Nei Entdeckung: Hiweiser vum Liewen op Exoplanéit 120 Liichtjoer ewech

Wëssenschaftler, déi den James Webb Weltraumteleskop benotzen, hunn d'Präsenz vun engem Molekül genannt Dimethylsulfid (DMS) an der Atmosphär vun engem Exoplanéit bekannt als K2-18b entdeckt. Wärend DMS haaptsächlech vu Phytoplankton op der Äerd produzéiert gëtt, suggeréiert seng Präsenz op dësem wäitem Planéit d'Méiglechkeet vu Liewen. Den Teleskop, bedriwwe vun der NASA an den europäeschen a kanadesche Raumfaartagenturen, huet den Exoplanéit am Stärebild Leo observéiert, bal néngmol d'Mass vun der Äerd. Zousätzlech zu DMS huet d'Studie och en Iwwerfloss vu Kuelestoffhaltege Molekülle wéi Methan a Kuelendioxid fonnt.

Dës Entdeckung ënnerstëtzt d'Theorie datt K2-18 b en Hycean Planéit ass, eng Zort Exoplanéit, déi gegleeft gëtt eng Waasserstoffräich Atmosphär iwwer en Ozean ze hunn. Den Astronom Nikku Madhusudhan vun der University of Cambridge erkläert datt DMS eenzegaarteg ass fir d'Äerd a virausgesot gouf als eng gutt Biosignatur fir bewunnbar Exoplanéiten.

Wéi och ëmmer, d'Wëssenschaftler, déi an der Fuerschung involvéiert sinn, virsiichteg datt d'Beweiser, déi d'Präsenz vun DMS op K2-18 b ënnerstëtzen, virleefeg sinn a weider Validatioun erfuerderen. Nofolgerobservatioune mam James Webb Weltraumteleskop ginn duerchgefouert fir dës Erkenntnisser ze bestätegen.

D'Method, déi vum Fuerschungsteam benotzt gëtt, gëtt Transmissiounsspektroskopie genannt. Dës Technik beinhalt d'Analyse vum Liicht vun engem Stär wéi et duerch d'Atmosphär vun engem Exoplanéit passéiert. Duerch d'Untersuchung vun de Wellelängten vum Liicht, déi vu Molekülen an der Atmosphär absorbéiert ginn, kënnen d'Astronomen d'molekulare Zesummesetzung vum Exoplanéit bestëmmen.

Dës Etude markéiert déi éischte Kéier datt Methan a Kuelewaasserstoffer an der Atmosphär vun engem Exoplanéit mat der Iwwerdroungsspektroskopie entdeckt goufen. D'Feele vu Molekülle wéi Ammoniak a Kuelemonoxid, gekoppelt mat der Präsenz vu Methan a Kuelendioxid, suggeréiert d'Méiglechkeet vun engem Ozean ënner der Uewerfläch vum K2-18 b.

K2-18 b ëmkreest e coolen Zwergstär an der bewunnbarer Zone, wou flëssegt Waasser potenziell op der Planéit senger Uewerfläch existéiere kéint. Allerdéngs sinn d'Temperatur vum Waasser an d'Bewunnbarkeet vum Planéit nach onbekannt. Méi Observatioune si gebraucht fir d'Konditioune fir d'Liewen op dësem wäiten Exoplanéit ze etabléieren.

Quell: Universitéit vu Cambridge, The Astrophysical Journal Letters