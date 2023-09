Xur kënnt zréck mat enger erfrëschter Auswiel vun Exotik a Legendären

By

Dëse Weekend huet de Xur säin Optrëtt am Destiny 2 mat enger neier Auswiel vun exoteschen a legendären Artikelen gemaach. Wéi d'Spiller hir Saison 22 Abenteuer weiderféieren, bitt Xur eng Chance fir nei Rollen vun exotescher Rüstung ze kréien, eng verpasst exotesch Waff, an aner Elementer fir Är Sammlung ze addéieren.

Fir Xur dës Woch ze fannen, gitt op Nessus a maacht Äre Wee op The Watcher's Grave. Wann Dir ukomm sidd, kuckt no engem grousse Bam mat rosa Moos op der rietser Säit vun der Géigend. Klammt erop op seng grouss, flaach Branche, an Dir fannt de Xur op Iech waart.

Fir seng Waff bitt Xur de Crimson, eng exzellent Handkanon fir Är Kinetic Slot. Dës mächteg Waff schéisst en Dräi-Ronn Burst a lued direkt op Präzisioun kill. D'Jeeër kënnen d'Gemini Jester Been Rüstung ophuelen, Titans kënnen den Helm of Saint-14 Helm gräifen, a Warlocks kënnen de Crown of Tempests Helm kafen.

Xur bitt och d'Xenology Quest, déi ofgeschloss ka ginn andeems Dir un Vanguard Ops deelhëllt oder Crucible a Gambit Matcher gewënnt. Andeems Dir dës Quest ofgeschloss hutt, kënnen d'Spiller en exotesch Chiffer verdéngen, dee benotzt ka ginn fir gewënschte Exotik vum Master Rahool ze kréien.

Zousätzlech zu den exoteschen Offeren huet Xur eng Vielfalt vu legendäre Waffen a Rüstung ze kafen. Vu Granatwerfer bis Handkanone gëtt et eng Rei vun Optiounen fir verschidde Spillstiler ze passen.

Verpasst net d'Geleeënheet Äert Arsenal ze verbesseren an Är Sammlung ze kompletéieren. Besicht de Xur ier hien op der wëchentlecher Reset verschwënnt.

