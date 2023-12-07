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AI ອົງການ NASA ວິທະຍາສາດ Space SpaceX

ອິນເດຍ ແລະ NASA ເພື່ອຮ່ວມມືກັນໃນໂຄງການອະວະກາດທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານ

ByGabriel Botha

Dec 7, 2023
ອິນເດຍ ແລະ NASA ເພື່ອຮ່ວມມືກັນໃນໂຄງການອະວະກາດທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານ

ອົງການ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ, ອົງການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO), ຈະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ອົງການ NASA ຂອງ​ສະຫະລັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງການ​ອະວະກາດ​ທີ່​ທະເຍີທະຍານ. ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືນີ້ແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສົ່ງນັກອາວະກາດອິນເດຍໄປສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS). ການຄັດເລືອກນັກອາວະກາດອິນເດຍຈະດໍາເນີນໂດຍ ISRO ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂແລະຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການອະວະກາດ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທັງ​ຫມົດ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ແຜນ​ການ​, ນັກ​ອາ​ວະ​ກາດ​ອິນ​ເດຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ແລະ​ກຽມ​ພ້ອມ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2024​.

ໃນຂະນະທີ່ປະຈຸບັນ NASA ສົ່ງນັກບິນອາວະກາດໄປ ISS ໂດຍໃຊ້ຍານ SpaceX ແລະຍານອະວະກາດຂອງ Elon Musk, ໄລຍະເວລາຂອງນັກອາວະກາດອິນເດຍຢູ່ໃນ ISS ຈະຂຶ້ນກັບຈຸດປະສົງທາງວິທະຍາສາດແລະການທົດລອງທີ່ອິນເດຍເລືອກສໍາລັບພາລະກິດ. ໂດຍປົກກະຕິ, ນັກບິນອາວະກາດຍັງຄົງຢູ່ໃນ ISS ປະມານຫົກເດືອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄົນໄດ້ຢູ່ເປັນເວລາດົນກວ່າ, ເຊັ່ນ Scott Kelly ແລະ Mikhail Kornienko ທີ່ສໍາເລັດພາລະກິດເປັນເວລາຫນຶ່ງປີ.

ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດທີ່ມີປະສົບການໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະຫນາຂອງອິນເດຍໄປໄກກວ່າໂຄງການ ISS, ໂດຍມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສ້າງສະຖານີອາວະກາດຂອງຕົນເອງ, "ສະຖານີ Bharatiya Antariksha," ໃນປີ 2035. ສະຫະລັດໄດ້ສະແດງຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນອິນເດຍໃນການກໍ່ສ້າງສະຖານີອະວະກາດການຄ້າໃນປີ 2040.

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງ​ອິນ​ເດຍ​ແລະ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຊຸກຍູ້​ການ​ປະດິດ​ສ້າງ​ແລະ​ການ​ສຳ​ຫຼວດມະນຸດ​ໃນ​ອາວະກາດ​ຕື່ມ​ອີກ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງອິນເດຍໃນການລິເລີ່ມເຊັ່ນ: ຂໍ້ຕົກລົງ Artemis ແລະໂຄງການ Gaganyaan ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດແລະການນໍາໃຊ້ສັນຕິພາບຂອງພື້ນທີ່ນອກ. ນອກ​ນີ້, ຄວາມ​ມານະ​ພະຍາຍາມ​ຮ່ວມ​ມື​ດັ່ງກ່າວ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຈະ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ຄວາມ​ສາມາດ ​ແລະ ຄວາມ​ຊຳນານ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ໃນ​ການ​ບິນ​ອະວະກາດ​ມະນຸດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ຊຸກຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຕ່າງໆ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສ້າງຄວາມພະຍາຍາມໃນອາວະກາດຂອງອິນເດຍ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ຄົນຮຸ່ນໜຸ່ມໃນປະເທດອິນເດຍ ເພື່ອປະກອບອາຊີບໃນຂະແໜງ STEM ແລະ ປູກຝັງຄວາມຮູ້ສຶກອັດສະຈັນ ແລະ ຄວາມຊື່ນຊົມໃຫ້ແກ່ຈັກກະວານອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ.

By Gabriel Botha