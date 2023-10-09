ວົງແຫວນຕົ້ນໄມ້ບູຮານເປີດເຜີຍພາຍຸແສງອາທິດຂະໜາດໃຫຍ່ເມື່ອ 14,300 ປີກ່ອນ

ການຄົ້ນພົບຄັ້ງທຳອິດໂດຍທີມນັກວິທະຍາສາດນາໆຊາດ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບມະຫາສະມຸດຂອງ radiocarbon ເມື່ອປະມານ 14,300 ປີກ່ອນ, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນພາຍຸແສງອາທິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ລາຍລະອຽດຢູ່ໃນການພິມເຜີຍແຜ່ "ການເຮັດທຸລະກໍາທາງປັດຊະຍາຂອງ Royal Society A: ວິທະຍາສາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະວິສະວະກໍາຄະນິດສາດ," ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວັດແທກລະດັບ radiocarbon ໃນວົງຕົ້ນໄມ້ບູຮານທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນພູເຂົາ Alps ຂອງຝຣັ່ງ.
ໂດຍການກວດສອບວົງຂອງຕົ້ນໄມ້ແຕ່ລະຄົນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດການແຜ່ກະຈາຍຂອງ radiocarbon ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ມີອາຍຸ 14,300 ປີ. ພາຍຸຫົວນີ້ເກີດຈາກລົມພະຍຸແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຂັບໄລ່ອະນຸພາກທີ່ມີພະລັງຫຼາຍເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ໄດ້ຖືກປຽບທຽບກັບການວັດແທກເບຣີລຽມທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແກນກ້ອນ Greenland.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸວ່າພາຍຸແສງຕາເວັນທີ່ຫາກໍ່ພົບໃໝ່ນີ້ເປັນພາຍຸຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງມັນ, ລື່ນກາຍເຫດການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເມື່ອກ່ອນເປັນສອງເທົ່າ. ພາຍຸແສງຕາເວັນເຫຼົ່ານີ້, ເອີ້ນວ່າເຫດການ Miyake, ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ 15,000 ຄັ້ງໃນໄລຍະ XNUMX ປີຜ່ານມາ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຖືກສັງເກດເຫັນໂດຍກົງ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຂອງພະຍຸແສງຕາເວັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນຕໍ່ສັງຄົມເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມຂອງພວກເຮົາ. Edouard Bard, ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຫດການແສງຕາເວັນທີ່ຮ້າຍກາດແລະການຜະລິດ radiocarbon, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຜົນສະທ້ອນທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ພະຍຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີຕໍ່ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ທັນສະໄຫມເຊັ່ນ: ໂທລະຄົມ, ລະບົບດາວທຽມ, ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
Tim Heaton, ອາຈານສອນສະຖິຕິ Applied ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Leeds, ໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມອາດສາມາດຂອງຄວາມເສຍຫາຍຖາວອນຕໍ່ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ດາວທຽມນຳທາງ ແລະດາວທຽມສື່ສານ, ແລະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງດ້ານລັງສີຕໍ່ນັກບິນອະວະກາດໃນໄລຍະພາຍຸຊຸບເປີ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄາດຄະເນເຫດການແສງຕາເວັນທີ່ຮ້າຍກາດແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບການປົກປ້ອງການສື່ສານ ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານພະລັງງານຂອງໂລກ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການສັງເກດການແສງຕາເວັນ, ຍັງມີຫຼາຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງແສງຕາເວັນ, ສາເຫດຂອງພະຍຸເຫຼົ່ານີ້, ແລະການຄາດຄະເນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການຄົ້ນພົບຕົ້ນໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ dendrochronology ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ຍັງສະຫນອງການກໍານົດເວລາຂອງກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນທີ່ບໍ່ມີຕາຕະລາງ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຮີບດ່ວນຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກພະຍຸແສງຕາເວັນທີ່ຮ້າຍກາດຕໍ່ສັງຄົມທີ່ທັນສະໄຫມແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກໃນຂົງເຂດນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Phys.org
- "ທຸລະກໍາປັດຊະຍາຂອງ Royal Society A: ວິທະຍາສາດຟີຊິກແລະວິສະວະກໍາຄະນິດສາດ"