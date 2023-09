D'New York Liberty, e professionnelle Fraen Basketball Team an der WNBA, huet sech mat Xbox zesummegeschafft fir en eenzegaartege Starfield-thematesche Geriicht ze kreéieren. An enger Zesummenaarbecht tëscht Sport a Spill, huet de Geriichtsdesign dem Starfield seng markant Reebou-ähnlech Faarf am Schlëssel a Starfield Logoen no bei der Halleflinn. D'Geriicht gëtt am Barclays Center fir de Liberty säi Spill géint d'Los Angeles Sparks an d'Washington Mystics applizéiert. Dëst markéiert déi zweete Kéier datt d'Liberty mat Xbox fir e Videospill-inspiréiert Geriicht zesummegeschafft huet, awer déi éischte Kéier ass et speziell op engem Spill baséiert.

New York Liberty CEO Keia Clarke huet Begeeschterung iwwer d'Zesummenaarbecht ausgedréckt, a seet: "Mir sinn houfreg eis preisgekréint Partnerschaft mat Xbox weiderzeféieren, en anert éischt vun senger Aart Secondaire Geriicht an de weltwäite Start vu Starfield ze weisen." De Clarke huet och d'Geleeënheet beliicht fir nei Fans z'erreechen an ze engagéieren wärend Synergie tëscht der WNBA a Spillgemeinschaften erstallt. Bethesda Studios, den Entwéckler hannert Starfield, huet dat héich erwaart Spill de 6. September fir Xbox Series X/S, PC iwwer Windows, Steam a Game Pass verëffentlecht.

Den Xbox Chef Phil Spencer huet verroden datt Starfield schonn eng Millioun gläichzäiteg Spiller op hirem offiziellen Startdag iwwerschratt hat. Dës Zesummenaarbecht tëscht der New York Liberty an der Xbox weist net nëmmen d'Kräizung vu Sport a Spill, mee alignéiert och mat historesche Meilesteen fir béid Säiten. Mat der Verëffentlechung vum Starfield, wat Bethesda Studios säi gréisste Videospill an iwwer engem Joerzéngt ass, an der New York Liberty hir bescht Saison an der Franchisegeschicht erliewen, signaliséiert d'Partnerschaft eng spannend Zäit fir béid Organisatiounen.

