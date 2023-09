Xbox Boss Phil Spencer adresséiert ob Elder Scrolls 6 Xbox Exklusiv wäert sinn

An engem rezenten Interview huet de Phil Spencer, de Chef vum Gaming bei Microsoft, d'Fro adresséiert ob The Elder Scrolls 6 exklusiv fir Xbox wäert sinn. No der Verëffentlechung vum Starfield, Bethesda Game Studios 'läscht Spill, gouf bestätegt datt hiren nächste Projet en neien Entrée an der laang lafender Fantasie RPG Serie wäert sinn.

Starfield ass de Moment verfügbar op Xbox Series X/S, PC (Windows a Steam), a Microsoft's Game Pass Abonnement Service. Et ass derwäert ze bemierken datt dëst déi éischt Verëffentlechung vu Bethesda Game Studios ass zënter datt Microsoft seng Mammefirma ZeniMax Media am Joer 2021 kaaft huet. Starfield ass awer net op PlayStation Konsolen verfügbar, an datselwecht wäert fir en Upëff vum Indiana Jones Spill verëffentlecht ginn. vum Bethesda Softworks.

Am Interview huet de Phil Spencer gesot datt Microsoft all Spill vu Fall zu Fall kuckt wann se iwwer Exklusivitéit entscheeden. Hien huet d'Zil vun der Firma betount fir hir Spiller op verschiddene Plattformen verfügbar ze maachen, dorënner Xbox Konsolen, PC, a Cloud Gaming op Web-aktivéierten Apparater. Andeems de Spiller de Choix ubitt wéi se wëllen spillen an hir Spillbibliothéik bauen, zielt Microsoft Millioune Spiller z'erreechen.

Wärend de Spencer virdru ugedeit huet datt Elder Scrolls 6 exklusiv op Xbox wier, huet hien och gesot datt et nach ëmmer ze fréi ass fir d'Plattformen fir e Spill ze bestëmmen dat fënnef-plus Joer ewech ass. Den Todd Howard, den Direkter vu Starfield an Elder Scrolls 6, hat am Ufank gesot datt et schwéier wier ze virstellen datt dee Leschten exklusiv fir Xbox Plattformen verëffentlecht gëtt. Wéi och ëmmer, Howard huet viru kuerzem unerkannt datt d'Xbox Konsol Exklusivitéit vu Starfield zu engem bessere Produkt gefouert huet.

Laut Pete Hines, dem Verlagschef bei Bethesda, Elder Scrolls 6 ass an der fréicher Entwécklung, a Fans sollten net bedeitend Updates erwaarden bis e puer Joer nom Start vum Starfield.

Am Allgemengen, wärend d'Exklusivitéit vun Elder Scrolls 6 net offiziell bestätegt gouf, proposéiert d'Microsoft Approche fir Spiller op verschidde Plattformen ze verëffentlechen an de Spiller mat Wiel ze bidden suggeréiert datt d'Spill iwwer Xbox Konsolen verfügbar ka ginn.

