ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ໄດໂນເສົາທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົວອັກສອນ 'N'

ByGabriel Botha

Oct 2, 2023
ໄດໂນເສົາທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົວອັກສອນ 'N'

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ສໍາ​ຫຼວດ​ໂລກ​ທີ່​ຫນ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ຂອງ​ໄດ​ໂນ​ເສົາ​, ໂດຍ​ສຸມ​ໃສ່​ການ 12 ໄດ​ໂນ​ເສົາ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ອັກ​ສອນ 'N​'​. ສັດທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອເຫຼົ່ານີ້ມີຊີວິດຢູ່ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງຍຸກ Jurassic ແລະ Cretaceous ທ້າຍ, ເປັນການເປີດປ່ອງຢ້ຽມສູ່ອະດີດກ່ອນປະຫວັດສາດຂອງໂລກ.

ຫນຶ່ງໃນໄດໂນເສົາຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ແມ່ນ Nanshiungosaurus, ເປັນໄດໂນເສົາ theropod ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຢູ່ໃນຍຸກ Cretaceous ທ້າຍ. ມັນ​ມີ​ທ່າ​ຢືນ bipedal ແລະ​ຂະ​ຫນາດ​ປານ​ກາງ, ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ປະ​ມານ 13 ຫາ 16 ຕີນ​ຍາວ​ແລະ​ມີ​ນ​້​ໍາ​ຫນັກ​ເຖິງ 2,000 ປອນ. ໃນຂະນະທີ່ຕົ້ນຕໍເປັນສັດກິນຫຍ້າ, ມັນຍັງຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນ omnivore.

ໄດໂນເສົາອີກອັນຫນຶ່ງ, Nedoceratops, ເປັນໄດໂນເສົາກິນຫຍ້າຈາກຍຸກ Cretaceous ທ້າຍ. ເປັນຂອງຄອບຄົວ ceratopsid, ມັນມີ frill ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ປະດັບດ້ວຍຮູບແບບທີ່ເປັນເອກະລັກ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນແບ່ງປັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ Triceratops, Nedoceratops ຍັງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການໂຕ້ວາທີໃນບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

Nemegtosaurus, titanosaur sauropod, ຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາ Cretaceous ທ້າຍ. ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄໍຍາວທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດບັນລຸຕົ້ນໄມ້ແລະພືດທີ່ສູງ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ແນ່​ນອນ​ຂອງ​ມັນ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​, ມັນ​ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ​ເປັນ​ສັດ​ກິນ​ຫຍ້າ​.

Neovenator, ເປັນນັກລ້າທີ່ເປັນຕາຢ້ານຈາກຍຸກ Cretaceous ຕົ້ນ, ເປັນໄດໂນເສົາ theropod ຂະຫນາດໃຫຍ່. ດ້ວຍຮອຍທພບແລະແຂ້ວແຫຼມ, ມັນແມ່ນນັກລ່າທີ່ຊໍານິຊໍານານຂອງໄດໂນເສົາຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ຟອດຊິວທໍາຂອງ Neovenator ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນ Isle of Wight, ອັງກິດ.

ສຸດທ້າຍ, ມີ Neuquensaurus, ເປັນໄດໂນເສົາກິນຫຍ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຈາກຍຸກ Cretaceous ທ້າຍ. ໄດໂນເສົາຊະນິດນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມ salasaurid sauropods ແລະໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນຫນຶ່ງໃນ sauropods ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າທີ່ເຄີຍຄົ້ນພົບ. ຂະຫນາດແລະນ້ໍາຫນັກທີ່ແນ່ນອນຂອງ Neuquensaurus ຍັງຖືກໂຕ້ວາທີໃນບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ໄດໂນເສົາທັງ 12 ໂຕນີ້ສະແດງເຖິງພຽງການມອງເຫັນ XNUMX ໄດໂນເສົາທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົວອັກສອນ 'N'. ພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນສະເຫນີທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຊາວບູຮານຂອງໂລກ. ໂດຍການສຶກສາສິ່ງມີຊີວິດທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດກ່ອນປະຫວັດສາດຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດຂອງລອນດອນ
- ສາ​ນຸ​ຄົມ Britannica

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ອົງການ NASA ເລື່ອນພາລະກິດເປັນຮູບດາວ Psyche ນຶ່ງອາທິດ

Oct 2, 2023 Mampho Brescia
ວິທະຍາສາດ

Vaping ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າການສູບຢາບໍ?

Oct 2, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ນັກຊີວະວິທະຍາສຶກສາ microbial Eukaryotes ໃນທະເລສາບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ພື້ນ Harsh

Oct 2, 2023 Mampho Brescia

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ອົງການ NASA ເລື່ອນພາລະກິດເປັນຮູບດາວ Psyche ນຶ່ງອາທິດ

Oct 2, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Vaping ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າການສູບຢາບໍ?

Oct 2, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ນັກຊີວະວິທະຍາສຶກສາ microbial Eukaryotes ໃນທະເລສາບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ພື້ນ Harsh

Oct 2, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ໄດໂນເສົາທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົວອັກສອນ 'N'

Oct 2, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ