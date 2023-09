Warbits+: Open Beta Umeldungen Elo Live fir Mobile a PC

Risky Lab's Warbits, e beléiften Take op de klassesche Advance Wars Gameplay, mécht e komplette Rekonstruktioun fir modern Bildschirmgréissten, Cross-Plattform Spill, Gemeinschaftskreatioun Ënnerstëtzung a verschidde Liewensqualitéit Verbesserungen ze enthalen. Déi oppe Beta Umeldunge fir Warbits + sinn elo op Steam an iOS verfügbar a bleiwen bis den 20. September op.

Warbits + wäert nächste Mount op PC verëffentlecht ginn, während de Verëffentlechungsdatum vun der mobiler Versioun nach net ugekënnegt ass. Wéi och ëmmer, Spiller kënnen d'Spill op Steam wënschen an och d'Demo an der Tëschenzäit eroflueden. Déi nei Verëffentlechung wäert Fonktioun 6 Kampagne Missiounen, 4 Schiermish Missiounen, 4 Puzzel Missiounen, engem Kaart Redakter, an Ënnerstëtzung fir souwuel lokal an online Multiplayer.

D'Original Warbits Spill gouf héich gelueft, wéi bewisen duerch seng positiv postmortem a seng Unerkennung als Spill vun der Woch op seng Verëffentlechung. Déi zukünfteg Warbits + Open Beta ass héich erwaart, mat Spiller déi fäeg sinn de verbesserte Spillspill op Steam Deck an iPad ze erliewen.

Wann Dir d'Original Warbits oder Advance Wars net gespillt hutt, kann et derwäert sinn Rezensiounen ze kucken fir eng Iddi vun der Suchtfaktor Natur a strategesche Spillspill ze kréien. Fir aktualiséiert ze bleiwen iwwer déi lescht Neiegkeeten an Entwécklungen iwwer Warbits +, besicht déi offiziell Websäit.

Quellen:

- Warbits Websäit

- Risiko Lab Discord Server fir TestFlight Link

- Steam Store Säit fir Warbits + Demo a Wonschlëscht

(Notiz: URLen goufen aus de Quelle fir dëse Resumé geläscht)