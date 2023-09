En Universal Standard: D'Wichtegkeet vun der Matière fir Smart Home Devices

E Smart Heem ze hunn kann bequem an zefriddestellend sinn, awer et kënnt dacks mat der Schwieregkeet fir mat verschiddene Standarde fir verschidden Apparater ze handelen. Dëst bedeit verschidde Hubs, Apps a komplizéiert Setupprozesser. Matter, en neien Technologiestandard fir Smart Home Geräter, zielt dëse Problem ze léisen andeems en universellen Standard ubitt, un deem all Geräter sech hale kënnen.

An engem Smart Home Setup hutt Dir vläicht Glühbirnen vun enger Firma, Stecker vun enger anerer, e Bewässerungssystem vun enger anerer Mark, a Klimaanlagen vun enger anerer. Jiddereng vun dëse Produkter kann hiren eegene Hub an App erfuerderen, a si kënne verschidde Konnektivitéitsnormen benotzen wéi Zigbee, Z-Wave, an Ha-low. Dëse fragmentéierte Setup kann onbequem a konfus fir Benotzer sinn.

Matter probéiert de Smart Heem Ökosystem ze vereenegen andeems en eenzege Standard ubitt deen all Apparater kënnen adoptéieren. Mat Matter kënnt Dir een Heemkontrollhub vun Ärer Wiel benotzen, egal ob et SmartThings, Google Home, Apple HomeKit oder Alexa ass. All Matter-kompatibel Apparater funktionnéieren nahtlos mat Ärem gewielten Hub, eliminéiert de Besoin fir verschidde Apps an Hubs uechter Äert Heem.

Nieft der Vereinfachung vum Setup a Kontroll, bréngt Matière och aner Virdeeler. Matière Geräter kënnen nach ëmmer funktionnéieren och wann den Internet erof ass well se mat Ärem lokalen Netzwierk verbannen kënnen. Szenen an Automatisatiounen, déi Dir ageriicht hutt, lafen weider glat, a garantéiert datt Äert Smart Heem funktionell bleift och an offline Situatiounen. Dës Feature ënnerscheet Matter vu villen anere Smart Home Systemer.

Matter 1.0 gouf d'lescht Joer verëffentlecht, an zukünfteg Updates wäerten seng Features an Apparatkompatibilitéit weider ausbauen. De Fahrplang enthält Ënnerstëtzung fir eng breet Palette vun Apparater, dorënner Hausgeräter wéi Vakuumroboter, Wäschmaschinnen, Trockner a Frigoen. Déi meescht gréisser Spiller an der Smart Home Industrie hu sech scho verpflicht fir Matter z'adoptéieren, sou datt et e wäit akzeptéierte Standard gëtt.

Fir existéierend Apparater ginn et verschidden Szenarie. E puer Apparater kënne Softwareupdates iwwer Wi-Fi kréien fir se mat Matter kompatibel ze maachen. Hubs, anstatt eenzel Apparater, ginn aktualiséiert fir mat Matter ze schaffen, sou datt Dir vläicht nach ëmmer Är existent Hubs behalen musst. E puer Zigbee Geräter kënnen och Updates fir Kompatibilitéit kréien. Aner Apparater wäerte weider mat hiren existente Systemer schaffen.

Fir d'Virdeeler vun der Matter voll ëmzegoen, ass et recommandéiert nei Smart Geräter ze kafen déi mat Matter Support kommen. Wéi Dir nei Produkter kaaft, kënnt Dir no an no al mat Matter-konforme Geräter ersetzen, a schliisslech e komplett integréierten an harmonesche Smart Home System kreéieren.

