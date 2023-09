Wat ze erwaarden am Upëff vum iOS 17 Software Update

By

Mat dem Upëff vum Apple Keynote Event 'Wonderlust', deen den 12. September live gestreamt gëtt, waarden d'Konsumenten gespaant op d'Verëffentlechung vun neier Hardware, dorënner d'iPhone 15 Serie. Zesumme mat neien Apparater stellt Apple ëmmer nei Software fir hir Produkter vir. Dëst Joer ass de Fokus op d'Verëffentlechung vum iOS 17, deen am Juni op der Worldwide Developers Conference (WWDC) ugekënnegt gouf.

Entwéckler an ëffentlech Beta-Tester hunn d'Méiglechkeet déi nei Versioun vum iOS fir iPhone an iPad virun der Allgemengheet auszeprobéieren. Bis elo sinn et aacht Beta Verëffentlechungen fir Entwéckler a sechs ëffentlech Beta Versiounen zënter der limitéierter Verëffentlechung. D'Software huet e puer Verbesserungen a Bugfixes erliewt baséiert op Benotzer Feedback während der Beta Testphase.

Wat den offiziellen Verëffentlechungsdatum ugeet, seet d'Apple Websäit einfach "dësen Hierscht." Wéi och ëmmer, kee spezifesche Verëffentlechungsdatum gouf vum 11. Sept.

Béid iOS 17 an iPadOS 17 sinn verfügbar fir Membere vum Apple Entwécklerprogramm zanter dem WWDC Keynote am Juni 5. Ëffentlech Betas goufen den 12. Juli zur Verfügung gestallt. Bloomberg Bericht suggeréiert datt béid Softwareupdates gläichzäiteg verëffentlecht ginn.

iOS 17 gëtt erwaart e puer nei Features a Verbesserungen ze bréngen fir d'Benotzererfarung ze verbesseren. Wéi och ëmmer, spezifesch Detailer iwwer dës Feature goufen net offiziell verëffentlecht. D'Benotzer kënnen e méi raffinéierten an intuitiven Interface erwaarden, verbessert Leeschtung, fortgeschratt Privatsphärfeatures, a vläicht nei Funktionalitéiten, déi mat dem Apple seng Engagement fir de Benotzer-centric Design ausriichten.

Als Conclusioun ass d'Verëffentlechung vum iOS 17 niewent der iPhone 15 Serie héich erwaart. Dem Apple säin Engagement fir Qualitéit a kontinuéierlech Verbesserung ass evident aus de ville Beta Verëffentlechungen a Benotzer Feedback. Wéi mir gespaant op déi offiziell Verëffentlechung waarden, ass et spannend d'Verbesserungen an d'Features virzestellen, déi iOS 17 fir eis beléifte Apple Apparater bréngt.

Quellen:

- Weltwäit Entwéckler Konferenz (WWDC) - Apple

- Bloomberg bericht iwwer iOS 17 Verëffentlechung