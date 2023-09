Riot Games 'Strategie hannert temporäre Spillmodi an League of Legends

Riot Games, den Ersteller vun League of Legends, huet vill Spillmodi iwwer d'Jore agefouert. Während e puer permanent Ergänzunge vum Spill ginn, anerer hunn nëmmen temporär Optrëtter gemaach. Dëst stellt d'Fro op firwat Riot Zäit verbréngt fir Spillmodi ze entwéckelen déi net bleiwen.

Ee vun de rezente Spillmodi Riot agefouert ass Arena, e 2v2v2v2 Modus wou Teams séier a chaotesche Schiermes engagéieren. Am ganze Spill kréien d'Spiller wëll Augmenter déi hire Spillstil transforméieren. Trotz der gutt empfaang vun de Spiller, Arena war nëmme fir eng limitéiert Zäit bis hir Retour am Dezember verfügbar. Wéi och ëmmer, dëst war Deel vun der virsätzlecher Strategie vum Riot.

Den Eduardo Cortejoso, e Spillproduzent bei Riot Games, huet erkläert datt fréier Modi gemooss goufen op Basis vu spezifesche Critèren wéi Spillstonnen oder Akeef pro Kont. Wéi och ëmmer, mat Arena, Riot wollt et als eng Geleeënheet benotzen fir d'Spiller Vertrauen opzebauen. Dës Entscheedung gouf beaflosst vun der League of Legends, déi am Ufank vum Joer duerch e rau Patch gaangen ass.

D'Arena war gemengt en Deel vun engem gréisseren Effort ze sinn fir Fans vu Reklamatiounen iwwer Stagnatioun an e Réckgang an der Lore vum Spill unzegoen. D'Liga Team huet als Zil e Modus ze kreéieren deen a spéider Iteratiounen opgebaut ka ginn. Si wollten den Teamaspekt erhalen, deen d'Liga erfreelech mécht, wat hinnen dozou gefouert huet sech op en 2v2 Format ze settelen. Dëst erlaabt eng teamorientéiert Erfahrung wärend Barrièren fir qualitativ héichwäerteg Spillsaach reduzéiert ginn.

Och wann d'Arena vum Client no senger éischter Laf verschwonnen ass, ass d'Gutt Noriicht datt et zréckkënnt, zesumme mam Nexus Blitz. Déi nächst Versioun vun Arena wäert Tweaks an nei Twists hunn, sou wéi zousätzlech Augmenter fir Spiller ze experimentéieren. Dëst reflektéiert eng Verréckelung a wéi Riot temporäre Spillmodi Approche, zielt fir ënnerservéiert Zuschauer ze entdecken an onerfëllten Erwaardungen z'erreechen.

De Cortejoso erkennt datt dës Approche manner Spiller kann déngen, awer hofft datt et zu enger méi breet Palette vu Spillererfahrungen resultéiert. Riot plangt méi op Léieren an Experimentéiere mat Modi an den nächste Joeren ze fokusséieren, eng méi liicht Entwécklung Approche ëmfaassen.

Zesummegefaasst ass d'Strategie vun Riot Games hannert temporäre Spillmodi wéi Arena an der League of Legends zweefalt. Als éischt déngt et als eng Chance fir d'Spiller Vertrauen opzebauen an d'Suergen unzegoen. Zweetens, et erlaabt Riot nei Iddien ze entdecken, spezifesch Publikum ze zielen a variéiert Spillererfarungen ze kreéieren. Och wann dës Modi vläicht net permanent bleiwen, droen se zur lafender Evolutioun vun League of Legends bäi.