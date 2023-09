D'Untold Geschicht vun den éischte Fraen Astronauten vun Amerika: Barrièren briechen an nei Héichten erreechen

An "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts" entdeckt d'Loren Grush d'Rees vu sechs aussergewéinleche Fraen, déi d'Glas Plafong an der männlech dominéierter Welt vun der Weltraumfuerschung zerbriechen. De Grush fuerdert déi herrschende narrativ vu wäiss männlechen Dominanz an der Weltraumrennen eraus a beliicht déi bedeitend Bäiträg vun dëse Fraen, déi Deel vun der NASA senger éischter Klass waren fir Weibercher ze enthalen.

Grush konzentréiert sech op d'Liewe vu Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, a Shannon Lucid. Dës Frae sinn 1978 beim Astronautekorps vun der NASA ugeschloss a ware décidéiert fir Héichten z'erreechen, déi hinnen virdru verbueden waren.

"The Six" bitt en Abléck an hir Motivatiounen an Zécken, bitt Abléck an d'Momenter, wou all Fra realiséiert huet datt si sech ka gëlle fir Astronaut ze ginn. Grush beschreift hire Selektiounsprozess als e wesentleche Schrëtt a Richtung Diversitéit, obwuel d'Klass nach ëmmer haaptsächlech aus wäisse Männer besteet.

D'Buch konfrontéiert och d'Erausfuerderunge vun dëse Fraen, dorënner sexistesch Medienopmierksamkeet, chauvinistesch Spekulatiounen iwwer Romantik a Sex am Weltraum, an de Kampf fir perséinlecht a berufflecht Liewen ze balanséieren. De Grush gëtt Beispiller vun hirer Widderstandsfäegkeet an Determinatioun vis-à-vis vun Ongléck, sou wéi dem Ride seng Schluecht fir hir Privatsphär a mental Gesondheet am Mëttelpunkt vun der Mediekontroll ze schützen.

"The Six" beliicht och déi entscheedend Rollen, déi vun de Championen fir Diversitéit bannent an ausserhalb vun der NASA gespillt ginn. D'Ruth Bates Harris, en NASA Employé, huet d'Agence fett kritiséiert fir säi Mangel u Diversitéit. De Mercury 13, eng Grupp vu Fraen, déi an de fréien 1960er Jore streng Tester gemaach hunn fir ze beweisen datt si fäeg wieren Astronauten ze sinn, kréien och Unerkennung.

Grush integréiert déi alldeeglech Erfarunge vun den Astronauten, déi iwwerraschend alldeeglech Aspekter vun hirer Aarbecht enthüllt. Si hunn Spacesuit getest, robotesch Waffen manövréiert an d'Komplexitéite navigéiert fir mat männleche Kollegen ze schaffen, déi Pinup Kalenneren op hire Bürodieren ugewisen hunn.

Obwuel d'Buch net ouni Gefor an Tragedie ass, ënnersträicht de Grush de Courage an d'Ausdauer, déi Geschlecht a Rass iwwerschreiden. D'Challenger Katastroph déngt als nüchtern Erënnerung un d'Risiken, déi an der Weltraumfuerschung inherent sinn, an dat ultimativt Opfer vum Resnik.

Mat virsiichteg Fuerschung a faszinéierend Erzielung erweidert "The Six" eist Verständnis vun der Weltraumrace an erausfuerdert traditionell Notioune vu wien zu "der ganzer Famill vun der Mënschheet" gehéiere kann.

Quell: The New York Times