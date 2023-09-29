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ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຕືອນວ່າ ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ສາມາດຕີໂລກໄດ້ພາຍໃນ 159 ປີ

ByRobert Andrew

Sep 29, 2023
ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຕືອນວ່າ ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ສາມາດຕີໂລກໄດ້ພາຍໃນ 159 ປີ

ການ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ການ​ປະ​ທະ​ກັບ​ຮູບ​ດາວ​ທຽມ​ກັບ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ໃນ​ອີກ 159 ປີ​ຕໍ່ໜ້າ, ​ເຊິ່ງອາດ​ຈະ​ເກີດ​ໄພ​ພິບັດ. ສາດສະດາຈານ Bertram Bitsch ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Cork (UCC) ໃນປະເທດໄອແລນໄດ້ເຕືອນວ່າດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ສາມາດໂຈມຕີດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ໂອກາດຂອງຜົນກະທົບແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍໃນຫນຶ່ງໃນ 2700, ຜົນສະທ້ອນອາດຈະເປັນໄພພິບັດ.

ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu, ຂະຫນາດ 1640 ຟຸດ, ຖືວ່າເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່. ຖ້າ​ຫາກ​ມັນ​ມາ​ຕຳ​ກັບ​ໜ່ວຍ​ໂລກ, ມັນ​ອາດ​ຈະ​ສ້າງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ກວ້າງ 6 ກິ​ໂລ​ແມັດ ແລະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຕຶກ​ອາ​ຄານ​ໃນ​ທົ່ວ​ພື້ນ​ທີ່​ໃຫຍ່. ການຄາດຄະເນທີ່ເປັນຕາຕົກໃຈນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ອ້ອມຮອບການປະເຊີນຫນ້າກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນອະນາຄົດທີ່ຮູບດາວອາດຈະປະສົບ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຄິດໄລ່ເສັ້ນທາງຂອງມັນດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາ.

ໃນແງ່ບວກ, ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສຳເລັດການເກັບຕົວຢ່າງດິນຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ແລະສົ່ງກັບຄືນສູ່ໂລກພຽງແຕ່ສອງສາມມື້ກ່ອນ. ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສຳຄັນ​ນີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ​ຂອງ​ຈັກ​ກະ​ວານ​ພ້ອມ​ທັງ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮູບ​ດາວ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຈະຊ່ວຍໃນການພັດທະນາກົນໄກປ້ອງກັນເພື່ອປົກປ້ອງໂລກຈາກຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ປະຈຸບັນອົງການ NASA ກໍາລັງວິເຄາະດິນ 250g ທີ່ເກັບມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu. ການສຶກສານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຮູບດາວແລະອາດຈະນໍາໄປສູ່ການສ້າງຍຸດທະສາດເພື່ອ deflect ຫຼືທໍາລາຍຮູບດາວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ເປົ້າໝາຍສູງສຸດແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປ້ອງກັນເຫດການໄພພິບັດໃນອະນາຄົດ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງການປະທະກັນເປັນຮູບດາວອາດເປັນຕາຕົກໃຈ, ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ໂດຍການສຶກສາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບດາວເຄາະນ້ອຍເຊັ່ນ Bennu, ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອປົກປ້ອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາແລະການສືບຕໍ່ຂອງມະນຸດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Echo Live: ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Cork Astrophysics ອາ​ຈານ Bertram Bitsch
– ໂຄງການຜົນກະທົບຂອງໂລກຂອງວິທະຍາໄລ Imperial ຂອງລອນດອນ
– ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA

By Robert Andrew

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