ອິນເດຍ ແລະ NASA ເພື່ອຮ່ວມມືກັນໃນໂຄງການອະວະກາດທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານ

ອົງການອະວະກາດຂອງອິນເດຍ, ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO), ຈະຮ່ວມມືກັບອົງການ NASA ຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບໂຄງການອະວະກາດທີ່ທະເຍີທະຍານ. ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືນີ້ແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສົ່ງນັກອາວະກາດອິນເດຍໄປສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS). ການຄັດເລືອກນັກອາວະກາດອິນເດຍຈະດໍາເນີນໂດຍ ISRO ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂແລະຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການອະວະກາດ. ຖ້າຫາກວ່າທັງຫມົດເປັນໄປຕາມແຜນການ, ນັກອາວະກາດອິນເດຍຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບການໃນທ້າຍປີ 2024.
ໃນຂະນະທີ່ປະຈຸບັນ NASA ສົ່ງນັກບິນອາວະກາດໄປ ISS ໂດຍໃຊ້ຍານ SpaceX ແລະຍານອະວະກາດຂອງ Elon Musk, ໄລຍະເວລາຂອງນັກອາວະກາດອິນເດຍຢູ່ໃນ ISS ຈະຂຶ້ນກັບຈຸດປະສົງທາງວິທະຍາສາດແລະການທົດລອງທີ່ອິນເດຍເລືອກສໍາລັບພາລະກິດ. ໂດຍປົກກະຕິ, ນັກບິນອາວະກາດຍັງຄົງຢູ່ໃນ ISS ປະມານຫົກເດືອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄົນໄດ້ຢູ່ເປັນເວລາດົນກວ່າ, ເຊັ່ນ Scott Kelly ແລະ Mikhail Kornienko ທີ່ສໍາເລັດພາລະກິດເປັນເວລາຫນຶ່ງປີ.
ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດທີ່ມີປະສົບການໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະຫນາຂອງອິນເດຍໄປໄກກວ່າໂຄງການ ISS, ໂດຍມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສ້າງສະຖານີອາວະກາດຂອງຕົນເອງ, "ສະຖານີ Bharatiya Antariksha," ໃນປີ 2035. ສະຫະລັດໄດ້ສະແດງຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນອິນເດຍໃນການກໍ່ສ້າງສະຖານີອະວະກາດການຄ້າໃນປີ 2040.
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອິນເດຍແລະອາເມລິການີ້ມີຄວາມສາມາດຊຸກຍູ້ການປະດິດສ້າງແລະການສຳຫຼວດມະນຸດໃນອາວະກາດຕື່ມອີກ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງອິນເດຍໃນການລິເລີ່ມເຊັ່ນ: ຂໍ້ຕົກລົງ Artemis ແລະໂຄງການ Gaganyaan ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດແລະການນໍາໃຊ້ສັນຕິພາບຂອງພື້ນທີ່ນອກ. ນອກນີ້, ຄວາມມານະພະຍາຍາມຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊຳນານຂອງອິນເດຍໃນການບິນອະວະກາດມະນຸດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນຂົງເຂດຕ່າງໆອີກດ້ວຍ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສ້າງຄວາມພະຍາຍາມໃນອາວະກາດຂອງອິນເດຍ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ຄົນຮຸ່ນໜຸ່ມໃນປະເທດອິນເດຍ ເພື່ອປະກອບອາຊີບໃນຂະແໜງ STEM ແລະ ປູກຝັງຄວາມຮູ້ສຶກອັດສະຈັນ ແລະ ຄວາມຊື່ນຊົມໃຫ້ແກ່ຈັກກະວານອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ.