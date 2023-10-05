ດາວເຄາະນ້ອຍ: ຫຼາຍກວ່າຫີນທີ່ລອຍຢູ່ໃນອາວະກາດ

ດາວເຄາະນ້ອຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນອາດເບິ່ງຄືວ່າເປັນຫີນທີ່ລອຍຢູ່ໃນອາວະກາດ, ຕົວຈິງແລ້ວມີອົງປະກອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດໂດຍອີງໃສ່ອົງປະກອບໂຄງສ້າງຂອງພວກເຂົາ. ປະເພດທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນຮູບດາວປະເພດ S, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສານທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງຄາບອນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມີຮູບດາວປະເພດ M, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍໂລຫະ, ແລະຮູບດາວປະເພດ R, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍແຮ່ທາດ silicate ສ່ວນໃຫຍ່.
ໃນຂ່າວທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການ NASA ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຮູບດາວທີ່ຄາດວ່າຈະເຂົ້າມາໃກ້ໂລກທີ່ສຸດໃນມື້ນີ້. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 QC8, ຫີນອະວະກາດນີ້ໄດ້ຖືກຕິດຕາມໂດຍອົງການ NASA ໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ແລະ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ກ້າວໜ້າຂອງມັນ. ຄາດວ່າຈະມາຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກ 6 ລ້ານກິໂລແມັດ ດ້ວຍຄວາມໄວ 22,741 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງໄວກວ່າລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ (ICBMs).
Asteroid 2023 QC8 ເປັນຂອງກຸ່ມ Amor ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ໂລກ, ເຊິ່ງມີວົງໂຄຈອນທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກໂລກ ແຕ່ບໍ່ໄກເຖິງດາວອັງຄານ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມດາວເຄາະນ້ອຍ 1221 Amor, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍນັກດາລາສາດຊາວແບນຊິກ E. Delporte ໃນປີ 1932.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Asteroid 2023 QC8 ມີຄວາມກວ້າງປະມານ 130 ຟຸດ, ເກືອບຂະຫນາດຂອງເຮືອບິນ, ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດປະເພດເປັນວັດຖຸທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ເຖິງວ່າຈະມີຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຮູບດາວ Chelyabinsk ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂລກໃນປີ 2013, ຫີນອະວະກາດນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ ສຳ ຄັນ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ເປັນຮູບດາວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂລກໃນຕົ້ນປີນີ້. ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ມີຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍກາດຂອງຮູບດາວທີ່ທໍາລາຍໄດໂນເສົາ 65 ລ້ານປີກ່ອນ, ມັນໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ. ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ, ອຸຕຸກະກອນລູກໜຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນບັ້ງໄຟຟ້າໃນບັນຍາກາດ ແລະໄດ້ເກີດອຸບັດເຫດຕົກໃກ້ກັບເມືອງ McAllen, ລັດ Texas. ກ້ອນຫີນ 1000 ປອນ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 2 ຟຸດ, ໄດ້ແຕກອອກເປັນຕ່ອນໆ ປະມານ 21 ໄມຈາກພື້ນຜິວໂລກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີສຽງລະເບີດດັງຂຶ້ນຈາກຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່.
ດາວເຄາະນ້ອຍຍັງສືບຕໍ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດ ແລະຜູ້ທີ່ມັກໃນອະວະກາດຄືກັນ. ການສຶກສາອົງການຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາໃນອະນາຄົດ.
ນິຍາມ:
– ເປັນຮູບດາວປະເພດ S: ເປັນຮູບດາວທີ່ປະກອບດ້ວຍສານທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນ.
– ເປັນຮູບດາວປະເພດ M: ເປັນຮູບດາວທີ່ປະກອບດ້ວຍໂລຫະສ່ວນໃຫຍ່.
– ເປັນຮູບດາວປະເພດ R: ເປັນຮູບດາວປະກອບດ້ວຍແຮ່ທາດ silicate ສ່ວນໃຫຍ່.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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