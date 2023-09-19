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ຄວາມງາມຂອງ Venus, ເດືອນ, ແລະ Regulus ໃນທ້ອງຟ້າຕອນເຊົ້າ

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
ຄວາມງາມຂອງ Venus, ເດືອນ, ແລະ Regulus ໃນທ້ອງຟ້າຕອນເຊົ້າ

ຕອນເຊົ້ານີ້, ຜູ້ເບິ່ງທ້ອງຟ້າໄດ້ຮັບການປະຕິບັດກັບການສະແດງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຍ້ອນວ່າ Venus, ວົງເດືອນ crescent, ແລະດາວ Regulus ໄດ້ລວບລວມຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຕາເວັນອອກກ່ອນທີ່ຈະຕາເວັນຂຶ້ນ. Venus ແລະ Saturn ແມ່ນກົງກັນຂ້າມ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຢູ່ຫ່າງກັນ 180° ໃນທ້ອງຟ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ Venus ມີຄວາມສະຫວ່າງພໍທີ່ຈະສ່ອງແສງຜ່ານ haze ໃກ້ຂອບຟ້າ, ການເບິ່ງເຫັນຂອງ Saturn ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ດາວພະຫັດ, ພະລາຊິນີຂອງທ້ອງຟ້າຕອນເຊົ້າ, ສ່ອງສະຫວ່າງປະມານ 30° ເໜືອຂອບຟ້າ, ສ່ອງແສງຮູບດາວທັງໝົດຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ. ມັນສາມາດຖືກເຂົ້າໃຈຜິດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍວ່າໄຟຢູ່ໃນຍົນເນື່ອງຈາກຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນ. Regulus, ດາວທີ່ສົດໃສທີ່ສຸດໃນ Leo, ແມ່ນ 2.4° ໄປທາງຊ້າຍເທິງຂອງ Venus. ຕອນເຊົ້ານີ້, ດວງຈັນໄດ້ສະຫວ່າງຂຶ້ນ 16% ແລະ ປາກົດຢູ່ 5.9° ໄປທາງຊ້າຍເທິງຂອງດາວພະຫັດ. ແສງສະຫວ່າງຂອງໂລກ, ແສງແດດສະທ້ອນຈາກມະຫາສະຫມຸດຂອງໂລກ, ເມກ, ແລະແຜ່ນດິນ, ຄ່ອຍໆສະຫວ່າງໃນສ່ວນກາງຄືນຂອງດວງຈັນ.

ການຊຸມນຸມເຫຼົ່ານີ້ຂອງ Venus, ເດືອນ, ແລະ Regulus ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງເລື້ອຍໆໃນປີທີ່ຈະມາເຖິງ. ໃນປີ 2024, ພວກມັນຈະເຂົ້າເປັນວົງມົນ 2.6° ເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ. ໃນວັນທີ 5 ສິງຫາຂອງປີນັ້ນ, ດາວພະຫັດຈະຢູ່ຕ່ຳກວ່າ 5° ເໜືອຂອບຟ້າໃນເວລາສາມສິບນາທີຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກ.

​ໃນ​ປີ 2025, ວັນ​ທີ 19 ກັນຍາ​ນີ້, ​ອົງ​ຊັ້ນ​ສູງ​ທັງ​ສາມ​ຈະ​ເຂົ້າ​ກັນ​ເປັນ​ວົງ​ມົນ​ມີ​ເສັ້ນ​ຜ່າ​ສູນ​ກາງ​ພຽງ 1.3 ອົງສາ, ສ້າງ​ຄວາມ​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ. ໃນປີຕໍ່ໄປ, ໃນວັນທີ 16 ເດືອນກໍລະກົດ, ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຫມາະເຂົ້າໄປໃນວົງກົມ 7.8 °, ຂະຫຍາຍອອກໄປຂ້າງນອກຂອງທັດສະນະຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກ.

ໃນທ້ອງຟ້າຕອນແລງ, ດາວອັງຄານບໍ່ເຫັນ, ໃນຂະນະທີ່ດາວເສົາປາກົດຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ປະມານຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກ. ດາວພະຫັດຈະລຸກຂຶ້ນປະມານ 68 ນາທີຫຼັງຈາກຕົກຕອນກາງຄືນ ແລະສາມາດເຫັນໄດ້ໃນພາກຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນອອກສຽງເໜືອປະມານໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ.

ມັນ​ເປັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສະ​ເໝີ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ພະ​ຍານ​ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຊັ້ນ​ສູງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຕືອນ​ໃຈ​ເຖິງ​ຄວາມ​ງາມ ແລະ ຄວາມ​ກວ້າງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຈັກ​ກະ​ວານ​ຂອງ​ເຮົາ.

(ທີ່ມາ: ແຫຼ່ງບົດຄວາມ)

By Vicky Stavropoulou

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