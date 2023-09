Starfield, dem Bethesda seng lescht Open-Welt RPG, huet Spiller mat sengem grousse Universum gefaange fir ze entdecken. Wéi och ëmmer, vill Spiller hunn e komescht Muster gemierkt: dout Alien, déi iwwer d'Planéiten verspreet sinn. Dës Entdeckung beliicht d'Aschränkungen vum Bethesda senger Vertrauen op prozedural Generatioun.

Starfield bitt eng massiv Welt mat Honnerte vu Quests, Raumschëffer, Alien Kreaturen a Planéiten ze entdecken. De Fang ass datt vill vum Inhalt prozedural generéiert gëtt, anstatt handgemaach vun Entwéckler. Wéi d'Spiller méi déif an d'Spill verdéiwen, fänken se un repetitive Elementer ze bemierken, sou wéi identesch Outposte mat verschiddene NPCs oder ähnlech Planzen mat verschiddenen Nimm.

Ee besonnescht Muster dat Spiller begéint sinn ass d'Präsenz vun doudegen Déieren. Wärend no Plazen sicht fir Outposts ze kreéieren, stousse Spiller op Koupe vun doudege friem Kreaturen, dacks no bei grousse Fielsen oder Formatiounen. D'Ursaach vun dësem Phänomen gëtt kloer wann d'Spill Ökosystem ënnersicht.

Am Starfield gi Planéite vu verschiddenen auslännesche Spezies bewunnt, dorënner Kraiderbivoren a Raubdéieren. De Problem läit an der aggressiver Natur vun de Raubdéieren, déi a Päckchen reiwen a séier méi schwaach Herbivore eliminéieren. Wéi d'Spiller dës Begeeschterung beobachten, si se Zeien vun Herde vu friddleche Kraider, déi vun e puer mächtege Raubdéieren deziméiert ginn. Dës onbalancéiert Dynamik resultéiert a Koupe vun doudegen Déieren, déi iwwer d'Spillplanéite verspreet sinn.

Ausserdeem hunn d'Spiller och repetitive Inhalt iwwer d'Präsenz vun dout Déieren gemierkt. Kreaturen iwwer verschidde Planéiten weisen ähnlech Verhalen a Charakteristiken, wat zu engem Gefill vu Widderhuelung a Mangel un eenzegaartegen Erfarungen féiert. D'Bekanntheet vun dëse Kreaturen an Ëmfeld dréckt d'Opreegung vun der Entdeckung vun der grousser Galaxis vum Starfield.

Wärend dem Starfield seng prozedural Generatioun en erweiderten an diversen Universum erlaabt, kënnt et och mam Nodeel vum repetitive Inhalt. D'Spiller verlaangen no de méi ënnerscheeden an handgemaachte Welte vu Bethesda seng fréier Titelen, wéi Fallout 3 a Skyrim. Wéi och ëmmer, Starfield bitt weider eng immersiv Weltraum-RPG-Erfarung déi Spiller mat senger grousser Skala an Exploratiounsméiglechkeeten faszinéiert.

