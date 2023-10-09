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ຄົ້ນພົບໃໝ່ ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພະຍຸ ອາຍຸ 14,300 ປີ

ByMampho Brescia

Oct 9, 2023
ຄົ້ນພົບໃໝ່ ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພະຍຸ ອາຍຸ 14,300 ປີ

ໃນການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານຂອງພະຍຸໃຫຍ່ທີ່ເກີດຂື້ນປະມານ 14,300 ປີກ່ອນ. ພາຍຸລູກນີ້, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເປັນພະຍຸທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນບັນທຶກ, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຂະໜາດປະມານສອງເທົ່າຂອງພາຍຸທີ່ມີພະລັງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້.

ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມເຫດການ Miyake, ພາຍຸໂບຮານເຫຼົ່ານີ້ເຊື່ອກັນວ່າມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າສິ່ງທີ່ປະສົບມາໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາ. ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ພະ​ຍຸ​ທີ່​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ໃໝ່, ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ມີ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ໝູ່​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ພະ​ຍຸ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້.

ເພື່ອເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກອັງກິດ, ຝຣັ່ງ, ແລະສາທາລະນະລັດເຊັກ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສຸມໃສ່ການສືບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບພູເຂົາ Alps ພາກໃຕ້ຂອງຝຣັ່ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນ້ໍາ Drouzet ແລະທະນາຄານທີ່ຖືກເຊາະເຈື່ອນ.

ເພື່ອວັດແທກລະດັບ radiocarbon ແລະກໍານົດອາຍຸຂອງພະຍຸ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກວດເບິ່ງຕົ້ນໄມ້ບູຮານທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນແຄມແມ່ນ້ໍາທີ່ຖືກເຊາະເຈື່ອນ. ໂດຍການວິເຄາະຕົ້ນໄມ້ທີ່ຮັກສາໄວ້, ພວກເຂົາສາມາດຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງພະຍຸ 14,300 ປີແລະຄາດຄະເນຂະຫນາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງມັນ.

ການຄົ້ນພົບນີ້ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງໃຫມ່ກ່ຽວກັບເຫດການສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຂື້ນຫລາຍພັນປີກ່ອນ. ການເຂົ້າໃຈຂະໜາດ ແລະ ຄວາມແຮງຂອງພະຍຸເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບຮູບແບບດິນຟ້າອາກາດບູຮານຂອງໂລກ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງໃນອະນາຄົດ.

ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ radiocarbon dating ແມ່ນວິທີການທີ່ໃຊ້ເພື່ອກໍານົດອາຍຸຂອງວັດສະດຸອິນຊີ, ເຊັ່ນຕົ້ນໄມ້, ໂດຍການກວດສອບການເສື່ອມໂຊມຂອງໄອໂຊໂທບຄາບອນ radioactive ທີ່ມີຢູ່ໃນພວກມັນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສາທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງຂອງການສືບສວນທາງວິທະຍາສາດໃນການເປີດເຜີຍປະກົດການດິນຟ້າອາກາດບູຮານ. ໂດຍການສຶກສາຫຼັກຖານຈາກອະດີດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທາງທໍລະນີສາດແລະບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ເອກະສານ:
– ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​: [ລວມ​ເອົາ​ຫົວ​ຂໍ້​ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​]
- Radiocarbon ວັນທີ: [ຄໍານິຍາມ]
- ເຫດການ Miyake: [ຄໍານິຍາມ]

(ໝາຍເຫດ: URLs ຖືກລຶບອອກແລ້ວ)

By Mampho Brescia

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