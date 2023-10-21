NASA ເປີດເຜີຍວິທີການໃກ້ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 UR1 ໃນມື້ນີ້

ນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຢ່າງພາກພຽນຕິດຕາມແລະສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍ, ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ໃນມື້ນີ້, ວັນທີ 21 ເດືອນຕຸລາປີ 2023, ເປັນຮູບດາວທີ່ມີຊື່ວ່າ 2023 UR1 ກໍາລັງຈະເຂົ້າມາໃກ້ໂລກທີ່ສຸດ. ດາວເຄາະນ້ອຍ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 120 ຟຸດ, ຈະມາຢູ່ໄກຈາກໂລກປະມານ 834,000 ກິໂລແມັດ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າຢູ່ໄກໃນແງ່ຂອງມະນຸດ, ໃນອາວະກາດ, ມັນຖືວ່າເປັນວິທີການທີ່ໃກ້ຊິດ.
ນັກດາລາສາດໄດ້ສັງເກດເຫັນດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 UR1 ຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນທີ 17 ເດືອນຕຸລາປີ 2023, ພຽງແຕ່ສອງສາມມື້ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໃກ້ທີ່ສຸດ. ການສັງເກດການຄັ້ງສຸດທ້າຍໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ຕຸລາ. ມັນເປັນຂອງກຸ່ມ Apollo ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບວົງໂຄຈອນຂ້າມໂລກ. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າເປັນຮູບດາວດວງນີ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ເທົ່າກັບເຮືອບິນ.
ສູນການສຶກສາວັດຖຸໃກ້ໂລກ (CNEOS) ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຕິດຕາມເສັ້ນທາງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ ແລະໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບວິທີການຂອງມັນ. ດາວເຄາະນ້ອຍຈະຊູມຜ່ານໂລກດ້ວຍຄວາມໄວ 29,557 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
ຄວາມພະຍາຍາມຕິດຕາມຮູບດາວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອົງການ NASA ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈໂງ່ນຫີນ cosmic ເຫຼົ່ານີ້ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້. ອົງການອະວະກາດໄດ້ນຳໃຊ້ກ້ອງວົງຈອນປິດທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະບ່ອນສັງເກດການ, ເຊັ່ນ NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1, ແລະການສຳຫຼວດທ້ອງຟ້າ Catalina.
ນອກເໜືອໄປຈາກການຕິດຕາມກວດກາຮູບດາວເຄາະນ້ອຍແລ້ວ, NASA ຍັງໄດ້ກະກຽມສຳລັບຍານອາວະກາດ Lucy ຂອງຍານອາວະກາດບິນຂອງຕົນໃນວັນທີ 1 ພະຈິກນີ້. ເປົ້າໝາຍທຳອິດຂອງຍານອາວະກາດແມ່ນເປັນຮູບດາວ Dinkinesh, ເຊິ່ງວັດແທກຄວາມກວ້າງບໍ່ເກີນເຄິ່ງໄມລ໌ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ໃນແຖບຮູບດາວລະຫວ່າງດາວອັງຄານ ແລະ ດາວພະຫັດ. ຍານອະວະກາດ Lucy ຢູ່ໃນພາລະກິດ 12 ປີ ແລະວາງແຜນທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມດາວເຄາະນ້ອຍ 10 ດວງ ລວມທັງດາວເຄາະນ້ອຍ Trojan ໃນວົງໂຄຈອນຂອງດາວພະຫັດ. ແທນທີ່ຈະໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ, Lucy ຈະປະຕິບັດ flybys ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າ.
ການອຸທິດຕົນຂອງອົງການ NASA ໃນການຕິດຕາມ, ການສຶກສາ, ແລະການສໍາຫຼວດດາວເຄາະນ້ອຍຍັງສືບຕໍ່ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວັດຖຸຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ແລະຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA (https://www.nasa.gov/)
– ສູນການສຶກສາວັດຖຸຢູ່ໃກ້ໂລກ (https://cneos.jpl.nasa.gov/)
- HT Tech (https://tech.hindustantimes.com/)