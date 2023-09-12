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ພາຫະນະ Suborbital Shepard ໃໝ່ຂອງ Blue Origin ຍັງຄົງຢູ່ຮາກຖານເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງປີ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ພາຫະນະ Suborbital Shepard ໃໝ່ຂອງ Blue Origin ຍັງຄົງຢູ່ຮາກຖານເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງປີ

ຍານຍົນ suborbital ໃໝ່ Shepard ຂອງ Blue Origin ປະຈຸບັນໄດ້ລົງພື້ນດິນມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 2022 ປີແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນເດືອນກັນຍາ 3. ໃນລະຫວ່າງການເປີດຕົວນັ້ນ, ເຄື່ອງເສີມໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດທີ່ໃຊ້ຄືນໄດ້ຂອງລົດໄດ້ປະສົບບັນຫາ ແລະ ຂັດຂ້ອງ, ໃນຂະນະທີ່ແຄບຊູນໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບໜີບສຸກເສີນ ແລະ ລົງຈອດຢ່າງປອດໄພ. ມີ payloads ການຄົ້ນຄວ້າທັງຫມົດຂອງຕົນ intact. ການສືບສວນທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Blue Origin ເປີດເຜີຍວ່າຫົວຫົວໃນເຄື່ອງຈັກ BE-XNUMXPM ຂອງຂັ້ນຕອນທໍາອິດປະສົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດຂອງ thrust ແລະການສິ້ນສຸດຂອງພາລະກິດກ່ອນໄວອັນຄວນ.

ໃນເດືອນມີນາ, Blue Origin ໄດ້ປະກາດມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ມັນກໍາລັງປະຕິບັດ, ເຊິ່ງລວມມີການປ່ຽນແປງການອອກແບບຫ້ອງເຜົາໃຫມ້ແລະຕົວກໍານົດການປະຕິບັດງານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ nozzle ແລະອຸນຫະພູມຮ້ອນ. ບໍລິສັດໄດ້ສະແດງຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ການບິນໃນໄວໆນີ້ແລະເປີດຕົວໃຫມ່ຊຸດດຽວກັນຂອງ 36 ການຄົ້ນຄວ້າ payloads. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ 5.5 ເດືອນນັບຕັ້ງແຕ່ການປັບປຸງ, ແລະ New Shepard ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເອົາໄປ.

ໃນຂະນະທີ່ Blue Origin ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງ New Shepard ຫຼືກໍານົດເວລາສໍາລັບການກັບຄືນສູ່ການບິນ, ຄູ່ແຂ່ງໃຫຍ່ຂອງຕົນ, Virgin Galactic, ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນພາລະກິດສີ່ຂອງຜູ້ໂດຍສານໂດຍໃຊ້ຍົນອະວະກາດ VSS Unity ໃນໄລຍະນີ້. ປະຈຸບັນ Virgin Galactic ມີ 60 ຍານອະວະກາດ, ຫຼາຍກວ່າ Blue Origin ສອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດທັງສອງມີຈຸດປະສົງສະເຫນີໃຫ້ລູກຄ້າມີປະສົບການໄລຍະສັ້ນຂອງການບໍ່ມີນ້ໍາຫນັກແລະການເບິ່ງເຫັນໂລກຈາກອາວະກາດ, VSS Unity ຍັງຄົງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານກວ່າ 90 ຫາ 10 ນາທີ, ເມື່ອທຽບກັບ New Shepard's 12 ຫາ XNUMX ນາທີ.

Blue Origin ຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານວິຊາການກັບ New Shepard ແລະກັບຄືນສູ່ການບິນໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານຂອງຖ້ຽວບິນຂອງ Virgin Galactic ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວອະວະກາດ suborbital ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາປະສົບການທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າຂອບເຂດຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ.

ນິຍາມ:
– ຍານອະວະກາດ Suborbital: ເປັນຍານອະວະກາດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໄປເຖິງອະວະກາດ ແຕ່ບໍ່ບັນລຸວົງໂຄຈອນທີ່ໝັ້ນຄົງຮອບໂລກ.
– ບູດເຕີໄລຍະທຳອິດທີ່ນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້: ຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງບັ້ງໄຟທີ່ສະໜອງການຂັບເຄື່ອນສ່ວນໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງການຍິງຈະຫຼວດ ແລະສາມາດນຳມາໃຊ້ຄືນ ແລະ ນຳມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ສຳລັບພາລະກິດຕໍ່ໄປ.
- ຄວາມຜິດກະຕິ: ການບ່ຽງເບນຈາກພຶດຕິກໍາທີ່ຄາດໄວ້ ຫຼືປົກກະຕິ.
– ເຄື່ອງຈັກ BE-3PM: ເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງຍານພາຫະນະ Blue Origin's New Shepard.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: Blue Origin, Virgin Galactic

By Gabriel Botha

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