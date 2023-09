Wahoo enthüllt neie Kickr Move Turbo Trainer a Kickr Bike Shift

Wahoo, déi populär Indoor Cycling Tech Mark, huet d'Verëffentlechung vun zwee neie Produkter ugekënnegt: de Kickr Move Turbo Trainer an de Kickr Bike Shift Smart Bike. De Kickr Move ass un der Spëtzt vun der Wahoo's Kickr Smart Turbo Trainer Gamme positionéiert a bitt nei Bewegungsfäegkeeten déi zielen e méi natierlecht Ridegefill ze bidden an de Benotzerkomfort ze verbesseren, Präis bei $ 1,599.99 USD. Op der anerer Säit setzt de Kickr Bike Shift ënner dem Kickr Bike V2 a vereinfacht e puer Funktionalitéit, geprägt bei $ 2,999.99 USD.

De Kickr Move huet eng aacht Zoll 'Schwéierkraaftstreck', déi d'Haaptturbo-Trainer-Hardware erlaabt op enger kromme Streck zréck an zréck ze rutschen, a bitt eng kleng Quantitéit vu Säit-zu-Säit Bewegung. Dëst erlaabt de Vëlo fräi während Workouts ze reesen, d'Müdegkeet ze reduzéieren an d'Gesamteffizienz ze verbesseren. D'Rutschbunn ass gespaart fir einfach Transport a Vëlomontage. Fir de Kickr Move mat engem Kickr Climb ze koppelen, ass en zousätzleche Hardwareadapter erfuerderlech, awer kann separat kaaft ginn.

Wat d'Spezifikatioune ugeet, bitt de Kickr Move Bluetooth, ANT +, a WiFi Konnektivitéit, souwéi Kraaftgenauegkeet op bannent 1%. Et kann eng maximal Resistenz vun 2,200 Watt handhaben an huet e simuléiert Gradientberäich vun -10% bis 20%. Et enthält och Features wéi ERG Easy Ramp a Race Mode fir verbessert Trainingserfarungen. De Kickr Move kënnt mat enger 11-Vitesse SunRace 11-28T Kassett, déi nach ëmmer déi bevorzugt Optioun ënner Wahoo Benotzer ass.

Wat de Kickr Bike Shift ugeet, ass et eng méi bezuelbar Smart Vëlo Optioun mat engem Stahlrahmen a waacht 40 kg. Et bitt 2200 Watt Resistenz, WiFi Konnektivitéit, a Kraaftmiessungsgenauegkeet bannent 1%. Am Géigesaz zum Kickr Bike V2 huet de Kickr Bike Shift keng Kippfunktioun oder motorgedriwwen Inertia Feature. Wéi och ëmmer, et behält de fënnef-Punkt Fit Upassungssystem, App-baséiert Setup, a konfiguréierbar Shifters a Knäppercher.

Souwuel de Kickr Move wéi och de Kickr Bike Shift sinn direkt ze kafen. De Kickr Move ass bei $ 1,599.99 USD geprägt, während de Kickr Bike Shift $ 2,999.99 USD kascht a fänkt Enn September un ze verschécken.

