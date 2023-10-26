ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບແກ້ວໂຣມັນບູຮານເປີດເຜີຍທ່າແຮງສໍາລັບໄປເຊຍກັນ Photonic

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ໂບຮານຄະດີແລະການກໍ່ສ້າງຂອງ Roman ເກົ່າແກ່ຫຼາຍແຫ່ງ. ຊິ້ນສ່ວນຂອງເຮືອແກ້ວຂອງຊາວໂຣມັນບູຮານ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ໃຕ້ແຜ່ນດິນໂລກມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີທ່າແຮງທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝທີ່ເປັນເອກະລັກ. ຊິ້ນແກ້ວເຫຼົ່ານີ້, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບສີ iridescent ທີ່ສວຍງາມ, ຕົວຈິງແລ້ວປະກອບດ້ວຍໄປເຊຍກັນ photonic ທີ່ສາມາດຜະລິດຜົນກະທົບ optical ໂດຍການກັ່ນຕອງແລະການສະທ້ອນແສງ.
ໄປເຊຍກັນ photonic ແມ່ນໂຄງສ້າງ nano ທີ່ມີການຈັດລະບຽບຂອງປະລໍາມະນູທີ່ສາມາດສ້າງສີ iridescent. ພວກມັນຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນສັດຕ່າງໆແລະຍັງໄດ້ຮັບການວິສະວະກໍາປອມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປະກົດຕົວຂອງໄປເຊຍກັນ photonic ໃນ shards ແກ້ວ Roman ວັດຖຸບູຮານບໍ່ແມ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາຄາດວ່າຈະໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
ການຄົ້ນພົບແມ່ນເຮັດໂດຍອາຈານວິສະວະກໍາ Fiorenzo Omenetto ແລະ Giulia Guidetti ຢູ່ Silklab ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Tufts. ໂຄງປະກອບການໂມເລກຸນຂອງ shards ແກ້ວຂະຫນາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ rearranges ໃນໄລຍະຫຼາຍພັນປີ, ຜົນໄດ້ຮັບໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງໄປເຊຍກັນ photonic. ໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູແລະແຮ່ທາດທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ໃນແຜ່ນແກ້ວໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການສໍາຜັດກັບສະພາບແວດລ້ອມເຊັ່ນການປ່ຽນແປງຂອງ pH ແລະການປ່ຽນແປງຂອງນ້ໍາໃຕ້ດິນ.
ທີມວິໄຈໄດ້ຂະໜານນາມແກ້ວແກ້ວທີ່ໜ້າຈັບໃຈເປັນພິເສດວ່າ “ແວວແກ້ວ” ເນື່ອງຈາກຮູບຊົງກະຈ່າງແຈ້ງ. ຊາກນີ້ໄດ້ຖືກເກັບກູ້ຄືນມາຈາກບ່ອນໃກ້ກັບ Aquileia ໃນສະໄໝໃໝ່, ປະເທດອີຕາລີ, ເປັນເມືອງເກົ່າແກ່ຂອງຊາວໂຣມັນ. ກ້ອງຈຸລະທັດເອເລັກໂຕຣນິກສະແກນໄດ້ເປີດເຜີຍອົງປະກອບໂຄງສ້າງແລະການວິເຄາະອົງປະກອບຂອງແກ້ວ.
patina ກະຈົກສີທອງຢູ່ດ້ານນອກຂອງແກ້ວແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການສ້າງຕັ້ງຂອງ Bragg stacks, ເຊິ່ງເປັນຊັ້ນຂອງຊິລິກາທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສະລັບກັນ. ທີມງານເຊື່ອວ່າການສ້າງຕັ້ງນີ້ແມ່ນຜົນມາຈາກການກັດກ່ອນແລະຂະບວນການສ້າງໃຫມ່ທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍດິນ, ແຮ່ທາດ, ນ້ໍາຝົນ, ແລະປັດໃຈອື່ນໆ. ຊັ້ນຂອງວັດສະດຸ crystalline ແມ່ນຄໍາສັ່ງ incredibly ແລະປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຮ້ອຍຊັ້ນຂອງ silica ແລະແຮ່ທາດສະລັບກັນ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການຈໍາລອງແລະການເລັ່ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວັດສະດຸ optical ໃນຫ້ອງທົດລອງ. ແທນທີ່ຈະຕ້ອງຜະລິດພວກມັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາດຈະສາມາດປູກວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ໂດຍໃຊ້ຂະບວນການທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທໍາມະຊາດໃນ shards ແກ້ວ Roman ວັດຖຸບູຮານ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄວາມແຕກແຍກນີ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນແກ້ວໂລມັນບູຮານ ແລະທ່າແຮງທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳໃຊ້. ການສຶກສາ, "ໄປເຊຍກັນຮູບຖ່າຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍທີ່ໃຊ້ເວລາໃນແກ້ວ Roman ບູຮານ," ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Proceedings ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ.
FAQ
ໄປເຊຍກັນ photonic ແມ່ນຫຍັງ?
ໄປເຊຍກັນ photonic ແມ່ນໂຄງສ້າງ nano ທີ່ມີການຈັດລະບຽບຂອງປະລໍາມະນູ, ເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບ optical ເປັນເອກະລັກ. ພວກເຂົາສາມາດກັ່ນຕອງແລະສະທ້ອນແສງສະຫວ່າງ, ຜະລິດສີ iridescent. ໄປເຊຍກັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນທໍາມະຊາດໃນສັດຕ່າງໆແລະຍັງໄດ້ຮັບການວິສະວະກໍາປອມສໍາລັບລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງໄປເຊຍກັນ photonic ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນແກ້ວ Roman ບູຮານແມ່ນຫຍັງ?
ການຄົ້ນພົບຂອງໄປເຊຍກັນ photonic ຢູ່ໃນຊິ້ນແກ້ວຂອງ Roman ວັດຖຸບູຮານໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທ່າແຮງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງສິ່ງປະດິດເຫຼົ່ານີ້. ມັນເປີດເຜີຍການສ້າງຕັ້ງທໍາມະຊາດຂອງວັດສະດຸ optical ໃນໄລຍະເວລາ, ເຊິ່ງອາດຈະຖືກຈໍາລອງແລະເລັ່ງໃນຫ້ອງທົດລອງ. ນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວວັດສະດຸ optical ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຂະບວນການຜະລິດ.
ໄປເຊຍກັນ photonic ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແນວໃດກ່ຽວກັບ shards ແກ້ວ Roman ວັດຖຸບູຮານ?
ການສ້າງຕັ້ງຂອງໄປເຊຍກັນ photonic ສຸດ shards ແກ້ວແມ່ນເຊື່ອວ່າເປັນຜົນມາຈາກການ corrosion ແລະຂະບວນການຟື້ນຟູ. ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ, ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງ pH ແລະນ້ໍາໃຕ້ດິນ, ຄຽງຄູ່ກັບການປະກົດຕົວຂອງດິນແລະແຮ່ທາດ, ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແຜ່ກະຈາຍແລະການກັດກ່ອນຮອບວຽນຂອງຊິລິກາໃນແກ້ວ. ຊັ້ນຜົນໄດ້ຮັບຂອງວັດສະດຸ crystalline ໄດ້ຖືກສັ່ງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອແລະປະກອບດ້ວຍຊັ້ນ silica ແລະແຮ່ທາດສະລັບກັນ.