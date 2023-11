By

Wou liewen d'Walmart Ierwen?

Am Räich vun de räichste Individuen vun der Welt hunn d'Walmart Ierwen ouni Zweifel eng prominent Positioun. Als Nokommen vum Walmart Grënner, Sam Walton, si hunn e grousse Verméigen ierflecher a sinn Haushaltsnimm an hirem eegene Recht ginn. Awer wou genau ruffen dës Milliardär Ierwen Heem?

D'Walmart Ierwen, aus der Walton Famill, sinn iwwer verschidde Plazen an den USA verbreet. D'Haaptresidenz vun der Famill ass zu Bentonville, Arkansas, wou dem Walmart säi Sëtz läit. Dës kleng Stad am nordwestlechen Eck vum Staat déngt als Epizenter vum Geschäftsräich vun der Famill. Bentonville ass och Heem vum Crystal Bridges Museum of American Art, gegrënnt vum Alice Walton, eng vun de Walmart Ierwen.

Wéi och ëmmer, d'Walmart Ierwen sinn net nëmmen zu Arkansas agespaart. Si hunn och Residenz an aneren Deeler vum Land etabléiert. Zum Beispill huet d'Alice Walton eng Ranch zu Millsap, Texas, wärend hire Brudder, Jim Walton, zu Bentonville wunnt an och eng Ranch zu Mineral Wells, Texas besëtzt. Mëttlerweil lieft de Rob Walton, den eelste Jong vum Sam Walton, am Paradise Valley, Arizona.

Als Conclusioun, wärend d'Walmart Ierwen haaptsächlech zu Bentonville, Arkansas wunnen, hunn se och Haiser an aneren Deeler vun den USA. Hire Räichtum an Afloss erstreckt sech wäit iwwer hir primär Residenz, well se weider d'Geschäftsindustrie gestalten a bedeitend Bäiträg zu de Gemeinschafte maachen, déi se heem nennen.