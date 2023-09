Déi éischt engagéiert Solarmissioun vun Indien, Aditya-L1, beweegt sech méi no bei d'Sonn Observatioun

De Weltraumprogramm vun Indien huet en anere Meilesteen erreecht wéi den Aditya-L1, déi éischt engagéiert Solarmissioun vum Land, erfollegräich an de Weltraum gestart den 2. September. a preparéiert sech elo op seng nächst Beweegung de 15. September.

Den Aditya-L1 gouf vum Satish Dhawan Space Center zu Sriharikota mam Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C57) gestart, dat ass e renomméierten Aarbechtspäerd vun der Indian Space Research Organisation (ISRO). Dëse Start kënnt just zéng Deeg no der Landung vum Chandrayaan-3, der Moundmissioun vun Indien, an der Südpolareregioun.

Equipéiert mat siwe verschidde Notzlaascht entwéckelt vun ISRO an akademeschen Institutiounen, ass den Aditya-L1 entwéckelt fir d'Sonn Atmosphär an hiren Impakt op Weltraumwieder ze studéieren. Dës Instrumenter wäerten wäertvoll Daten iwwer Sonnemagnetesch Stuerm an hir Auswierkungen op d'Ëmwelt ronderëm d'Äerd liwweren.

Am Moment op enger Ëmlafbunn vun 282 km x 40225 km, soll d'Raumschëff an ongeféier véier Méint de Lagrangian Point 1 (L1) erreechen. De L1 ass e Punkt am Weltraum tëscht der Äerd an der Sonn, deen eng kontinuéierlech Observatioun vun der Sonn erlaabt. Eemol um L1 gëtt den Aditya-L1 an enger Halo-Ëmlafbunn plazéiert, wouduerch d'Wëssenschaftler onënnerbrach Zougang zur Sonn studéieren.

D'Aditya-L1 Missioun markéiert eng bedeitend Erreeche fir de Weltraumprogramm vun Indien. Et weist net nëmmen d'Kapazitéite vum Land an der Weltraumfuerschung, mee dréit och zum globale Verständnis vun der Sonn a seng Auswierkungen op eise Planéit bäi. Andeems Dir Daten iwwer Sonnephenomener sammelt, hëlleft den Aditya-L1 bei der Prévisioun vum Weltraumwieder a säi potenziellen Impakt op Satellitteoperatiounen a Kommunikatiounssystemer.

