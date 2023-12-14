Enceladus: ໂລກທີ່ສັນຍາໄວ້ສໍາລັບຊີວິດທີ່ມີທ່າແຮງ

Enceladus, ຫນຶ່ງຂອງວົງເດືອນຂອງ Saturn, ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນບັນດານັກວິທະຍາສາດຍ້ອນວ່າການຄົ້ນພົບຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງມັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາຊີວິດ. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບໂລກກ້ອນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈນີ້ແລະແນະນໍາວ່າ Enceladus ອາດຈະຢູ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນ.
ທີມນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກວດກາຄືນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຍານອາວະກາດ Cassini ຂອງອົງການ NASA ທີ່ບິນຜ່ານດວງຈັນໃນປີ 2011 ແລະ 2012. ການວິເຄາະເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການປະກົດຕົວຂອງນໍ້າ, ຄາບອນໄດອອກໄຊ, ເມເທນ, ແອມໂມເນຍ ແລະ ໂມເລກຸນໄຮໂດເຈນຢູ່ໃນ plumes ອອກຈາກພື້ນຜິວຂອງ Enceladus. . ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພາຍຫຼັງການກວດສອບຕື່ມອີກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ plumes ຍັງມີໂມເລກຸນອິນຊີເຊັ່ນ: methanol, ethane, ແລະອົກຊີເຈນ.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້. ເມື່ອລວມກັບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາ, ຂໍ້ມູນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Enceladus ອາດຈະສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດຂອງມະນຸດຕ່າງດາວຫຼືມີສ່ວນປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດທີ່ຈະເກີດຂື້ນ. ການຄົ້ນພົບ phosphates ໃນ Enceladus ໃນຕົ້ນປີນີ້ໄດ້ຊຸກຍູ້ຄວາມຫວັງວ່າວົງເດືອນທີ່ຫ່າງໄກນີ້ອາດຈະເປັນເຈົ້າພາບຂອງສິ່ງມີຊີວິດ.
ຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Enceladus ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນວິທະຍາສາດ. ລັກສະນະການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນ, ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ, ແລະມະຫາສະໝຸດໃຕ້ດິນອັນກວ້າງໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈສໍາລັບການສືບສວນຕື່ມອີກ. ລຳໂພງທີ່ແຕກອອກມາຈາກໜ້ານ້ຳກ້ອນຂອງມັນ ສະໜອງໂອກາດໃຫ້ຍານອະວະກາດວິເຄາະ ແລະສຶກສາວັດຖຸທີ່ຂັບໄລ່ອອກຈາກຄວາມເລິກຂອງມັນ.
ການເດີນທາງຂອງຍານອາວະກາດ Cassini, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 1997, ແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອສຶກສາດາວເສົາ, ວົງແຫວນ, ແລະດວງຈັນຂອງມັນ. ຄວາມຮັ່ງມີຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການພາລະກິດຂອງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບລະບົບ Saturnian, ໂດຍມີ Enceladus ກາຍເປັນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Enceladus ສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ນັກວິທະຍາສາດຍັງຄົງຫວັງວ່າວົງເດືອນນີ້ອາດຈະເປັນກຸນແຈທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງຊີວິດນອກໂລກ. ພາລະກິດແລະການຄົ້ນຄ້ວາໃນອະນາຄົດແນ່ນອນຈະມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາທ່າແຮງຂອງມັນຕື່ມອີກແລະກໍານົດວ່າ Enceladus ເປັນໂລກທີ່ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງແທ້ຈິງ.