ສົດໃສທີ່ສຸດໃນ Leo. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກມີດວງຈັນທີ່ສົດໃສຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ, ນີ້ອາດຈະເປັນຕອນເຊົ້າສຸດທ້າຍສໍາລັບຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງອາທິດທີ່ຈະເຫັນດາວຂອງ Leo ໂດຍບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ດາວພະຫັດສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຕາເວັນຕົກ, ຫນ້ອຍກວ່າ 20 °ຂຶ້ນແລະຫຼາຍກວ່າ 125 °ຈາກ Venus. ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ Venus ແລະ Jupiter ຍັງສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງໃນແຕ່ລະມື້. ເມື່ອການແຍກອອກໄປຮອດ 180 ອົງສາ, ດາວພະຫັດຈະຕັ້ງເປັນດາວອັງຄານຂຶ້ນ. ນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ເດືອນທັນວາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ດາວພະຫັດຈະຕັ້ງກ່ອນທີ່ Venus ຈະສູງຂື້ນ.

ໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ, ດາວເສົາຈະເຫັນໄດ້ຢູ່ເທິງຂອບຟ້າໃຕ້-ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກ. ມັນບໍ່ສົດໃສຄືກັບດາວພະຫັດ ຫຼືດາວພະຫັດ ແຕ່ຍັງເປັນໜຶ່ງໃນດວງດາວທີ່ສົດໃສທີ່ສຸດຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ. ດາວເສົາສາມາດພົບເຫັນໄດ້ປະມານ 30° ເໜືອຂອບຟ້າ ແລະຢູ່ປະມານ 20° ເໜືອດາວ Fomalhaut.

ໃນເວລາກາງຄືນ, ດາວພະຫັດ, ດາວເສົາ, ແລະດວງຈັນຈະປາກົດໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກໄກກວ່າ ເນື່ອງຈາກການຫມຸນຂອງໂລກ. ດາວເສົາຈະຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າທາງໃຕ້ ໜ້ອຍກວ່າສາມຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກ ແລະຈະຕັ້ງຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ດາວພະຫັດຈະຂຶ້ນ. ດາວພະຫັດຈະຢູ່ໃນທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເມື່ອເວລາທ່ຽງຄືນໃກ້ເຂົ້າມາ ແລະຈະເຫັນໄດ້ອີກຄັ້ງໃນທ້ອງຟ້າຕາເວັນຕົກກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ.

ການສັງເກດເບິ່ງດວງຈັນ, ດາວພະຫັດ, ດາວພະຫັດ, ແລະດາວເສົາຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າສາມາດໃຫ້ປະສົບການຊັ້ນສູງທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ຢ່າພາດໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງທີ່ສວຍງາມເຫຼົ່ານີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ພົວພັນກັນຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ໂຄງການຄອມພິວເຕີ MICA ຂອງອົງການສັງເກດການກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ຫອຍ Margarita ທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ Florida Keys

Oct 9, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ທາດໂປຼຕີນຈາກ cytoskeletal ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາໄຂ່, ອີງຕາມການສຶກສາດ້ານການແພດຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອ

Oct 9, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

ການວິວັດທະນາການແລະການສູນເສຍພັນທຸກໍາໃນພືດກາຝາກ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກ Balanophora

Oct 9, 2023 Mampho Brescia

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຫອຍ Margarita ທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ Florida Keys

Oct 9, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທາດໂປຼຕີນຈາກ cytoskeletal ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາໄຂ່, ອີງຕາມການສຶກສາດ້ານການແພດຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອ

Oct 9, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການວິວັດທະນາການແລະການສູນເສຍພັນທຸກໍາໃນພືດກາຝາກ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກ Balanophora

Oct 9, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

SpaceX ເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink 21 ດາວ, ຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກ

Oct 9, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ