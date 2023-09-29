ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຕືອນວ່າ ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ສາມາດຕີໂລກໄດ້ພາຍໃນ 159 ປີ

ການສຶກສາໃໝ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດການປະທະກັບຮູບດາວທຽມກັບໜ່ວຍໂລກໃນອີກ 159 ປີຕໍ່ໜ້າ, ເຊິ່ງອາດຈະເກີດໄພພິບັດ. ສາດສະດາຈານ Bertram Bitsch ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Cork (UCC) ໃນປະເທດໄອແລນໄດ້ເຕືອນວ່າດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ສາມາດໂຈມຕີດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ໂອກາດຂອງຜົນກະທົບແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍໃນຫນຶ່ງໃນ 2700, ຜົນສະທ້ອນອາດຈະເປັນໄພພິບັດ.
ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu, ຂະຫນາດ 1640 ຟຸດ, ຖືວ່າເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່. ຖ້າຫາກມັນມາຕຳກັບໜ່ວຍໂລກ, ມັນອາດຈະສ້າງອຸປະກອນກວ້າງ 6 ກິໂລແມັດ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຕຶກອາຄານໃນທົ່ວພື້ນທີ່ໃຫຍ່. ການຄາດຄະເນທີ່ເປັນຕາຕົກໃຈນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ອ້ອມຮອບການປະເຊີນຫນ້າກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນອະນາຄົດທີ່ຮູບດາວອາດຈະປະສົບ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຄິດໄລ່ເສັ້ນທາງຂອງມັນດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາ.
ໃນແງ່ບວກ, ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສຳເລັດການເກັບຕົວຢ່າງດິນຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ແລະສົ່ງກັບຄືນສູ່ໂລກພຽງແຕ່ສອງສາມມື້ກ່ອນ. ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈຕົ້ນກຳເນີດຂອງຈັກກະວານພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮູບດາວດ້ວຍຕົວເອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຈະຊ່ວຍໃນການພັດທະນາກົນໄກປ້ອງກັນເພື່ອປົກປ້ອງໂລກຈາກຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ປະຈຸບັນອົງການ NASA ກໍາລັງວິເຄາະດິນ 250g ທີ່ເກັບມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu. ການສຶກສານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຮູບດາວແລະອາດຈະນໍາໄປສູ່ການສ້າງຍຸດທະສາດເພື່ອ deflect ຫຼືທໍາລາຍຮູບດາວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ເປົ້າໝາຍສູງສຸດແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປ້ອງກັນເຫດການໄພພິບັດໃນອະນາຄົດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງການປະທະກັນເປັນຮູບດາວອາດເປັນຕາຕົກໃຈ, ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ໂດຍການສຶກສາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບດາວເຄາະນ້ອຍເຊັ່ນ Bennu, ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອປົກປ້ອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາແລະການສືບຕໍ່ຂອງມະນຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Echo Live: ວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລ Cork Astrophysics ອາຈານ Bertram Bitsch
– ໂຄງການຜົນກະທົບຂອງໂລກຂອງວິທະຍາໄລ Imperial ຂອງລອນດອນ
– ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA