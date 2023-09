Chinesesch Wëssenschaftler wuessen erfollegräich Nieren déi mënschlech Zellen a Schweinembryoen enthalen

Chinesesch Wëssenschaftler hunn e wesentlechen Duerchbroch erreecht andeems se erfollegräich Nieren wuessen, déi mënschlech Zellen a Schweinembryoen enthalen. Dës banebriechend Entwécklung, déi potenziell de Mangel un Organer fir Transplantatioun kéint entlaaschten, gouf an der Zäitschrëft Cell Stem Cell publizéiert. Wéi och ëmmer, d'Etude huet ethesch Bedenken opgeworf well e puer mënschlech Zellen och an de Schwäin Gehir fonnt goufen.

D'Fuerscher, vun de Guangzhou Instituter fir Biomedizin a Gesondheet, hunn d'Niere geziilt wéinst hirer Prominenz an der mënschlecher Medizin als ee vun den éischten Organer fir sech z'entwéckelen an déi meescht transplantéiert. Senior Autor Liangxue Lai sot datt fréier Versuche fir mënschlech Organer bei Schwäin ze wuessen gescheitert waren, wat dës Erreeche bemierkenswäert mécht.

Dës Approche ënnerscheet sech vun de rezenten héichprofiléierten Duerchbréch an den USA, wou genetesch modifizéiert Schwäinorganer erfollegräich a Mënschen transplantéiert goufen. Amplaz hunn d'chinesesch Wëssenschaftler hir Aarbecht als Pionéierschrëtt an der Organbioingenieur beschriwwen. D'Team huet d'CRISPR Gen-Editioun benotzt fir zwee Genen ze läschen, déi néideg sinn fir d'Nierbildung an de Schweinembryoen, fir eng "Nisch" ze kreéieren. Si hunn dann mënschlech pluripotent Stammzellen an d'Embryonen agefouert, déi sech zu funktionnéierende Nieren mat 50-60% mënschlechen Zellen entwéckelt hunn.

Och wann d'Präsenz vu mënschlechen Zellen am Schwäin Gehir Bedenken mécht, ass dës Fuerschung e bedeitende Meilesteen. Wéi och ëmmer, vill Erausfuerderunge musse nach geléist ginn ier dëst Experiment eng viabel Léisung ka ginn. D'Wëssenschaftler plangen hir Technologie ze optimiséieren fir an der mënschlecher Transplantatioun ze benotzen, awer et ginn Aschränkungen, sou wéi Schwäin-ofgeleet vaskulär Zellen an den Nieren, déi zu Oflehnung féieren. D'Team wëll och d'Niere weider entwéckelen an d'wuessend aner mënschlech Organer, wéi d'Häerz an d'Bauchspaicheldrüs, bei Schwäin entdecken.

Zesummegefaasst hunn chinesesch Wëssenschaftler eng Welt-éischt erreecht andeems se erfollegräich Nieren wuessen, déi mënschlech Zellen a Schweinembryoen enthalen. Wärend dësen Duerchbroch ethesch Bedenken opwerft, stellt et och eng verspriechend Richtung fir d'Uergelspendemangel unzegoen. D'Fuerschungsteam plangt déi existent Erausfuerderungen ze iwwerwannen an d'Technologie fir potenziell Notzung an der mënschlecher Transplantatioun ze optimiséieren.

Quellen:

- Zell Stammzelle (Journal), "Schwäin Embryo mat funktionell reife Ureteren ofgeleet vu Mënsch Pluripotent Stammzellen" - Link net geliwwert