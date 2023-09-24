ສະມາຄົມດາວອັງຄານປະກາດສະຖາບັນເທັກໂນໂລຍີດາວອັງຄານ: ປູທາງສູ່ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດເທິງດາວອັງຄານ

ສະມາຄົມ Mars ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານໃນການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີ Mars (MTI) ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດຢູ່ເທິງດາວອັງຄານ. ໂດຍຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຊີວະພາບເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າຢູ່ໃນດາວເຄາະສີແດງ, MTI ຈະເປັນສູນກາງສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີ Mars ທີ່ກ້າວຫນ້າ.
ທ່ານດຣ Robert Zubrin, ປະທານສະມາຄົມດາວອັງຄານ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງສະຖາບັນທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອການສ້າງເທັກໂນໂລຍີທີ່ສາມາດຮັກສາຊີວິດຢູ່ດາວອັງຄານໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ການຂົນສົ່ງໄປດາວອັງຄານມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງໄວວາ, ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນແທ້ໆແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຢູ່ລອດ ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງເມື່ອມະນຸດມາຮອດ. MTI ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນນີ້.
ການສ້າງຕັ້ງ MTI ແມ່ນທັນເວລາ, ຍ້ອນວ່າມັນສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງອານານິຄົມ Mars. ແຕ້ມແຮງບັນດານໃຈຈາກສະຖາບັນເທັກໂນໂລຍີລັດ Massachusetts (MIT), ເຊິ່ງໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການສ້າງລາຍໄດ້ໂດຍຜ່ານການປະດິດສ້າງສິດທິບັດ ແລະໃບອະນຸຍາດ, MTI ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຢີຂອງດາວອັງຄານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດຂອງອານານິຄົມທີ່ອີງໃສ່ດາວອັງຄານ.
ຊີວິດເທິງດາວອັງຄານມີສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການຂາດແຄນແຮງງານ, ພື້ນທີ່ກະສິກໍາທີ່ຈໍາກັດ, ແລະແຫຼ່ງພະລັງງານ. ເພື່ອເອົາຊະນະອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້, MTI ໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະສຸມໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ. ການຄົ້ນຄວ້າແລະການປະດິດສ້າງໃນຊີວະເຕັກໂນໂລຊີຈະປູທາງໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອັດຕະໂນມັດ, ຫຸ່ນຍົນ, ປັນຍາປະດິດ, ວິສະວະກໍາພັນທຸກໍາ, ການຜະລິດອາຫານຈຸລິນຊີ, ລະບົບກະສິກໍາທີ່ກ້າວຫນ້າ, ແລະຊີວະວິທະຍາສັງເຄາະ.
ທ່ານດຣ Zubrin ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບຂອງການສັງເຄາະແສງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ກະເສດທີ່ຈຳກັດຢູ່ໃນດາວອັງຄານ. ເທັກໂນໂລຍີຊີວະພາບສະເໜີໃຫ້ມີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ພ້ອມກັນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກ. ໂດຍການພັດທະນາເທກໂນໂລຍີການຜະລິດສະບຽງອາຫານມະຫາຊົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ດິນຫນ້ອຍ, MTI ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິວັດວິທີທີ່ພວກເຮົາຍືນຍົງຊີວິດຢູ່ໃນດາວອັງຄານ.
ການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນເທກໂນໂລຍີດາວອັງຄານສະແດງເຖິງຈຸດສໍາຄັນໃນການຄົ້ນຫາການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດຢູ່ເທິງດາວອັງຄານ. ດ້ວຍການສຸມໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ, MTI ມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ລອດແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງມະນຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມ Martian ໃນໄລຍະຍາວ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Mars Society