ພາຫະນະ Suborbital Shepard ໃໝ່ຂອງ Blue Origin ຍັງຄົງຢູ່ຮາກຖານເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງປີ

ຍານຍົນ suborbital ໃໝ່ Shepard ຂອງ Blue Origin ປະຈຸບັນໄດ້ລົງພື້ນດິນມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 2022 ປີແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນເດືອນກັນຍາ 3. ໃນລະຫວ່າງການເປີດຕົວນັ້ນ, ເຄື່ອງເສີມໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດທີ່ໃຊ້ຄືນໄດ້ຂອງລົດໄດ້ປະສົບບັນຫາ ແລະ ຂັດຂ້ອງ, ໃນຂະນະທີ່ແຄບຊູນໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບໜີບສຸກເສີນ ແລະ ລົງຈອດຢ່າງປອດໄພ. ມີ payloads ການຄົ້ນຄວ້າທັງຫມົດຂອງຕົນ intact. ການສືບສວນທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Blue Origin ເປີດເຜີຍວ່າຫົວຫົວໃນເຄື່ອງຈັກ BE-XNUMXPM ຂອງຂັ້ນຕອນທໍາອິດປະສົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດຂອງ thrust ແລະການສິ້ນສຸດຂອງພາລະກິດກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ໃນເດືອນມີນາ, Blue Origin ໄດ້ປະກາດມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ມັນກໍາລັງປະຕິບັດ, ເຊິ່ງລວມມີການປ່ຽນແປງການອອກແບບຫ້ອງເຜົາໃຫມ້ແລະຕົວກໍານົດການປະຕິບັດງານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ nozzle ແລະອຸນຫະພູມຮ້ອນ. ບໍລິສັດໄດ້ສະແດງຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ການບິນໃນໄວໆນີ້ແລະເປີດຕົວໃຫມ່ຊຸດດຽວກັນຂອງ 36 ການຄົ້ນຄວ້າ payloads. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ 5.5 ເດືອນນັບຕັ້ງແຕ່ການປັບປຸງ, ແລະ New Shepard ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເອົາໄປ.
ໃນຂະນະທີ່ Blue Origin ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງ New Shepard ຫຼືກໍານົດເວລາສໍາລັບການກັບຄືນສູ່ການບິນ, ຄູ່ແຂ່ງໃຫຍ່ຂອງຕົນ, Virgin Galactic, ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນພາລະກິດສີ່ຂອງຜູ້ໂດຍສານໂດຍໃຊ້ຍົນອະວະກາດ VSS Unity ໃນໄລຍະນີ້. ປະຈຸບັນ Virgin Galactic ມີ 60 ຍານອະວະກາດ, ຫຼາຍກວ່າ Blue Origin ສອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດທັງສອງມີຈຸດປະສົງສະເຫນີໃຫ້ລູກຄ້າມີປະສົບການໄລຍະສັ້ນຂອງການບໍ່ມີນ້ໍາຫນັກແລະການເບິ່ງເຫັນໂລກຈາກອາວະກາດ, VSS Unity ຍັງຄົງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານກວ່າ 90 ຫາ 10 ນາທີ, ເມື່ອທຽບກັບ New Shepard's 12 ຫາ XNUMX ນາທີ.
Blue Origin ຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານວິຊາການກັບ New Shepard ແລະກັບຄືນສູ່ການບິນໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານຂອງຖ້ຽວບິນຂອງ Virgin Galactic ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວອະວະກາດ suborbital ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາປະສົບການທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າຂອບເຂດຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ.
ນິຍາມ:
– ຍານອະວະກາດ Suborbital: ເປັນຍານອະວະກາດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໄປເຖິງອະວະກາດ ແຕ່ບໍ່ບັນລຸວົງໂຄຈອນທີ່ໝັ້ນຄົງຮອບໂລກ.
– ບູດເຕີໄລຍະທຳອິດທີ່ນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້: ຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງບັ້ງໄຟທີ່ສະໜອງການຂັບເຄື່ອນສ່ວນໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງການຍິງຈະຫຼວດ ແລະສາມາດນຳມາໃຊ້ຄືນ ແລະ ນຳມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ສຳລັບພາລະກິດຕໍ່ໄປ.
- ຄວາມຜິດກະຕິ: ການບ່ຽງເບນຈາກພຶດຕິກໍາທີ່ຄາດໄວ້ ຫຼືປົກກະຕິ.
– ເຄື່ອງຈັກ BE-3PM: ເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງຍານພາຫະນະ Blue Origin's New Shepard.
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: Blue Origin, Virgin Galactic