Valve kritt Radio Zertifizéierung fir Neie Hardwareprojet a Südkorea

Valve, d'Spillfirma bekannt fir seng Hardwareprojeten wéi de Valve Index an Steam Deck, huet viru kuerzem Radio Zertifizéierung a Südkorea fir en neien Hardware-Apparat kritt. Detailer iwwer den Apparat si knapp, mat der eenzeger verfügbar Informatioun ass datt et e "spezifesche Low Power Wireless-Apparat" ass, deen an der 5Ghz Frequenzband mat drahtlose LAN-Fäegkeeten funktionnéiert. Den Apparat gëtt als "1030" bezeechent, no der Benennungskonventioun vu fréiere Valve Produkter wéi de Valve Index (Modellnumm 1007) an Steam Deck (Modellnumm 1010).

Während déi limitéiert Informatioun Plaz fir Spekulatioun léisst, ass et onwahrscheinlech datt dësen neien Apparat eng aktualiséiert Versioun vum Steam Deck ass, well et ze fréi ass fir e Produktupdate. Déi meescht Experten gleewen datt de Valve sech an de virtuelle Realitéitsraum mat engem anere VR Headset zréckkënnt. Et goufen Schëlder, déi e Réckgang am Valve Index Verkaf uginn, gekoppelt mat rezenten Hire fir Hardwareteams bei Valve, wat suggeréiert datt en neie VR Headset an de Wierker ka sinn.

Och wann d'Zertifizéierung implizéiert datt Valve de Start vun dësem neien Apparat ka kommen, ass et wichteg ze bemierken datt Valve eng Geschicht vu Regalprojeten huet. Wéi och ëmmer, de fréiere Succès vun hiren Hardware Ventures uginn, ass et méiglech datt dësen neien Apparat d'Liicht vum Dag gesinn.

Vun elo un ass keng offiziell Informatioun vum Valve iwwer dësen neien Apparat verëffentlecht ginn. Wéi och ëmmer, mat de relativ kuerzen Lücken tëscht Zertifizéierung a Start fir fréier Valve Hardware Projeten, kënne mir e puer Neiegkeeten an der nächster Zukunft erwaarden.

