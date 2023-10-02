ບົດຄວາມນີ້ສໍາຫຼວດໂລກທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງໄດໂນເສົາ, ໂດຍສຸມໃສ່ການ 12 ໄດໂນເສົາທີ່ມີຊື່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົວອັກສອນ 'N'. ສັດທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອເຫຼົ່ານີ້ມີຊີວິດຢູ່ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງຍຸກ Jurassic ແລະ Cretaceous ທ້າຍ, ເປັນການເປີດປ່ອງຢ້ຽມສູ່ອະດີດກ່ອນປະຫວັດສາດຂອງໂລກ.
ຫນຶ່ງໃນໄດໂນເສົາຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ແມ່ນ Nanshiungosaurus, ເປັນໄດໂນເສົາ theropod ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຢູ່ໃນຍຸກ Cretaceous ທ້າຍ. ມັນມີທ່າຢືນ bipedal ແລະຂະຫນາດປານກາງ, ຄາດຄະເນວ່າຈະມີປະມານ 13 ຫາ 16 ຕີນຍາວແລະມີນ້ໍາຫນັກເຖິງ 2,000 ປອນ. ໃນຂະນະທີ່ຕົ້ນຕໍເປັນສັດກິນຫຍ້າ, ມັນຍັງຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນ omnivore.
ໄດໂນເສົາອີກອັນຫນຶ່ງ, Nedoceratops, ເປັນໄດໂນເສົາກິນຫຍ້າຈາກຍຸກ Cretaceous ທ້າຍ. ເປັນຂອງຄອບຄົວ ceratopsid, ມັນມີ frill ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ປະດັບດ້ວຍຮູບແບບທີ່ເປັນເອກະລັກ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນແບ່ງປັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ Triceratops, Nedoceratops ຍັງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການໂຕ້ວາທີໃນບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
Nemegtosaurus, titanosaur sauropod, ຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາ Cretaceous ທ້າຍ. ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄໍຍາວທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດບັນລຸຕົ້ນໄມ້ແລະພືດທີ່ສູງ. ເຖິງແມ່ນວ່າອາຫານທີ່ແນ່ນອນຂອງມັນແມ່ນບໍ່ຮູ້ຈັກ, ມັນເຊື່ອກັນວ່າເປັນສັດກິນຫຍ້າ.
Neovenator, ເປັນນັກລ້າທີ່ເປັນຕາຢ້ານຈາກຍຸກ Cretaceous ຕົ້ນ, ເປັນໄດໂນເສົາ theropod ຂະຫນາດໃຫຍ່. ດ້ວຍຮອຍທພບແລະແຂ້ວແຫຼມ, ມັນແມ່ນນັກລ່າທີ່ຊໍານິຊໍານານຂອງໄດໂນເສົາຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ຟອດຊິວທໍາຂອງ Neovenator ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນ Isle of Wight, ອັງກິດ.
ສຸດທ້າຍ, ມີ Neuquensaurus, ເປັນໄດໂນເສົາກິນຫຍ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຈາກຍຸກ Cretaceous ທ້າຍ. ໄດໂນເສົາຊະນິດນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມ salasaurid sauropods ແລະໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນຫນຶ່ງໃນ sauropods ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າທີ່ເຄີຍຄົ້ນພົບ. ຂະຫນາດແລະນ້ໍາຫນັກທີ່ແນ່ນອນຂອງ Neuquensaurus ຍັງຖືກໂຕ້ວາທີໃນບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ໄດໂນເສົາທັງ 12 ໂຕນີ້ສະແດງເຖິງພຽງການມອງເຫັນ XNUMX ໄດໂນເສົາທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົວອັກສອນ 'N'. ພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນສະເຫນີທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຊາວບູຮານຂອງໂລກ. ໂດຍການສຶກສາສິ່ງມີຊີວິດທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດກ່ອນປະຫວັດສາດຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດຂອງລອນດອນ
- ສານຸຄົມ Britannica