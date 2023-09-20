ຄວາມລຶກລັບທີ່ບໍ່ມີຄໍາຕອບທີ່ຂຸດຄົ້ນຢູ່ໃນ Podcast ທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຂອງ Vox

ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້, ພອດແຄສຍອດນິຍົມທີ່ເປີດຕົວໂດຍ Vox ໃນເດືອນມີນາ 2021, ໄດ້ມາຮອດຕອນທີ 100 ຂອງມັນແລ້ວ, ແລະມັນໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າບໍ່ມີການຂາດແຄນຄໍາຖາມທີ່ບໍ່ມີຄໍາຕອບ. podcast, ເຊິ່ງ delves ເຂົ້າໄປໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ແລະສໍາຫຼວດປະກົດການ enigmatic, ໄດ້ ventured ເຂົ້າໄປໃນ realms ຕ່າງໆ, ຈາກຄວາມເລິກຂອງມະຫາສະຫມຸດໄປເຖິງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ. ຕາມທາງ, ຜູ້ຜະລິດແລະນັກຂ່າວຂອງ Unexplainable ໄດ້ຄົ້ນພົບຂອບເຂດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ.
ຄວາມລຶກລັບເຂົ້າມາໃນທຸກຂະຫນາດ, ແລະ Unexplainable ໄດ້ກວມເອົາທັງ enigmas ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຂະຫນາດນ້ອຍ. ໃນບັນດາຄວາມລຶກລັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນອົງປະກອບຂອງຈັກກະວານຂອງມັນເອງ. ເຖິງວ່າຈະມີການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍທົດສະວັດ, ນັກວິທະຍາສາດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍານົດສິ່ງທີ່ປະກອບເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໃນຈັກກະວານ. ສິ່ງມືດ, ເປັນສານທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນແລະບໍ່ຮູ້, ສືບຕໍ່ຫລີກລ້ຽງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ.
ຄໍາຖາມທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນໂຊກຊະຕາສູງສຸດຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. ໂດຍການສຶກສາອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງແລະຈັກກະວານທີ່ຂະຫຍາຍອອກ, ນັກດາລາສາດໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າຈັກກະວານມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນແລະອາດຈະພົບຈຸດສຸດທ້າຍ. ແນວຄວາມຄິດຂອງສຽງປັ້ງໃຫຍ່ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຈັກກະວານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມລຶກລັບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈນີ້.
ຕົ້ນກຳເນີດຂອງດວງຈັນຂອງພວກເຮົາຍັງຄົງເປັນປິດສະໜາທີ່ໜ້າຈັບໃຈ. ທິດສະດີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກທ້າທາຍໃນເວລາທີ່ນັກອາວະກາດກັບຄືນຈາກດວງຈັນກັບໂງ່ນຫີນທີ່ເປີດເຜີຍເລື່ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການປະກົດຕົວຂອງຫີນຊະນິດໃດນຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ anorthosite ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຫດການ cataclysmic ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮ້ອນແລະການລະລາຍ. ລໍາດັບເຫດການທີ່ຊັດເຈນແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້, ແຕ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງສັ້ນຂອງຊຸມສະໄຫມວິ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄໍາຖາມຂອງວິທີການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດໃນໂລກຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດ intrigue. ໂດຍຜ່ານການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ mimic ເງື່ອນໄຂຂອງໂລກໃນຕອນຕົ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະປົດລັອກຄວາມລັບຂອງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດ.
ການສໍາຫຼວດທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບເຫຼົ່ານີ້ແລະອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄໍາຖາມທີ່ບໍ່ມີຄໍາຕອບມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຂັບລົດຄວາມກ້າວຫນ້າແລະການກະຕຸ້ນຈິນຕະນາການ. ໂດຍການຊອກຫາຄໍາຕອບ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບໂລກຂອງພວກເຮົາແລະສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາພາຍໃນມັນ. ພອດແຄສໄດ້ພິສູດວ່າບໍ່ມີການຂາດແຄນຂອງຄວາມລຶກລັບທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈລໍຖ້າການເປີດເຜີຍ.
(ທີ່ມາ: Vox – Unexplainable)
ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມແຫຼ່ງບໍ່ມີ URLs.