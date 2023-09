Fra schwätzt iwwer Dekade vu Péng no Pelvic Mesh Chirurgie

Eng Fra huet iwwer d'"Häll" geschwat, déi si fir iwwer e Jorzéngt no engem Beckenmesh-Chirurgie duerchgefouert huet vun engem Bristol Chirurg, deen de Moment mat engem Mëssbrauch héieren huet. D'Jennifer Hill, 74, ass ee vun iwwer 200 Patienten, déi den North Bristol NHS Trust zouginn huet "Schued" gelidden als Resultat vun onnéideger Beckenbodenchirurgie mat kënschtlechen Mesh gemaach vum Dr Anthony Dixon. D'Madame Hill huet d'Operatioun am Joer 2012 an erëm am Joer 2016 gemaach, an huet Joer Trauma an e wesentlechen Impakt op hiert Liewen erlieft.

Dr Dixon, e féierende UK Beckenchirurg, huet kënschtlech Mesh benotzt fir prolapséiert Darm opzehiewen, eng Technik bekannt als laparoskopesch ventral Mesh Rectopexy (LVMR). Hien huet d'Operatiounen am Southmead Spidol gemaach, souwéi an der privater Ariichtung Spire Hospital, wou NHS Patienten dacks fir d'Behandlung bezeechent goufen. D'Madame Hill gouf ugeroden den Dr Dixon vun engem Gastroenterologe am Spire Spidol fir hiren Irritable Bowel Syndrome (IBS) ze gesinn, awer hien huet hir duerno mat rektal a vaginale Prolaps diagnostizéiert. No der Operatioun hunn hir Symptomer verschlechtert.

D'Madame Hill ass mat Nerveschued hannerlooss ginn, dauernd Darmprobleemer, Schlof- an Iessschwieregkeeten, schwéiere Péng, an d'Noutwendegkeet fir e puer Mol am Dag ze bewässert. Si konnt zënter den Operatiounen wéinst de Péng net Sex hunn. D'Madame Hill hofft datt si, andeems si iwwer hir Erfarungen schwätzt a Beweiser bei der Mëssbrauchshörung gëtt, e puer Zoumaache kritt an anerer an ähnlechen Positiounen Trouscht gëtt.

Eng Iwwerpréiwung vum North Bristol NHS Trust publizéiert d'lescht Joer huet festgestallt datt 203 Patienten, déi LMVR Chirurgie vum Dr. Linda Millband, national Chef vun klineschen Noléissegkeet Grupp Aktiounen bei Thompsons Affekote, ënnerstëtzt ronn 2007 fréiere Mesh Patienten vun Dr Dixon. Si mengt datt d'Héieren konzentréiere wäert ob et adäquat Zoustëmmung war, ob alternativ Behandlungen ugebuede goufen, an ob d'Patiente richteg iwwer d'Risiken vun der Chirurgie informéiert goufen.

Quelle: The Independent

Definitiounen:

- Pelvic Mesh: E medizinescht Apparat dat benotzt gëtt fir Organer an der Beckenregioun z'ënnerstëtzen, dacks benotzt bei Beckenorganprolaps oder Stress Harninkontinenzoperatiounen.

- Laparoskopesch Ventral Mesh Rectopexy (LVMR): Eng chirurgesch Technik déi kënschtlech Mesh benotzt fir prolapséiert Darm opzehiewen.

- Prolapsed Bowels: Eng Bedingung wou de Rektum an d'Vagina oder den Anus séngt oder erausstécht.

- General Medical Council (GMC): E Regulatiounsorgan verantwortlech fir d'Standarden vun der medizinescher Praxis an de UK z'erhalen.

- National Health Service (NHS): Den ëffentlech finanzéierte Gesondheetssystem a Groussbritannien.

Quellen:

