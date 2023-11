Nei mächteg Xiaomi 14 Lineup lancéiert, weist onheemlech Haltbarkeet

Xiaomi, déi féierend chinesesch Technologiefirma, huet viru kuerzem seng mächtegst Spezifikatioune mat dem Start vun der Xiaomi 14 Opstellung enthüllt. Dës Opstellung enthält den Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, an e speziellen Editiounsmodell mat engem Titanlegierungsrahmen. E Video, deen d'Kraaft vum Telefon ervirhiewt, ass op de soziale Medien opgedaucht, a léisst jiddereen iwwerrascht.

Wärend dës nei Apparater a China agefouert goufen, wäerte se geschwënn och en Deel vum indesche Maart ginn. Déi speziell Editioun Modell, gemaach mat 99% Loftfaart-Grad Titan, gëtt bei 6,499 Yuan geprägt, dat ass ongeféier 75,000 Rupien an indescher Währung. Op der anerer Säit ass de reguläre Xiaomi 14 Pro Modell bei 5,999 Yuan geprägt (ongeféier 70,000 Rupien).

De Xiaomi 14 Pro Spezial Editioun Apparat ass mat Dragon Crystal Glass op der viischter gebaut a weist en 120Hz Erfrëschungsrate 2K Display mat enger Peak Hellegkeet vun 3000nits. Powered vum Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor, huet dësen Telefon e 50MP Triple Kamera Setup um Réck an eng 32MP Kamera fir Selfies a Video Uriff. Et leeft op Xiaomi HyperOS an enthält en Infra Sensor, Dolby Atmos Support, an eng 4880mAh Batterie Kapazitéit. Mat Ënnerstëtzung fir 120W kabellos an 50W drahtlos Laden, kombinéiert dësen Apparat Komfort an Effizienz.

De Video weist déi aussergewéinlech Haltbarkeet vum neien Telefon, mam Xiaomi behaapt datt d'Glas, déi a sengem Display benotzt gëtt, méi staark ass wéi all aner Telefon um Maart. Am Video kann e jonke Mann gesi ginn de Xiaomi 14 Pro wéi en Hummer ze benotzen, dee mat engem Nol klappt. Dëst weist déi bemierkenswäert Stäerkt vum Xiaomi Dragon Crystal Glass.

FAQ:

1. Wat ass de speziellen Editioun Modell vun der Xiaomi 14 Opstellung gemaach?

De speziellen Editioun Modell vun der Xiaomi 14 Opstellung ass mat engem Titanlegierungsrahmen gemaach, wat aussergewéinlech Haltbarkeet garantéiert.

2. Wat ass de Präis vum Special Edition Modell?

De Special Editioun Modell ass bei 6,499 Yuan geprägt, dat ass ongeféier 75,000 Rupien an indescher Währung.

3. Wat sinn d'Schlësselfeatures vum Xiaomi 14 Pro?

De Xiaomi 14 Pro huet en 120Hz Erfrëschungsrate 2K Display, e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor, e 50MP Triple Kamera Setup, eng 32MP Front Kamera, an Ënnerstëtzung fir 120W kabellos an 50W drahtlos Laden.