Futuristesch indesch Zivilisatioun Comes Alive: Indus Battle Royale Debuts zu Fortnite

Fortnite Spiller weltwäit sinn amgaang op eng spannend nei Aventure unzefänken wéi se sech am liewege Räich vum Indus tauchen, dat éischt jee gemaach an Indien Battle Royale Spill. Entwéckelt vum Pune-baséiert Studio SuperGaming, Indus inspiréiert vun der indescher Zivilisatioun, bitt Spiller eng Cross-Plattform Erfahrung wéi keen aneren.

Indus am Fortnite ass net nëmmen en Hafen, awer eng eenzegaarteg Standalone Erfahrung, déi exklusiv exklusiv fir MacOS a PC Benotzer entworf ass. D'Spiller kënnen erwaarden sech am vollen Indus Gameplay ze genéissen, mat der faszinéierender Gewënnkonditioun fokusséiert op déi mächteg Ressource bekannt als Cosmium. Dës Ressource op der Kaart ze sécheren gëtt de Schlëssel fir d'Victoire, spannend Strategien opzemaachen an intensiv Spillsaach.

Wärend en offiziellen Verëffentlechungsdatum fir Indus am Fortnite nach net verëffentlecht gouf, kënnen d'Spillbegeeschterten en Android zougemaach Beta Start vun der standalone Indus Battle Royale während der Feierdeeg erwaarden. D'Spill ass scho fir d'Virregistréierung am Play Store opgemaach an huet eng erstaunlech 5 Millioune Pre-Aschreiwungen gesammelt.

En interessanten Aspekt fir ze markéieren ass datt den Indus Inhalt fir Fortnite vun engem bemierkenswäerten Zwee-Fra Team bannent engem beandrockende Zäitframe vu just 27 Deeg entwéckelt gouf. Trotz Mangel un der fréierer Erfahrung an der Spillentwécklung, hunn se erfollegräich Epic Games 'Unreal Editor fir Fortnite (UEFN) benotzt fir eng faszinéierend an immersiv Erfahrung ze kreéieren. Dës Integratioun déngt als Testgrond fir SuperGaming fir wäertvoll Feedback vun externen Zuschauer ze sammelen, wat hinnen erlaabt d'Spillerfahrung ze verfeineren an der Virbereedung fir den offiziellen Start vun Indus.

Indus Battle Royale Mobile steet als ee vun de meescht erwaarten "made-in-India" Spiller, déngt eng Fusioun vu futuristeschen Elementer mat der Kuliss vum antike Indus Valley. Andeems se d'Vergaangenheet an d'Zukunft nahtlos vermëschen, stellt Indus Charaktere wéi Rana, Sir Taj, Arya an Adya vir - inspiréiert vun der Yaksha Rass a bekannt als Mythwalker an der Indus Welt. Entdeckt déi faszinéierend Kaart vum Spill, Virlok, déi e modernste Porträt vun Indien ubitt, wärend Dir Iech mat enger ganzer Rei vu futuristesche Waff equipéiert, dorënner de mächtege Vantage Scharfschützergewehr, A27 Locust, an SFR-4 High-Schad Output Gewier. Indus ass kompatibel mat enger breet Palette vun Android an iOS Smartphones, invitéiert Spiller hir Erfahrung duerch spannend In-App Akeef ze personaliséieren.

Maacht Iech prett fir eng spannend Rees unzefänken wéi Dir mat der globaler Fortnite Gemeinschaft bäitrieden fir déi aussergewéinlech Welt vun Indus z'erklären. Bleift ofgeschloss fir méi Updates a preparéiert Iech op eng Spillerfahrung wéi ni virdrun.

FAQs

1. Op wéi eng Plattforme wäerten Indus verfügbar sinn?

Indus wäert op macOS, PC, Android an iOS Plattformen verfügbar sinn.

2. Wéini fënnt déi offiziell Verëffentlechung vun Indus am Fortnite statt?

Den offiziellen Verëffentlechungsdatum fir Indus am Fortnite ass nach net ugekënnegt ginn. Wéi och ëmmer, en Android zougemaach Beta Start gëtt während der Feierdeeg erwaart.

3. Wien huet Indus entwéckelt?

Indus gouf vum SuperGaming entwéckelt, e Pune-baséiert Studio.

4. Kann ech fir Indus am Play Store viraus umellen?

Jo, d'Spill ass de Moment op fir d'Virregistréierung am Play Store.

5. Wéi vill Pre-Aschreiwungen huet Indus bis elo gesammelt?

Indus huet iwwer 5 Millioune Pre-Aschreiwungen kritt.