PayPal Kaarte Elo kompatibel mat Apple Pay

PayPal Debit- a Kreditkaarten kënnen elo an d'Apple Wallet App bäigefüügt ginn, wat d'Benotzer erlaabt den Apple Pay Mobile Pay Service ze benotzen. Et ginn zwou Methoden fir PayPal Kaarten op d'App ze addéieren. Als éischt kënnen d'Benotzer d'iOS PayPal App opmaachen an de Banner "Pay with your iPhone" op der Homepage auswielen, déi se op d'Apple Wallet App redirect. Vun do aus kënnen d'PayPal Kaarten dobäigesat ginn. Alternativ kënnen d'Benotzer d'App opmaachen an d'Plus Ikon an der oberer rechter Ecke drécken fir d'Instruktioune ze verfollegen fir d'PayPal Kreditt- oder Bankkaarten an d'Portemonnaie App ze addéieren.

Eemol bäigefüügt, kënnen d'PayPal Kaarte gewielt ginn fir Transaktiounen mat Apple Pay ze handhaben. Et ass wichteg ze notéieren datt Apple 0.15% vum Transaktiounswäert behält, dat heescht datt fir all $ 100 déi iwwer Apple Pay verbraucht gëtt, Apple 15 Cent hält.

Dem PayPal seng Entscheedung Apple Pay Ënnerstëtzung opzehuelen kënnt méi spéit wéi aner Banken a Finanzservicer Kaarten déi scho mat Apple Pay integréiert sinn. Dës Verzögerung kann vläicht aus dem PayPal seng initial Skepsis iwwer d'Virdeeler vun der Apple Pay Kompatibilitéit erméiglechen. Wéi och ëmmer, mat dëser rezenter Ukënnegung ass et kloer datt all Reservatioune vu PayPal elo iwwerwonne sinn.

PayPal: Eng Online Bezuelplattform déi et Individuen a Geschäfter erlaabt Bezuelungen ze maachen a Suen sécher iwwer den Internet ze transferéieren.

Apple Wallet App: Eng digitale Portemonnaie Applikatioun entwéckelt vun Apple, déi d'Benotzer erlaabt verschidde Bezuelmethoden, Loyalitéitskaarten, Boarding Passen a méi op hiren Apple Apparater ze späicheren an ze verwalten.

Apple Pay: E mobilen Bezuelen an digitale Portemonnaie Service entwéckelt vun Apple Inc., deen d'Benotzer erlaabt Bezuelungen mat hiren Apple Apparater, wéi iPhones an Apple Watches, bei deelhuelende Händler ze maachen.

